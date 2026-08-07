Θεόδωρος Τέγος (ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ): Νέο παράθυρο ελπίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς μέσω κλινικών δοκιμών

Αναδημοσίευση από το περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33)

«Ευαγγελισμός»: Νέο παράθυρο ελπίδας για τους ογκολογικούς ασθενείς μέσω κλινικών δοκιμών

Της Γιάννας Τριανταφύλλη

Για πολλούς ασθενείς με καρκίνο, η πρόσβαση σε νέες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες είναι κατά κυριολεξία όνειρο ζωής. Ένα ταξίδι σε μονάδες υγείας του εξωτερικού για τη δοκιμή νέων μεθόδων και φαρμάκων είναι ένα «ταξίδι ελπίδας» για πολλούς ασθενείς. Πλέον, όμως, μια σημαντική πρωτοβουλία που ξεκινά στο Ογκολογικό Τμήμα του Nοσοκομείου «Ευαγγελισμός» φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα, δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες ασθενείς να συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές και να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες πριν αυτές κυκλοφορήσουν ευρέως.

Το νέο πρόγραμμα κλινικών μελετών που αναπτύσσεται στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της χώρας ανοίγει νέους δρόμους τόσο για τους ασθενείς όσο και για την ελληνική ογκολογική κοινότητα. Ήδη τα πρώτα περιστατικά έχουν ενταχθεί σε ερευνητικά πρωτόκολλα, ενώ στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κλινικής έρευνας και η παροχή περισσότερων θεραπευτικών επιλογών σε ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Ο Δρ Θεόδωρος Τέγος, επιστημονικά υπεύθυνος του προγράμματος κλινικών μελετών στο Ογκολογικό Τμήμα του «Ευαγγελισμού», μιλά στο «Health Next Generation» για τα οφέλη των κλινικών δοκιμών, τις προκλήσεις του εγχειρήματος και τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για τους Έλληνες ασθενείς.

-Ποια κενά στην κλινική πράξη έρχεται να καλύψει αυτή η σημαντική πρωτοβουλία που λαμβάνει χώρα στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»;

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά στην πρόσβαση των ασθενών σε νέες και καινοτόμες θεραπείες, ιδιαίτερα σε φάρμακα που δεν έχουν ακόμη λάβει επίσημη έγκριση, αλλά ήδη γνωρίζουμε από προηγούμενες παρόμοιες μελέτες ότι παρουσιάζουν πολύ καλά και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Με αυτόν τον τρόπο, οι ασθενείς αποκτούν πρόσβαση σε θεραπευτικές επιλογές που διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμες.

Στόχος μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της κλινικής έρευνας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, με γνώμονα τη βέλτιστη φροντίδα των ασθενών και τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

-Τι σημαίνει για τους Έλληνες ασθενείς η έναρξη κλινικών δοκιμών σε ένα δημόσιο νοσοκομείο;

Σημαίνει ότι οι Έλληνες ασθενείς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες μέσα στο πλαίσιο ενός δημόσιου νοσοκομείου, με την ασφάλεια και την επιστημονική καθοδήγηση έμπειρων ιατρών. Τα δημόσια νοσοκομεία διαθέτουν εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό με σημαντική κλινική εμπειρία, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας.

-Ποιες είναι οι πρώτες κατηγορίες κλινικών μελετών που σχεδιάζετε να υλοποιήσετε και ποια θεωρείτε ότι θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση στην ενσωμάτωση της κλινικής έρευνας στην καθημερινή λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός»;

Οι πρώτες μελέτες που σχεδιάζουμε να υλοποιήσουμε είναι ογκολογικές κλινικές μελέτες όλων των φάσεων, από τη Φάση Ι έως και τη Φάση ΙΙΙ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Ως προς το δεύτερο ερώτημά σας, πιθανόν να προκύψουν χωροταξικά ή οργανωτικά ζητήματα στην πορεία, όπως συμβαίνει σε κάθε νέα δομή. Ωστόσο, πιστεύω ότι με σωστό σχεδιασμό, ευελιξία και συνεργασία θα βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις.

-Πόσο δύσκολο ήταν να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά ή οργανωτικά εμπόδια για να ξεκινήσει το πρόγραμμα;

Δεν υπάρχουν ουσιαστικές δυσκολίες όταν στο εγχείρημα συμμετέχουν άνθρωποι με εμπειρία στον χώρο των κλινικών μελετών και όταν υπάρχει ουσιαστική στήριξη από τη διοίκηση. Η συνεργασία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά για την τήρηση των απαιτητικών χρονοδιαγραμμάτων που αφορούν τις συμβάσεις και τις διαδικασίες ενεργοποίησης των μελετών.

-Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις συγκεκριμένες κλινικές δοκιμές και πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών;

Στις κλινικές δοκιμές μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ασθενείς που πληρούν τα κριτήρια ένταξης της εκάστοτε μελέτης και επιθυμούν οικειοθελώς να συμμετάσχουν. Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Το τμήμα μας περιλαμβάνει συνεργάτες με πολυετή εμπειρία στις κλινικές μελέτες, όλοι λειτουργούν βάσει των διεθνών κανόνων Good Clinical Practice (GCP) και υπάρχει στενή και συνεχής παρακολούθηση (follow-up) όλων των συμμετεχόντων ασθενών.

-Είναι διαπιστωμένο ότι οι Έλληνες ασθενείς φοβούνται τις κλινικές μελέτες. Γιατί να εμπιστευτεί ένας ασθενής τη συμμετοχή του σε μια κλινική μελέτη στον «Ευαγγελισμό»;

Πράγματι, πολλοί Έλληνες ασθενείς αντιμετωπίζουν με φόβο την ένταξη σε μια κλινική μελέτη θεωρώντας ότι πρόκειται για κάποιο «πείραμα». Αυτό που θεωρώ πιο σημαντικό είναι να καταλάβει ο ασθενής ότι η συμμετοχή σε μια κλινική μελέτη είναι ένας τρόπος να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία νωρίτερα από την ευρεία κυκλοφορία της. Κάθε μελέτη έχει εγκριθεί από επιστημονικές και ηθικές διεθνείς επιτροπές.

Ένας ασθενής μπορεί να εμπιστευτεί τη συμμετοχή του σε μια κλινική μελέτη στον «Ευαγγελισμό» γιατί γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ένα κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο, με έμπειρους ογκολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή παρουσία στην κλινική έρευνα. Η συμμετοχή του θα γίνεται με πλήρη ενημέρωση, απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματά του και συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Πάνω απ’ όλα, θα έχει πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

Ποιος είναι ο Θεόδωρος Τέγος

Ο Δρ Θεόδωρος Τέγος είναι Παθολόγος- Ογκολόγος με πολυετή εμπειρία στη διάγνωση και θεραπεία κακοηθειών. Είναι επιστημονικός σύμβουλος ογκολόγος στην Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» και επιστημονικός συνεργάτης στην 6η Ογκολογική Κλινική του Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ».