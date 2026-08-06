Αναδημοσίευση από το περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33)

Αγγειολογικά και Αγγειοχειρουργικά Περιστατικά: Η αξία της συνεργασίας ασφαλιστικών Εταιρειών και Νοσοκομείων στη σύγχρονη ιδιωτική υγεία

Γράφει ο Μιχάλης Τάτσης, Insurance & Healthcare Analyst, διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ομίλου HHG

Οι αγγειακές παθήσεις αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα σύγχρονα συστήματα υγείας. Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, οι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου και οι σύγχρονες συνήθειες ζωής οδηγούν ολοένα και περισσότερους ασθενείς σε ανάγκη εξειδικευμένης αγγειολογικής και αγγειοχειρουργικής φροντίδας. Σε αυτό το περιβάλλον, η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και ιδιωτικών νοσοκομείων αποκτά στρατηγική σημασία.

Η επαγγελματική μου πορεία στην ασφαλιστική αγορά και η εμπειρία μου στον Hellenic Healthcare Group (HHG) μού επέτρεψαν να γνωρίσω τόσο τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών οργανισμών όσο και την καθημερινότητα ενός μεγάλου ομίλου ιδιωτικής υγείας. Η εμπειρία αυτή επιβεβαίωσε ότι η αποτελεσματική φροντίδα του ασθενούς δεν είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας ενός μόνο φορέα. Είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ ιατρών, νοσηλευτικών μονάδων και ασφαλιστικών εταιρειών, με κοινό στόχο την άμεση, ασφαλή και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Σήμερα, οι αγγειολογικές και αγγειοχειρουργικές παθήσεις, όπως η περιφερική αρτηριακή νόσος, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, οι κιρσοί, οι εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις, τα ανευρύσματα και οι στενώσεις των καρωτίδων απαιτούν έγκαιρη διάγνωση και εξειδικευμένη αντιμετώπιση. Η καθυστέρηση στη θεραπεία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την πρόγνωση και την ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Τα τελευταία χρόνια, η Αγγειοχειρουργική έχει γνωρίσει σημαντική πρόοδο. Οι ενδαγγειακές τεχνικές, οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι και η αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών έχουν περιορίσει τη διάρκεια νοσηλείας, μειώσει τις επιπλοκές και επιταχύνει την αποκατάσταση. Οι εξελίξεις αυτές δεν ωφελούν μόνο τον ασθενή, αλλά συμβάλλουν και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας και στη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Από ασφαλιστική σκοπιά, η αξία της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης είναι καθοριστική. Ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πρόγραμμα δεν περιορίζεται στην κάλυψη του κόστους νοσηλείας. Οφείλει να ενθαρρύνει τον προληπτικό έλεγχο, να διευκολύνει την πρόσβαση σε εξειδικευμένους ιατρούς και να υποστηρίζει τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται τα αποτελέσματα για τον ασφαλισμένο και περιορίζεται το συνολικό κόστος των αποζημιώσεων.

Τα ιδιωτικά νοσοκομεία, από την πλευρά τους, επενδύουν διαρκώς σε σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Οι επενδύσεις αυτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδυάζονται με αποτελεσματικές διαδικασίες συνεργασίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες, ώστε ο ασθενής να έχει γρήγορη πρόσβαση στη θεραπεία, με σαφείς διαδικασίες και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Hellenic Healthcare Group (HHG) αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός οργανισμού που έχει επενδύσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών, στην καινοτομία και την ποιότητα. Η εμπειρία μου μέσα στον όμιλο ανέδειξε τη σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της συνεχούς εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και της στενής επικοινωνίας με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με γνώμονα τη βέλτιστη εμπειρία του ασθενούς.

Η επόμενη ημέρα της ιδιωτικής υγείας διαμορφώνεται ήδη μέσα από την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, της ανάλυσης δεδομένων, της Τηλεϊατρικής και της εξατομικευμένης Ιατρικής. Παράλληλα, διεθνώς αναπτύσσονται μοντέλα αποζημίωσης που συνδέουν τη χρηματοδότηση με τα πραγματικά αποτελέσματα της θεραπείας, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της φροντίδας που βασίζεται στην αξία (Value-Based Healthcare).

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά και οι πάροχοι ιδιωτικής υγείας έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν σε αυτήν τη μετάβαση. Η διαφάνεια, η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η συνεχής αξιολόγηση της ποιότητας και η ουσιαστική συνεργασία μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου όλοι ωφελούνται: οι ασθενείς, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι επαγγελματίες υγείας και τα νοσοκομεία.

Μετά από χρόνια παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά και στον χώρο της ιδιωτικής υγείας, έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που θεωρώ διαχρονικό: Η πραγματική επιτυχία δεν μετριέται μόνο από οικονομικούς δείκτες ή τον αριθμό των περιστατικών που διαχειρίζεται ένας οργανισμός. Μετριέται από την εμπιστοσύνη που αισθάνεται ο ασθενής όταν χρειάζεται φροντίδα και από την αποτελεσματικότητα με την οποία όλοι οι εμπλεκόμενοι συνεργάζονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σε έναν χώρο που εξελίσσεται με ταχύτητα, η συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και νοσοκομείων δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική σχέση. Είναι ο πυρήνας ενός συστήματος που καλείται να προσφέρει ποιοτική, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα. Και αυτό είναι το στοίχημα που αξίζει να κερδίσουμε.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Τάτσης

Ο Μιχάλης Τάτσης είναι Insurance & Healthcare Analyst, διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Ομίλου Hellenic Healthcare Group (HHG), με πολυετή εμπειρία στην ασφαλιστική αγορά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας, τη νοσοκομειακή διοίκηση και τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων υγείας.

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο του Μιχάλη Τάτση στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (σελ. 112-113).