Στόχος για νέα δάνεια 15 δισ. το 2026, η «ακτινογραφία» της κερδοφορίας των τραπεζών, η δυναμική επιστροφή της Metlen, μεγαλώνει ταχύτατα η CrediaBank

Πιστωτική επέκταση: Η ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης αποτελεί τον βασικό μοχλό για μία βιώσιμη και ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών. Οι τράπεζες, όπως δείχνει το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανεβάζουν στροφές, και εκτιμάται ότι μπορεί να καταγράψουν πιστωτική επέκταση που να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσουν τα 15 δισ., στηρίζοντας και τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η πιστωτική επέκταση για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανήλθε στα 8,8 δισ. Η καθαρή πιστωτική επέκταση για την Eurobank ανήλθε στα 2,7 δισ., για την Εθνική στα 2,1 δισ., για την Πειραιώς στα 1,8 δισ. και για την Alpha Bank στα 2,2 δισ. Εάν συμπεριληφθούν και η Optima Bank, τότε η πιστωτική επέκταση στο πρώτο εξάμηνο του 2026 διαμορφώνεται πάνω από 13 δισ. ευρώ. Για το σύνολο του 2026, η Εθνική, στοχεύει σε πιστωτική επέκταση άνω του 3 δισ., η Eurobank 4,5 δισ., η Πειραιώς άνω του 3 δισ. ερώ, η Alpha Bank 2,5 δισ..

Κέρδη τραπεζών (1): Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρουσίασαν συνολικά καθαρά κέρδη 2,513 δισ., αυξημένα σε ποσοστό 1,6%. Η Eurobank εμφάνισε κέρδη 738 εκατ. ευρώ (+6,8%), η Εθνική εμφάνισε κέρδη 567 εκατ. ευρώ (-5,8%), η Πειραιώς παρουσίασε κέρδη 617 εκατ. ευρώ (+10,4%) και η Alpha bank κέρδη 497,2 εκατ. ευρώ (-4,8%).

Εάν συμπεριληφθούν και η Κύπρου, η Optima και η Credia τα συνολικά καθαρά κέρδη στο α΄6μηνο του 2026 ανέρχονται στα 2,89 δισ. ευρώ. Η Optima bank εμφάνισε κέρδη 104,3 εκατ. ευρώ (+29%), η Κύπρου κέρδη 252,3 εκατ. ευρώ (+7,00%) και η CrediaBank παρουσίασε κερδοφορία 23 εκατ. ευρώ(+368%).

Κέρδη τραπεζών (2): Τα καθαρά έσοδα από τόκους εξελίσσονται σε πυλώνα κερδοφορίας και στο α΄6μηνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν έσοδα στα 4,3 δισ. (+4,6%).

Η Εθνική κατέγραψε έσοδα 1,10 δισ. (+1,5%), η Eurobank 1,3 δισ. (+6,1%), η Πειραιώς 990 εκατ. (+3,7%) και η Alpha Bank 852,7 εκατ. (+7,3%). Η Κύπρου 418, 86 εκατ., η Optima Bank 129,3 εκατ. (+28%) και η CrediaBank 98,2 εκατ. (+25,8%).

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η άνοδος στα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 20%. Τα έσοδα από τις προμήθειες για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες αυξήθηκαν στα 1,4 δισ. Η Εθνική παρουσίασε έσοδα 243 εκατ. (+10%), η Πειραιώς 462 εκατ. (+42%), η Eurobank 414 εκατ. (+13,5%), η Κύπρου 94,3 εκατ., η Optima Bank 41,6 εκατ. (+63%) και η CrediaBank 22,7 εκατ. (+33,8%).

Metlen (1): Σε ιστορικά υψηλά EBITDA, καθαρά κέρδη και λειτουργικές ταμειακές ροές της Metlen, με την εταιρεία να επανέρχεται δυναμικά, μετά τα όποια προβλήματα του 2025.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τα τρία μεγάλα διεθνή έργα που είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα του 2025 βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης, γεγονός που περιορίζει μία από τις βασικές πηγές αβεβαιότητας της προηγούμενης χρήσης. O Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε στα 3.987 εκατ. (+11%) και τα Καθαρά Κέρδη σε 313 εκατ. έναντι 254 εκατ.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €550 εκατ., επίπεδο ρεκόρ για το Α' εξάμηνο, έναντι €445 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, καταδεικνύοντας την εξαιρετική επίδοση όλων των κλάδων της Εταιρείας.

Metlen (2): Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance για το EBITDA του 2026, ύψους 1,00-1,15 δισ. ευρώ, όσο και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA, 1.920 – 2.080 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η METLΕN έχει επανέλθει στη τροχιά ανάπτυξής που είχε θέσει. Όσον αφορά το γάλλιο, μπροστά στη πολύ μεγάλη ζήτηση, ο όμιλος Metlen έχει θέσει ως στόχο, η παραγωγή του σπάνιου μετάλλου, του οποίου η τιμή ίπταται πλέον στα 3.250 δολάρια το κιλό, να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια από τους 50 στους 60 τόνους το χρόνο, με τον κ. Μυτιληναίο να επαναλαμβάνει ότι το ενδιαφέρον προέρχεται κατά κύριο λόγο από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Κορέα, όχι από την Ευρώπη.

ΔΕΗ: Έως το 2030, το 45% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου της ΔΕΗ θα βρίσκεται εκτός Ελλάδος. Η τελευταία επέκταση στην Πολωνία αποτελεί τη φυσική γεωγραφική συνέχεια της ηγετικής θέσης που ήδη κατέχει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, ενώ παράλληλα προωθείται ένα εκτεταμένο επενδυτικό πλάνο και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης, όπως η Ιταλία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Ουγγαρία. Πριν από λίγες ημέρες η ΔΕΗ εισήλθε στην αγορά ενέργειας της Πολωνίας, συμφωνία για την ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 277,3 MW. Η στρατηγική τοποθέτηση στην πολωνική αγορά θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας περιφερειακής πλατφόρμας καθαρής ενέργειας από την Ελλάδα έως την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

CrediaBank: Ρεκόρ κερδοφορίας στο Α’ εξάμηνο για την CrediaBank. Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άνοδο 368%, και διαμορφώθηκαν στα €23 εκατ. Η CrediaBank ενισχύει τη θέση της στην αγορά, με ισχυρή πιστωτική επέκταση, αύξηση καταθέσεων και στρατηγικές κινήσεις που διευρύνουν το αποτύπωμά της. HSBC Malta και Ευρώπη Holdings στο επίκεντρο του μετασχηματισμού. Καθοριστικής σημασίας για τη νέα φυσιογνωμία του ομίλου είναι και η ολοκλήρωση της εξαγοράς της HSBC Malta, μέσω της οποίας η CrediaBank αποκτά παρουσία εκτός ελληνικών συνόρων και πραγματοποιεί σημαντικό άλμα μεγέθους.

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει σχεδόν σε διπλασιασμό του ισολογισμού του ομίλου, με το συνολικό ενεργητικό να ξεπερνά τα 17 δισ. ευρώ, ενώ η διοίκηση προσβλέπει και σε ουσιαστική ενίσχυση της κερδοφορίας.

Aegean: Η AEGEAN κατέγραψε τον Ιούλιο νέο ιστορικό υψηλό, μεταφέροντας για πρώτη φορά στην ιστορία της 2.011.000 επιβάτες, μέσα σε ένα μόνο μήνα, όπως ανακοίνωσε. Ο ρυθμός αύξησης των επιβατών για τον μήνα Ιούλιο ήταν απόλυτα ισορροπημένος μεταξύ του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού, με ετήσια αύξηση 5,3% και στα δύο δίκτυα.