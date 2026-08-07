Generali: Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου - Εξαιρετική ανάπτυξη στα Λειτουργικά και Προσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα με συμβολή από όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Ο Όμιλος Generali καταγράφει εξαιρετική ανάπτυξη στα Λειτουργικά και Προσαρμοσμένα Καθαρά Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου με συμβολή από όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

• Τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν στα € 53,4δισ. (+5,8%), με ανάπτυξη τόσο στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (+6,3%)όσο και στον κλάδο Ζωής (+5,5%)

• Ιδιαίτερα ισχυρές οι καθαρές εισροές στον κλάδο Ζωής, οι οποίες ανήλθαν σε €8,3 δισ. Η Αξία Νέας Παραγωγής (New Business Value) αυξήθηκε σημαντικά στα €1,9 δισ. (+21,1%).

• Ο Συνδυασμένος Δείκτης (Combined Ratio) διαμορφώθηκε στο 91,5% (+0,5 π.μ.), ενώ ο μη προεξοφλημένος Συνδυασμένος Δείκτης στο 93,8% (+0,7 π.μ.), αντανακλώντας και οι δύο την επίδραση των φυσικών καταστροφών (NatCat) κατά +1,9 π.μ.

• Εξαιρετική αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος, το οποίο ανήλθε σε €4,5 δισ. (+11,2%), με θετική συμβολή από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς.

• Ο τομέας Asset & Wealth Management κατέγραψε ισχυρή αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος κατά 31,3%, χάρη στις ιδιαίτερα θετικές υποκείμενες επιδόσεις και των δύο δραστηριοτήτων.

• Το προσαρμοσμένο καθαρό αποτέλεσμα αυξήθηκε σημαντικά στα €2,5 δισ. (+13,7%), υποστηριζόμενο από την εξαιρετική λειτουργική επίδοση του Ομίλου. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (Adjusted EPS) αυξήθηκαν στα €1,68 (+14,3%).

• Τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια (AUM) του Ομίλου ανήλθαν σε €944 δισ., αυξημένα κατά 4,9% σε σχέση με το τέλος του 2025.

• Η κεφαλαιακή θέση του Ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τον Δείκτη Φερεγγυότητας (Solvency Ratio) στο 216% έναντι 219% στο τέλος του 2025, χάρη στην ισχυρή δημιουργία κεφαλαίου και λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €500 εκατ.

Ο Philippe Donnet, CEO του Ομίλου Generali, δήλωσε: «Αυτή η εξαιρετική σειρά αποτελεσμάτων αποτυπώνει την ιδιαίτερα ισχυρή πρόοδο που σημειώνουμε στην υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου “Life time Partner 27: Driving Excellence”, με κινητήριο δύναμη τις ισχυρές επιδόσεις όλων των επιχειρηματικών μας τομέων. Στις ασφαλιστικές δραστηριότητες, οι κλάδοι Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων συνέχισαν τη σταθερά ανοδική πορεία τους, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος όσο και τεχνικής κερδοφορίας, παρά την αυξημένη επίδραση των φυσικών καταστροφών.

Ο τομέας Asset Management διεύρυνε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο κεφαλαίων των εταίρων μας, ενώ η Banca Generali επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την επιτυχία του επιχειρηματικού της μοντέλου. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν την αφοσίωση όλων των ανθρώπων μας και του δικτύου συνεργατών μας. Μαζί, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την Αριστεία στις σχέσεις μας με τους πελάτες, στις βασικές μας ικανότητες και στις λειτουργίες μας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας προσφέρουν η Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Δεδομένα, με σταθερή προσήλωση στη βιωσιμότητα. Κοιτάζοντας μπροστά, θα διατηρήσουμε αυτή τη θετική δυναμική, με συνέπεια και πειθαρχία στο μακροπρόθεσμο όραμά μας. Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι στους φιλόδοξους στόχους του στρατηγικού μας πλάνου και στη συνεχή δημιουργία αξίας για όλους τους εταίρους μας».