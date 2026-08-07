Χρήστος Γεωργόπουλος – «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»/ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Σχόλιο από την στήλη «Ξέρετε ότι…» στο περιοδικό Health Next Generation (Τεύχος 33) που κυκλοφορεί

Ο διευθυντής της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής του «Ερρίκος Ντυνάν» Δρ Χρήστος Γεωργόπουλος δεν είναι μόνον ένας νευροχειρουργός διεθνούς φήμης για τις καινοτόμες και πρωτοποριακές επεμβάσεις που πραγματοποιεί στον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη, αλλά είναι και ο «πατέρας» της αποκατάστασης στην Ελλάδα.

Με καταγωγή από Αρκαδία και Κρήτη, γεννημένος στην Αθήνα, μετά τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ έφυγε για μετεκπαίδευση στη Μεγάλη Βρετανία, όπου και διέπρεψε. Επιστρέφοντας το 1993 στην Ελλάδα ανέλαβε επιστημονικός διευθυντής του Νευροχειρουργικού Τμήματος του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (μέχρι το 2000) και ίδρυσε το 1995 το πρώτο Κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα, την ΑΝΑΠΛΑΣΗ.

Ωστόσο το εγχείρημα της ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ δεν ήταν κάτι εύκολο. Μέχρι τότε η έννοια της αποκατάστασης ήταν άγνωστη στη χώρα μας. Εκατοντάδες ασθενείς λίμναζαν αβοήθητοι στο σπίτι τους, ενώ για περίπου 100 ασθενείς τον χρόνο το τότε ΙΚΑ πλήρωνε γύρω στα 5 δισ. δραχμές για να κάνουν αποκατάσταση σε κέντρα του εξωτερικού.

Ο Χρήστος Γεωργόπουλος αγωνίστηκε για περίπου μια δεκαετία να πείσει την Πολιτεία για την αξία της αποκατάστασης στην Υγεία, έτσι ώστε οι θεραπείες να καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Οι προσπάθειές του απέδωσαν καρπούς και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν και άλλα Κέντρα Αποκατάστασης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πλέον δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς με κινητικά προβλήματα να θεραπεύονται στη χώρα τους και να επανέρχονται στην κανονική τους ζωή.

Είναι σίγουρο ότι οι χιλιάδες ασθενείς που έχουν βρει θεραπεία μέσα από τον Τομέα της Αποκατάστασης θα ευγνωμονούν τον Χρήστο Γεωργόπουλο, κι ας μην γνωρίζουν τον αγώνα που απαιτήθηκε για μια τέτοια σημαντικότατη ιατρική υπηρεσία.