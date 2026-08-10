ΕΟΠΥΥ: Κανονικά όλο τον Αύγουστο οι κατ’ οίκον αποστολές Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Ο ΕΟΠΥΥ με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους δικαιούχους ότι η υπηρεσία Αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) Κατ’ Οίκον θα συνεχιστεί αδιάλειπτα καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, χωρίς καμία διακοπή.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η απρόσκοπτη συνέχιση της υπηρεσίας, ακόμη και κατά την περίοδο αυτή, αποτελεί βασική προτεραιότητα του Οργανισμού, διασφαλίζοντας τη συνεχή πρόσβαση των ασθενών στις αναγκαίες θεραπείες τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα, περιορίζονται οι άσκοπες μετακινήσεις των ασθενών, διευκολύνεται η συμμόρφωση στη θεραπεία και ενισχύεται η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Ο ΕΟΠΥΥ, παραμένει προσηλωμένος στην παροχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπηρεσιών, με επίκεντρο την ασφαλή, έγκαιρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών.