Το νέο μεγάλο κόστος των ασφαλιστικών: η βαθμονόμηση των ADAS

Η τεχνολογία που μειώνει τα ατυχήματα αυξάνει, σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος της επισκευής. Και αυτό δημιουργεί μια νέα, αλλά αναγκαία, πραγματικότητα για ασφαλιστικές εταιρείες, πραγματογνώμονες και συνεργεία.

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, η αντικατάσταση ενός παρμπρίζ θεωρούνταν μία σχετικά απλή επισκευή. Τοποθετούσε κανείς το νέο κρύσταλλο, πραγματοποιούσε έναν βασικό έλεγχο στεγανότητας και το όχημα ήταν έτοιμο να επιστρέψει στον δρόμο. Σήμερα, όμως, η ίδια εργασία μπορεί να απαιτεί μια επιπλέον διαδικασία υψηλής τεχνολογίας: τη βαθμονόμηση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης (ADAS). Για την ασφαλιστική αγορά, πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές των τελευταίων ετών, καθώς επηρεάζει άμεσα το κόστος αποκατάστασης ακόμη και μικρών ζημιών.

Γιατί δεν αρκεί η αντικατάσταση του παρμπρίζ και τι είναι η βαθμονόμηση;

Στα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα, πίσω από το παρμπρίζ βρίσκεται μία ή περισσότερες κάμερες που αποτελούν μέρος των συστημάτων ADAS.

Από αυτές εξαρτώνται λειτουργίες όπως η αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης, η αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, η διατήρηση του οχήματος στη λωρίδα κυκλοφορίας και, σε ορισμένα μοντέλα, το προσαρμοζόμενο cruise control.

Ακόμη και μια πολύ μικρή μεταβολή στη θέση της κάμερας –της τάξης λίγων χιλιοστών– μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια με την οποία το σύστημα «βλέπει» τον δρόμο.

Γι' αυτό, μετά την αντικατάσταση του παρμπρίζ ή ύστερα από ορισμένες επισκευές στο εμπρός μέρος του οχήματος, ο κατασκευαστής προβλέπει τη βαθμονόμηση των αισθητήρων και των καμερών σύμφωνα με τις εργοστασιακές προδιαγραφές.

Η βαθμονόμηση τώρα, είναι η διαδικασία με την οποία επιβεβαιώνεται ότι οι κάμερες, τα radar ή άλλοι αισθητήρες λειτουργούν ξανά με τη σωστή γεωμετρία και τις ακριβείς παραμέτρους που έχει ορίσει ο κατασκευαστής.

Ανάλογα με το όχημα, μπορεί να πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με διαγνωστικό εξοπλισμό (στατική βαθμονόμηση), κατά τη διάρκεια οδήγησης υπό συγκεκριμένες συνθήκες (δυναμική βαθμονόμηση) ή με συνδυασμό των δύο. Η διαδικασία αυτή δεν είναι ίδια για όλα τα αυτοκίνητα. Κάθε κατασκευαστής ορίζει διαφορετικές απαιτήσεις και πρωτόκολλα.

Μια επισκευή που γίνεται ακριβότερη

Όμως η παρουσία των ADAS έχει αλλάξει σημαντικά την οικονομία των επισκευών. Ένα μικρό χτύπημα στον εμπρός προφυλακτήρα μπορεί να απαιτεί όχι μόνο βαφή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων, αλλά και επαναρύθμιση radar ή καμερών.

Αντίστοιχα, η αλλαγή ενός παρμπρίζ δεν ολοκληρώνεται πάντα με την τοποθέτηση του νέου κρυστάλλου. Συχνά απαιτείται και πιστοποιημένη βαθμονόμηση, ειδικός εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό.

Και φυσικά, σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να παραληφθεί αυτή η διαδικασία γιατί οι συνέπειες θα είναι σοβαρές.

Ένα σύστημα αυτόματης πέδησης που δεν έχει ρυθμιστεί σωστά μπορεί να αντιδράσει αργότερα από το προβλεπόμενο ή να μην αναγνωρίσει έγκαιρα ένα εμπόδιο. Αντίστοιχα, ένα σύστημα διατήρησης λωρίδας μπορεί να μην λειτουργεί με την ακρίβεια που είχε σχεδιάσει ο κατασκευαστής.

Η τεχνολογία μειώνει τα ατυχήματα, όχι απαραίτητα το κόστος

Τα συστήματα ADAS συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση πολλών τροχαίων συγκρούσεων και θεωρούνται μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ενεργητική ασφάλεια.

Ωστόσο, η ίδια τεχνολογία αυξάνει την πολυπλοκότητα των επισκευών και, σε αρκετές περιπτώσεις, το συνολικό κόστος αποκατάστασης μιας ζημιάς.

Η ασφαλιστική αγορά βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με αυτή τη νέα πραγματικότητα, μιας και το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αποκατασταθεί η λαμαρίνα ή να αντικατασταθεί ένα κρύσταλλο. Είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα συστήματα που προστατεύουν τον οδηγό λειτουργούν ξανά ακριβώς όπως τα σχεδίασε ο κατασκευαστής. Γιατί στην εποχή των έξυπνων αυτοκινήτων, η σωστή επισκευή δεν ολοκληρώνεται όταν τελειώσει η βαφή. Ολοκληρώνεται όταν και ο τελευταίος αισθητήρας «βλέπει» ξανά σωστά και φροντίζει για την ασφάλεια όλων!