Γ. Στουρνάρας στη Handelsblatt: Ευπρόσδεκτοι οι ξένοι επενδυτές στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

Ενώ στη Γερμανία η είσοδος της ιταλικής Unicredit στην Commerzbank έχει προκαλέσει έντονες αμυντικές αντιδράσεις, οι ξένοι επενδυτές στον τραπεζικό τομέα της Ελλάδας γίνονται δεκτοί με «ανοιχτές αγκάλες», αναφέρει πρόσφατο δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Handelsblatt.

«Από την οπτική της Τράπεζας της Ελλάδος, η συμμετοχή ξένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών είναι απολύτως επιθυμητή», δήλωσε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, στη Handelsblatt.

Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις αποτελούν, όπως τόνισε, σημαντικό βήμα «για την υλοποίηση μιας τραπεζικής ένωσης στην Ευρώπη, την υπέρβαση του κατακερματισμού και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Handelsblatt, το ενδιαφέρον που δείχνουν οι διεθνείς τράπεζες για την Ελλάδα δεν είναι τυχαίο. Μετά την πολυετή κρίση κρατικού χρέους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε βαθιά εξυγίανση των ισολογισμών τους. Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου που ανακοινώθηκαν πρόσφατα καταδεικνύουν αύξηση των εσόδων, διατήρηση της υψηλής κερδοφορίας, σημαντικά χαμηλότερους πιστωτικούς κινδύνους και βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.

Οι αναλυτές βλέπουν πλέον τον κλάδο ως μια ελκυστική επένδυση. Οι «ισχυρές επιδόσεις», η υψηλή μερισματική απόδοση και η συνεχιζόμενη ευνοϊκή αποτίμηση καθιστούν τις ελληνικές τράπεζες μια «ισχυρή ευκαιρία για επενδυτές που αναζητούν αξία και ανάπτυξη», γράφουν αναλυτές της Deutsche Bank. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές τράπεζες είναι ελκυστικοί υποψήφιοι για επενδύσεις και εξαγορές.

Η Unicredit είναι ευπρόσδεκτος επενδυτής στην Αθήνα

Το παράδειγμα της Alpha Bank δείχνει πόσο θετικά αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους επενδυτές στην Ελλάδα. Η μικρότερη από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit στα τέλη του 2023. Τότε, οι Ιταλοί απέκτησαν αρχικά από το κρατικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ/HFSF) ποσοστό 8,97% των μετοχών. Σήμερα, η UniCredit κατέχει το 29,8%, ενώ περίπου το 70% βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι, αργά ή γρήγορα, η UniCredit θα υποβάλει πρόταση εξαγοράς προς τους μετόχους της Alpha Bank.

Σε αντίθεση με τη Γερμανία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της UniCredit, Andrea Orcel, απολαμβάνει ευρείας αποδοχής στην Αθήνα. Ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, και η ελληνική κυβέρνηση χαιρετίζουν ρητά την επένδυση της ιταλικής τράπεζας. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη συμμετοχή «σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία». Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρότερες, τεχνολογικά προηγμένες τράπεζες, οι οποίες να είναι διεθνώς ανταγωνιστικές και να μπορούν να χρηματοδοτήσουν τον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας». Ο Διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης Στουρνάρας, έκανε λόγο για «μια πολύ θετική εξέλιξη και για τις δύο τράπεζες».

Δεδομένου ότι η Alpha Bank είναι ήδη συνδεδεμένη με την Unicredit, αναλυτές εκτιμούν ότι η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank αποτελούν δυο ενδιαφέροντες πιθανούς στόχους. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι εύκολο να ενσωματωθεί λόγω της συγκριτικά μικρής κεφαλαιοποίησής της και της σαφούς εστίασής της στην εγχώρια αγορά. Η Eurobank, από την άλλη πλευρά, προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες ανάπτυξης σε αγορές όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος. Ως πιθανοί ενδιαφερόμενοι για συμμετοχές σε ελληνικές τράπεζες αναφέρονται μεγάλοι τραπεζικοί όμιλοι από Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία.

Για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, πάντως, η συζήτηση υπερβαίνει τις πιθανές επιχειρηματικές συνέργειες. «Μια πραγματική ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν δημιουργηθούν και οι απαραίτητες πολιτικές συνθήκες, με κυριότερες το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων (ΕΣΑΚ) και τον ενιαίο μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων» δήλωσε στη Handelsblatt ο Γιάννης Στουρνάρας.

Μόνο τότε, σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, θα μπορούν τα κεφάλαια και η ρευστότητα να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Ευρώπη. Αυτό όχι μόνο θα διευκόλυνε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις τραπεζών, αλλά θα επέτρεπε επίσης την οικοδόμηση μιας πραγματικής Ένωσης Κεφαλαιαγορών και μια αποτελεσματικότερη κατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτικών πόρων προς τις ευρωπαϊκές οικονομίες.