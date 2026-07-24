EpirusCare: Ο νέος σύμμαχος στην κατ' οίκον νοσηλεία για την Άρτα

Η ανάγκη για ποιοτική φροντίδα υγείας εκτός νοσοκομειακού περιβάλλοντος αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της γήρανσης του πληθυσμού όσο και λόγω της τάσης αποσυμφόρησης των νοσοκομείων από περιστατικά που δεν απαιτούν νοσηλεία σε κλίνη. Σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να απαντήσει η Κατ' Οίκον Νοσηλεία – EpirusCare, μια νέα εταιρεία κατ' οίκον νοσηλείας και φροντίδας με έδρα την Άρτα, η οποία στοχεύει να γίνει σημείο αναφοράς για ασφαλιστικές εταιρείες, μεσίτες και πράκτορες που αναζητούν αξιόπιστο συνεργάτη στον χώρο της εξωνοσοκομειακής φροντίδας στην περιοχή της Ηπείρου.

Ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών κατ' οίκον

Η EpirusCare καλύπτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αναγκών, προσαρμοσμένο τόσο σε μετεγχειρητικές περιπτώσεις όσο και σε χρόνιες παθήσεις ή στην καθημερινή φροντίδα ηλικιωμένων.

Στις υπηρεσίες της περιλαμβάνονται:

-Νοσηλευτική φροντίδα μετά από χειρουργική επέμβαση, με στόχο την ασφαλή και ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή στο οικείο περιβάλλον του

-Φροντίδα ηλικιωμένων, με έμφαση στην καθημερινή υποστήριξη και την ποιότητα ζωής

-Παρακολούθηση χρόνιων παθήσεων, με τακτικό έλεγχο και συντονισμό με τον θεράποντα ιατρό

-Μεμονωμένες νοσηλευτικές πράξεις, όπως:

-Ηπαρινισμός

-Αλλαγή καθετήρα

-Αφαίρεση ραμμάτων

-Λουτρό ασθενούς

-Αλλαγή κολοστομίας

-Περιποίηση κατακλίσεων

-Αιμοληψίες κατ' οίκον

Επιπλέον σε συνεργασία με εταιρεία ασθενοφόρων, παρέχει και υπηρεσίες άμεσης διακομιδής, καλύπτοντας έτσι κάθε επιπλέον ανάγκη.

Η δυνατότητα κάλυψης τόσο μεμονωμένων επισκέψεων όσο και προγραμμάτων συστηματικής παρακολούθησης δίνει στην εταιρεία ευελιξία να προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε περιστατικού, από μια απλή αιμοληψία έως ένα πλήρες πρόγραμμα μετεγχειρητικής φροντίδας.

Ξεκίνημα από την Άρτα, με στόχο όλη την Ήπειρο

Η EpirusCare ξεκινά τη δραστηριότητά της καλύπτοντας το σύνολο του νομού Άρτας, μια περιοχή όπου η πρόσβαση σε εξειδικευμένες κατ' οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες παρέμενε μέχρι σήμερα περιορισμένη. Η στρατηγική της εταιρείας προβλέπει σταδιακή επέκταση σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, ώστε να καλύψει ένα κενό που, όπως εκτιμούν τα στελέχη της, αφορά σημαντικό μέρος του πληθυσμού εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Ενδιαφέρει και τον ασφαλιστικό κλάδο:

Ιδανική είναι η συνεργασία της Epiruscare με τις μονάδες πρωτοβάθμιας περίθαλψης των ασφαλιστικών εταιρειών και νοσοκομείων.. Η κατ' οίκον φροντίδα δεν αποτελεί πλέον απλώς μια επιπλέον παροχή — εξελίσσεται σε στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης κόστους και ποιότητας για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Οι κατ' οίκον υπηρεσίες συχνά μειώνουν τον χρόνο νοσηλείας, περιορίζουν τον κίνδυνο επιπλοκών από παρατεταμένη παραμονή σε νοσοκομείο και βελτιώνουν την εμπειρία του ασφαλισμένου.

Για τους πράκτορες και τους διαμεσολαβητές, μια συνεργασία με φορέα όπως η EpirusCare μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετη αξία στα προγράμματα υγείας που προτείνουν, ενισχύοντας την ελκυστικότητα των πακέτων ασφάλισης χωρίς απαραίτητα να επιβαρύνει σημαντικά το κόστος τους.

Έμπειρα στελέχη πίσω από την ίδρυση

Την EpirusCare ίδρυσαν οι Χρήστος Παπανικολάου (φαρμακοποιός), Αλέξανδρος Μάνος (παραϊατρικα είδη) και Σπύρος Γκολομάζος (νοσηλευτής), τρία στελέχη με πολυετή, δεκαετιών παρουσία στον ευρύτερο κλάδο της υγείας. Η εμπειρία τους λειτουργεί ως εχέγγυο για τη διαμόρφωση ενός μοντέλου φροντίδας που συνδυάζει κλινική αξιοπιστία με κατανόηση των πραγματικών αναγκών του τοπικού πληθυσμού — στοιχείο ιδιαίτερα κρίσιμο για μια περιοχή όπως η Ήπειρος, όπου η απόσταση από μεγάλα νοσοκομειακά κέντρα καθιστά την κατ' οίκον φροντίδα ακόμη πιο σημαντική.

Στον πυρήνα της λειτουργίας της εταιρείας βρίσκεται εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο εκτελεί τις πράξεις με βάση πρωτόκολλα ασφάλειας και σε στενή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς. Η δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε μεμονωμένα αιτήματα —όπως μια επείγουσα αλλαγή καθετήρα ή αιμοληψία— σε συνδυασμό με προγραμματισμένες, τακτικές επισκέψεις για χρόνιες παθήσεις, συνθέτει ένα μοντέλο φροντίδας που μπορεί να καλύψει ένα ευρύ ηλικιακό και κλινικό φάσμα ασφαλισμένων.

Κυρίαρχη ιδέα όλων των ενεργειών είναι το αρχαίο ρητό «Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος».