ERGO: Νέα έκθεση αναδεικνύει τον ρόλο των Adaptive AI agents στη διατήρηση της εταιρικής τεχνογνωσίας

Μια νέα έκθεση της ERGO, σε συνεργασία με την Google Cloud, παρουσιάζει πώς οι αυτοεξελισσόμενοι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (self-evolving AI agents) μπορούν να καταγράφουν και να διατηρούν την άρρητη εσωτερική τεχνογνωσία των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας την προς όφελος ολόκληρου του οργανισμού σε μακροπρόθεσμη βάση.

Το ERGO Innovation Lab, το οποίο λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα νέων ιδεών και εσωτερικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών (spin-ins) του Ομίλου ERGO, δημοσίευσε, σε συνεργασία με την Google Cloud, μια νέα έκθεση με τίτλο «From Tribal Knowledge to Self-Evolving Agents – Capturing, Governing, and Scaling Institutional Knowledge in Financial Enterprises». Η έκθεση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις – και ιδιαίτερα οι ασφαλιστικές εταιρείες – μπορούν, με τη βοήθεια προσαρμοστικών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (adaptive AI agents), να καταγράφουν, να διατηρούν και να αξιοποιούν σε ευρεία κλίμακα τη γνώση που μέχρι σήμερα παρέμενε κυρίως ως άτυπη, μη καταγεγραμμένη εμπειρική τεχνογνωσία («tribal knowledge»).

Στην πράξη, σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής γνώσης εξακολουθεί μέχρι σήμερα να μην είναι ούτε επίσημα τεκμηριωμένο ούτε συστηματικά προσβάσιμο. Αντίθετα, παραμένει ενσωματωμένο στις καθημερινές διαδικασίες, στις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά περίπτωση ή ακόμη και στους ίδιους τους εργαζομένους. Παράλληλα, οι δημογραφικές εξελίξεις αυξάνουν τον κίνδυνο απώλειας αυτής της γνώσης για τους οργανισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία της Γερμανικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών (GDV), στη Γερμανία περίπου το 25% των εργαζομένων στον ασφαλιστικό κλάδο ανήκει στη γενιά των baby boomers. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια ένα σημαντικό ποσοστό αυτού του ιδιαίτερα έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού θα συνταξιοδοτηθεί, μεταφέροντας μαζί του πολύτιμη γνώση και εμπειρία.

Οι «αυτοεξελισσόμενοι» (self-evolving) ή «αυτοβελτιούμενοι» (self-improving) πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση και στη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Πρόκειται για προσαρμοστικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που δεν περιορίζονται μόνο στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, αλλά είναι σε θέση να αξιολογούν διαχρονικά τις στρατηγικές, τις ροές εργασίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τη δική τους αρχιτεκτονική, προσαρμόζοντάς τις και βελτιώνοντάς τις όπου απαιτείται. Η έκθεση παρουσιάζει ένα συγκεκριμένο παράδειγμα εφαρμογής ενός «AI content engine», καθώς και πρόσθετες προτάσεις για το πώς τέτοιοι πράκτορες θα μπορούσαν στο μέλλον να αξιοποιηθούν σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των ασφαλιστικών εταιρειών.

Σύμφωνα με την Emilia Dang, Innovation Developer στο ERGO Innovation Lab:

«Το επόμενο στάδιο στην εξέλιξη της agentic AI δεν αφορά μόνο την περαιτέρω αυτοματοποίηση, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διατηρούν, εξελίσσουν και αξιοποιούν τη γνώση τους. Υπό το πρίσμα των δημογραφικών αλλαγών και της ολοένα εντονότερης έλλειψης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αυτό αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Χωρίς μια βιώσιμη στρατηγική, οι οργανισμοί διατρέχουν τον κίνδυνο να χάσουν τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, τη γνώση του επιχειρησιακού πλαισίου και την πρακτική εμπειρία τους. Η αξία των αυτοεξελισσόμενων πρακτόρων εντοπίζεται εκεί όπου σταματούν οι δυνατότητες της παραδοσιακής αυτοματοποίησης: στην εμπειρία, στο πλαίσιο και στην κρίση. Ακριβώς σε αυτό το σημείο μπορούν να συμβάλουν στη συστηματική καταγραφή της ατομικής τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών γενεών εργαζομένων και στη μετατροπή της σε κλιμακούμενη οργανωσιακή γνώση.»

Ο Michael Zimmermann, Principal Engineer της Google Cloud, πρόσθεσε:

«Σε κλάδους με ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, όπως οι ασφαλίσεις, η πραγματική ισχύς της agentic AI βρίσκεται στην αυτονομία που καθοδηγείται από τον άνθρωπο. Συνδυάζοντας το ασφαλές και επεκτάσιμο οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης της Google Cloud με τη βαθιά τεχνογνωσία της ERGO στον ασφαλιστικό τομέα, η παρούσα λευκή βίβλος (whitepaper) προσφέρει ένα σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς για την υπεύθυνη διατήρηση και αξιοποίηση της οργανωσιακής γνώσης σε ευρεία κλίμακα.»

Όσον αφορά τη διασφάλιση της ασφαλούς και κανονιστικά συμμορφούμενης αξιοποίησης των αυτοεξελισσόμενων ή αυτοβελτιούμενων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης στον ιδιαίτερα αυστηρά ρυθμιζόμενο χρηματοοικονομικό τομέα, η έκθεση εξετάζει επίσης τις προϋποθέσεις για τη λεγόμενη «enterprise readiness». Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σαφείς δομές εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, μηχανισμοί διαχείρισης ταυτότητας και δικαιωμάτων πρόσβασης (identity and access management), πλαίσια παρατηρησιμότητας (observability), μέτρα προστασίας δεδομένων και ενεργός διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής (change management).

Παράλληλα, η έκθεση περιγράφει τις προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης αυτών των τεχνολογιών: από τους αρχικούς, αυστηρά ελεγχόμενους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης προς συλλογικά συστήματα μάθησης, τα οποία θα μοιράζονται γνώση και θα δημιουργούν τα ίδια νέες ευκαιρίες μάθησης, για παράδειγμα μέσω προσομοιώσεων και συνθετικών σεναρίων (synthetic cases). Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι πώς μπορεί να διαμορφωθεί μακροπρόθεσμα η σχέση μεταξύ της ανθρώπινης εξειδίκευσης, της οργανωσιακής γνώσης και των προσαρμοστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η έκθεση «From Tribal Knowledge to Self-Evolving Agents – Capturing, Governing, and Scaling Institutional Knowledge in Financial Enterprises» διατίθεται πλέον δωρεάν για λήψη.

Το ERGO Innovation Lab έχει επίσης δημοσιεύσει και άλλες μελέτες σχετικά με τη δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) και τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models – LLMs) για τον ασφαλιστικό κλάδο, όπως οι εκδόσεις «The Next Generation of Generative Artificial Intelligence: Advances and Multimodal Applications in the Insurance Sector» και «ChatGPT and Large Language Models: An Introduction with a Focus on the Insurance Industry». Και οι δύο αυτές δημοσιεύσεις διατίθενται επίσης δωρεάν για λήψη μέσω της ειδικής σελίδας των λευκών βίβλων (whitepaper focus page).