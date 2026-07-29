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Νέα κάλυψη Προληπτικού Ελέγχου Όρασης στα προγράμματα Speed 2 & Speed 3 από την Generali

Nextdeal newsroom
Nextdeal newsroom
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Με την εγκύκλιο Νο 79 η Generali κοινοποίησε στους συνεργάτες της ότι καλύπτει μιά νέα παροχή Προληπτικού Ελέγχου Όρασης στα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Speed 2 & Speed 3. 

Η νέα αυτή παροχή ενσωματώνεται από τις 01.08.2026 σε όλα τα νέα συμβόλαια των προγραμμάτων Speed 2 και Speed 3, και από 08.08.2026 σε όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια κατά την ανανέωσή τους.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο

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Νέα κάλυψη Προληπτικού Ελέγχου Όρασης στα προγράμματα Speed 2 & Speed 3 Generali
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