Νέα κάλυψη Προληπτικού Ελέγχου Όρασης στα προγράμματα Speed 2 & Speed 3 από την Generali

Με την εγκύκλιο Νο 79 η Generali κοινοποίησε στους συνεργάτες της ότι καλύπτει μιά νέα παροχή Προληπτικού Ελέγχου Όρασης στα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου Speed 2 & Speed 3.

Η νέα αυτή παροχή ενσωματώνεται από τις 01.08.2026 σε όλα τα νέα συμβόλαια των προγραμμάτων Speed 2 και Speed 3, και από 08.08.2026 σε όλα τα υφιστάμενα συμβόλαια κατά την ανανέωσή τους.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο