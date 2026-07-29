Interamerican: Όταν το απρόοπτο σε βρει στον δρόμο, η βοήθεια είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις

Ένα σκασμένο λάστιχο, μια άδεια μπαταρία ή μια βλάβη μπορούν να συμβούν εκεί που δεν το περιμένεις. Εκείνη τη στιγμή, το τελευταίο που θέλεις είναι να χαθείς στις διαδικασίες.

Με το Drive On, την εφαρμογή Οδικής Βοήθειας της Interamerican, μπορείς απλά να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου, χωρίς να χρειάζεται τηλεφωνική κλήση. Η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα το σημείο όπου βρίσκεσαι, ενημερώνει την Οδική Βοήθεια και σου δείχνει σε πραγματικό χρόνο την πορεία του συνεργάτη μέχρι να φτάσει κοντά σου.

Λίγα βήματα αρκούν

Αφού δημιουργήσεις το προφίλ σου –μια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα λεπτό– η εφαρμογή είναι στη διάθεσή σου όποτε τη χρειαστείς.

Είτε πρόκειται για βλάβη ή ατύχημα, είτε για άδεια μπαταρία, έλλειψη καυσίμων ή σκασμένο ελαστικό, αρκεί να επιλέξεις το περιστατικό και η διαδικασία ξεκινά αμέσως. Παράλληλα, ενημερώνεσαι για τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης και μπορείς να παρακολουθείς στον χάρτη την πορεία του οχήματος Οδικής Βοήθειας.

Πίσω από κάθε διαδρομή

Κάθε χρόνο, η Οδική Βοήθεια της Interamerican εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 500.000 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Διαθέτει 111 σημεία εξυπηρέτησης, 222 ιδιόκτητα οχήματα και 350 εξειδικευμένους ανθρώπους, που βρίσκονται σε ετοιμότητα για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Αν διαθέτεις ασφάλεια αυτοκινήτου ή πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας της Interamerican, μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν το Drive On για συσκευές iOS και Android. Αν προτιμάς, μπορείς επίσης να ζητήσεις Οδική Βοήθεια μέσω του website της Interamerican.

Γιατί όταν προκύψει το απρόοπτο, αυτό που χρειάζεσαι περισσότερο είναι μια διαδικασία απλή και ξεκάθαρη.