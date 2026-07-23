Η χαμένη τιμή της διαμεσολάβησης συνεχίζεται…

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Πάνω από δεκαπέντε χρόνια η υπόθεση «ΑΣΠΙΣ» ρίχνει την μαύρη σκιά της στην Ασφαλιστική Αγορά και στη Διαμεσολάβηση, που πληρώνει ως συνήθως «τα σπασμένα» εξαιτίας πολλών λαθών σε όλα τα επίπεδα. Περίπου 2.500 διαμεσολαβητές (από τις χιλιάδες που οφείλουν), τρέχουν στα Δικαστήρια και τους διακανονισμούς, σε πλειστηριασμούς και κατασχέσεις τραπεζών, για ποσά άνω των 2.000 Ευρώ. Διαμεσολαβητές χάνουν σπίτια και ακίνητα στην Αθήνα, στη Ρόδο, τον Πύργο, τα νησιά, για χρέη προς την ΑΣΠΙΣ…Όσοι δεν πρόλαβαν να αλλάξουν κωδικούς και να δουλεύουν με άλλα ονόματα συγγενών και φίλων, έχασαν άδειες, με κατασχέσεις σε Τράπεζες. Τα ποσά που οφείλουν στην ΑΣΠΙΣ και αυτή σε πελάτες, είναι πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ…

Ασφαλιστικές εταιρείες και σύλλογοι διαμεσολαβητών, με διάφορες χορηγίες, βρίσκουν χρήματα για «παραπλάνηση», γιορτές και πανηγύρια, αλλά βαθιά σιωπή για το θέμα και την επιτέλους «κάθαρση» από το «κυλώνειο άγος», την «μόλυνση» του ασφαλιστικού επαγγέλματος. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι θα έπρεπε να καλέσουν τους διευθυντές πωλήσεων και να ερευνήσουν το θέμα και ποιοι πρώην συνεργάτες ομίλου ΑΣΠΙΣ συνεργάζονται μαζί τους.

Η ιστορία με το ιστορικό πρόσωπο Κύλων, έχει και ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Ευπατρίδης Αθηναίος ο Κύλων, ολυμπιονίκης, που έγινε τύραννος των Αθηνών (636 π.Χ.) και με συμμάχους από Μέγαρα, κατέλαβε την Ακρόπολη. Ο λαός ξεσηκώθηκε και χωρικοί, τεχνίτες και ευγενείς πολιόρκησαν την Ακρόπολη, εναντίον των οπαδών του Κύλωνα, με αρχηγό τον Μεγακλή Αλκμεωνίδη, επώνυμο άρχοντα, ο οποίος υποσχέθηκε να σεβαστεί τη ζωή τους, αν άφηναν το άσυλο, όπου κατέφυγαν να σωθούν ως ικέτες στο βωμό της Πολιάδας Αθηνάς. Όμως, δεν τήρησε τον λόγο του και οι οπαδοί του έσφαξαν όλους τους οπαδούς του Κύλωνα. Έκτακτο δικαστήριο δίκασε τον Κύλωνα σε παντοτινή εξορία. Εκείνος κατέφυγε στα Μέγαρα, όπου εκείνοι με τον Θεαγένη κήρυξαν πόλεμο κατά των Αθηναίων, οι οποίοι νικήθηκαν. Οι φίλοι του Κύλωνα διέδιδαν ότι η Αθήνα είχε μολυνθεί από τον ιερόσυλο φόνο των ικετών στην Ακρόπολη. Αυτό ονομάστηκε «κυλώνειο άγος» και ότι η αμαρτία αυτή βάρυνε την οικογένεια Μεγακλή και Αλκμεωνιδών και έπρεπε να εξαγνιστεί. Όλη η γενιά Μεγακλή (ζωντανοί και νεκροί) θεωρήθηκε εναγής (αμαρτωλή) και διώχθηκαν εκτός Αθηνών. Αργότερα έγινε εξαγνισμός της πόλης από τον Επιμενίδη, μυθική προσωπικότητα από την Φαιστό της Κρήτης.

Το «κυλώνειο άγος» με την Ασφαλιστική Αγορά σε βάρος των «ικετών»-ασφαλισμένων ΔΕΝ εξαγνίσθηκε. Πολλοί επίορκοι του θεσμού κυκλοφορούν ανάμεσά μας και πολλοί πελάτες περιμένουν αποζημίωση. Περιμένουμε οι σύλλογοι και φορείς να «εξαγνίσουν» την Αγορά, με «εξορία» αυτών που παραμένουν «ιερόσυλοι», χωρίς τακτοποίηση των λογαριασμών, ώστε να ωφεληθούν οι δικαιούχοι…Είναι σε όλες τις εταιρείες και κάποιοι σε συλλογικά όργανα…Ντροπή. (Και ασφαλιστικές εταιρείες επλούτισαν αδικαιολογήτως από το χαρτοφυλάκιο της ΑΣΠΙΔΟΣ και από διαμεσολαβούντες που έγραψαν στη δύναμή τους).

Με την ευκαιρία, να γράψουμε ότι στις 21/9/2026 επαναλαμβάνεται στο Εφετείο η δίκη μελών του Δ.Σ. της ΑΣΠΙΣ. Αναμένουμε τα αποτελέσματα και να παρακαλέσουμε κάποιους «χορηγούς» εκδηλώσεων και βραβεύσεων, να μην προκαλούν με την παρουσία τους…Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΕΕ ή το παρόν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι για να έρθει κάθαρση από το «κυλώνειο άγος»…

Ε.Σ