Νέο τεστ για τις τράπεζες και Χρηματιστήριο, άλμα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, ο χρυσός χάνει την…αίγλη του ως «καταφύγιο» και οι υψηλές επιδόσεις της Elvalhalcor

Τράπεζες- κέρδη: Στα €1,24 δισ. εκτιμώνται τα συνολικά προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την Beta Securities. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ξεκινά από σήμερα με την Τράπεζα Πειραιώς και ακολουθούν στις 30 η Εθνική και η Eurobank και στις 31 Ιουλίου δημοσιεύει αποτελέσματα η Alpha Bank. Ξεκινά, σήμερα, ένα τεστ τόσο για τις τράπεζες όσο και για ολόκληρο το Χ.Α. Οι εγχώριοι και ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι τα μεγέθη θα αναδείξουν εκ νέου την ανθεκτικότητα των όγκων δανείων και των καθαρών εσόδων από τόκους, σε συνδυασμό με ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, ενώ χαρακτηρίζουν τον κλάδο ελκυστικό, τόσο λόγω του ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και λόγω αποτιμήσεων που παραμένουν χαμηλές. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της Eurobank αναμένεται να κάνουν άλμα στα €381,1 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €350,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο, της Πειραιώς στα €320,0 εκατ. από €281,4 εκατ., της Εθνικής μετά από έκτακτα στοιχεία εκτιμώνται στα €296,0 εκατ. €272,7 εκατ. και της Alpha Bank αναμένεται να κινηθούν στα €241,2 εκατ. στο δεύτερο τρίμηνο από €224,6 εκατ.

Τράπεζες: Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες οδεύουν προς ακόμη ένα ιδιαίτερα ισχυρό τρίμηνο. Η AXIA – Alpha Finance προβλέπει ότι οι τράπεζες που καλύπτει θα εμφανίσουν συνολικά εξομαλυμένα καθαρά κέρδη 1,43 δισ., αυξημένα 4,7% σε ετήσια βάση και 5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Η AXIA διατηρεί σύσταση Buy για τη Eurobank, την Εθνική, την Πειραιώς και την Κύπρου, με τιμές-στόχους 5,30 ευρώ, 17,50 ευρώ, 10,60 ευρώ και 11,60 ευρώ αντίστοιχα. Για την Optima Bank διατηρεί ουδέτερη σύσταση και τιμή-στόχο 8,50 ευρώ. Παράλληλα, η AXIA υπολογίζει ότι η καθαρή πιστωτική επέκταση θα διαμορφωθεί περίπου στα 3,8 δισ., έναντι 3,5 δισ. το πρώτο τρίμηνο. Η AXIA καταλήγει ότι οι ελληνικές και τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με ελκυστικές αποτιμήσεις, περίπου 9,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027 (P/E).

Πειραιώς: Η αυλαία των αποτελεσμάτων των τραπεζών για το β΄3μηνο 2026 ανοίγει σήμερα 29 Ιουλίου με την Τράπεζα Πειραιώς, για την οποία η AXIA προβλέπει καθαρά κέρδη 340 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε ετήσια βάση και 22% έναντι του πρώτου τριμήνου. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται στα 497 εκατ., ενώ οι προμήθειες προβλέπονται στα 190 εκατ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία, σύμφωνα με την AXIA, αρχίζει πλέον να ενισχύει ουσιαστικά τα έσοδα από προμήθειες. Οι αναλυτές αναμένουν επίσης ενημέρωση για την πρόοδο της ενσωμάτωσης της ασφαλιστικής, καθώς και πιθανή αναβάθμιση των στόχων της διοίκησης για τα οργανικά έσοδα. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εκτιμάται στο 16,6%.

Τράπεζες- Ασφαλιστικές: Το αυξημένο ενδιαφέρον των τραπεζών για την απόκτηση συμμετοχών σε ασφαλιστικές εταιρείες αποτυπώνει τόσο τις θετικές προοπτικές του κλάδου όσο και τη στρατηγική των πιστωτικών ιδρυμάτων να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων τους μέσω της ενίσχυσης του bancassurance, επισημαίνεται στην Ετήσια Έκθεση Δραστηριοτήτων Προληπτικής Εποπτείας και Εξυγίανσης 2025 της ΤτΕ. Επισημαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα εισέρχεται σε μια νέα φάση ισχυρότερης κεφαλαιακής επάρκειας και βελτιωμένης ποιότητας ενεργητικού, χωρίς όμως να υποτιμώνται οι νέοι κίνδυνοι που δημιουργεί το διεθνές περιβάλλον. Στον ασφαλιστικό κλάδο, ο κ. Στουρνάρας σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος, ενώ διαχειρίστηκαν με επιτυχία τις αυξανόμενες απαιτήσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό και καινοτομία.

ΕΚΤ- Χρηματοδότηση: Άλμα στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την ΕΚΤ. Τα στοιχεία δείχνουν ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης προς το σύνολο του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα στο 9,44% έναντι 4,22% στην ευρωζώνη, με τις τρεις υψηλότερες επιδόσεις να εντοπίζονται στη Βουλγαρία ( 16,26%), τη Λετονία (14%) και στη Μάλτα ( 10,87%). Στην πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις η Ελλάδα κατέγραψε την πέμπτη καλύτερη επίδοση στην ευρωζώνη με 11,28%, σχεδόν τριπλάσια του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ ( 4,05%). Όσον αφορά στην πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, οι ελληνικές επιδόσεις φέρνουν τη χώρα πολύ κοντά στο μέσο όρο της ευρωζώνης. Ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούνιο στην Ελλάδα στο 2,83% έναντι 2,93% στην ευρωζώνη.

Χρυσός: Παραδοσιακά, ο χρυσός θεωρείται «ασφαλές καταφύγιο». Αυτή τη φορά, όμως, στην κρίση στη Μ. Ανατολή, ο χρυσός συμπεριφέρθηκε περισσότερο ως ρευστό περιουσιακό στοιχείο «υψηλού κινδύνου», με πολλούς επενδυτές να τον πωλούν για να συγκεντρώσουν κεφάλαια. Το ΔΝΤ, έστω με καθυστέρηση, προειδοποιεί ότι ο χρυσός δεν προσφέρει σταθερή προστασία σε κάθε κρίση και δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα άμεσα ρευστοποιήσιμα συναλλαγματικά διαθέσιμα.

Για τον λόγο αυτό, η έκθεση καλεί τις κεντρικές τράπεζες να μην αντιμετωπίζουν την άνοδο της αξίας του χρυσού ως μόνιμη ενίσχυση των διαθεσίμων τους και να αποφεύγουν την υπερβολική έκθεση στο πολύτιμο μέταλλο. Ο χρυσός λειτουργεί με μεγαλύτερη συνέπεια ως αντιστάθμιση απέναντι στον επιτοκιακό κίνδυνο και, σε μικρότερο βαθμό, απέναντι στην υποχώρηση του δολαρίου. Η αποτελεσματικότητά του απέναντι στον πληθωρισμό, στις χρηματιστηριακές απώλειες και στις γεωπολιτικές κρίσεις δεν είναι σταθερή.

Eurobank: Η Eurobank αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026, τα διεθνή βραβεία του οικονομικού περιοδικού Euromoney, τα οποία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια αναγνωρίζουν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους, την καινοτομία και την αξία που δημιουργούν για τους πελάτες τους. Η αυξανόμενη υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών της Eurobank αποτυπώνεται σε βασικούς δείκτες. Το 2026, το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτάται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ επτά στους δέκα ψηφιακούς πελάτες χρησιμοποιούν το Eurobank Mobile App για τις συναλλαγές τους.

Elvalhalcor: Η Elvalhalcor κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική των δραστηριοτήτων της, με την αύξηση των όγκων να στηρίζει την κερδοφορία και τη λειτουργική της απόδοση. Η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 143,3 εκατ., καταγράφοντας αύξηση περίπου 6,6%. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.197,5 εκατ., σημειώνοντας άνοδο 18,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ τα κέρδη προ φόρων εκτινάχθηκαν στα 158,5 εκατ., παρουσιάζοντας εντυπωσιακή αύξηση 78,6%.