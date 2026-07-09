Ο Τζίμης Μακούλης μας τραγουδά να βγούμε στους γαλάζιους ωκεανούς

Το θέμα των πωλήσεων του νέου τεύχους 220 του «Ασφαλιστικό ΝΑΙ» που κυκλοφορεί "Δημιουργήστε νέα όρια της αγοράς. Βγείτε στον ωκεανό, μη μένετε στο «λίγο νερό». Διαλέξτε γαλάζιο ωκεανό και όχι σταγόνα σταγόνα…" μας λέει όπως και στο τραγούδι "Βίρα τις άγκυρες" του Τζίμη Μακούλη να φύγουμε "μακριά απ’ το έρημο το φτωχοχώρι" και να ανοίξουμε τα πανιά.

"Βίρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους".

Διαβάστε τις πωλήσεις εδώ και αφιερώστε αυτό το τραγούδι στον εαυτό σας.