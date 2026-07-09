Δημιουργήστε νέα όρια της αγοράς | Βγείτε στον ωκεανό, μη μένετε στο «λίγο νερό» - Διαλέξτε γαλάζιο ωκεανό και όχι σταγόνα σταγόνα…

Δημοσίευση από το περιοδικό «Ασφαλιστικο ΝΑΙ» (Τεύχος 220) που κυκλοφορεί - Στήλη "Πωλήσεις"

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Παρατηρώ ότι όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα του 2026 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ τα πάντα στις στρατηγικές τους, μετά από έναν σκληρό ανταγωνισμό στον δρόμο προς την κερδοφόρο ανάπτυξη, που οδήγησε σε έναν «αιματοβαμμένο κόκκινο ωκεανό», όπως συνηθίζουν να αποκαλούν αυτό το περιβάλλον οι αναλυτές. Στο Συνέδριο της ΝΝ, με σύνθημα «Πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά», η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της ΝΝ, κ. Φιλίππα Μιχάλη, δήλωσε ότι «το 1 δισ. ευρώ ασφάλιστρα είναι μία νέα αφετηρία για την επόμενη κορυφή». Λίγες ημέρες μετά, ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος της INTERAMERICAN, αναφέρθηκε στη διεθνή διάσταση της εταιρείας, καλωσορίζοντας εργαζομένους από άλλες χώρες, Ρουμανία και Κύπρο. Λίγους μήνες νωρίτερα, είχε τονίσει ότι «ο μετασχηματισμός δεν είναι μόνο ψηφιακός, είναι και οργανωτικός». Συνέδεσε την πορεία της εταιρείας με τον καθημερινό αγώνα των ανθρώπων των Πωλήσεων, υπενθύμισε πως διπλασίασε το μέγεθός της και πως έως το 2030 φιλοδοξεί να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ. Με σαφές μήνυμα για τον κομβικό ρόλο του Agency στη μελλοντική ανάπτυξη της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής μίλησαν στο συνέδριό τους (15.6.2026) ο επικεφαλής του Ομίλου Πειραιώς, κ. Χρ. Μεγάλου, και ο Δ. Μαζαράκης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. «Η ΕΘΝΙΚΗ είναι στρατηγική επιλογή με μακροπρόθεσμο ορίζοντα», είπε ο κ. Μεγάλου, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο όμιλοι ασφαλειών και τράπεζας μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα και η μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη… «Το δίκτυο της ΕΘΝΙΚΗΣ είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες, πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον της ασφαλιστικής δραστηριότητας του ομίλου». Για πολλά χρόνια, ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου μιλά για κενό προστασίας που πρέπει να καλυφθεί. Η ιστορία της EUROLIFE είναι μία απόδειξη του πώς γίνεται αυτό και πώς από το κενό πάμε στην κάλυψη.

Περίπου τα ίδια ελπιδοφόρα μηνύματα έρχονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Generali, κ. Π. Δημητρίου, που υποστηρίζει ότι η αναζήτηση της αριστείας δεν είναι προορισμός, αλλά διαδικασία βελτίωσης και προσήλωσης στον στόχο. Στην κορυφή στοχεύει και ο Βασίλης Χρηστίδης με την ALLIANZ, μετά τη συμφωνία με την Εθνική Τράπεζα, και μάλιστα ευελπιστεί ότι μαζί με την ανάπτυξη της ALLIANZ θα γίνει και μεγέθυνση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Όλοι στην Ελλάδα μιλάνε για «τολμηρούς καινούργιους δρόμους, που οδηγούν στην επιβίωση και στο μέλλον και σε πολλά δισ. παραγωγή».

Είναι αισιόδοξα τα όσα συμβαίνουν γύρω μας στην ERGO, στην GROUPAMA, στην ΥΔΡΟΓΕΙΟ, στην INTERASCO, στη SYNDEA, στην ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, στην ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, στην HDI, στην HELLAS DIRECT, στη ΔΥΝΑΜΗ, στην ARAG, που όλοι θέλουν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, οδηγώντας σε μία επαναδόμηση. Όλοι ψάχνουν συνταγές για καινοτομίες και για να γίνουν «καλύτερες εταιρείες» πρέπει να αλλάξουν τα όρια που κινούνται, να βρουν νέες αγορές, να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες, να βρουν νέους πελάτες, νέους ωκεανούς, να ταξιδεύσουν έξω από τους γνωστούς χώρους, να δώσουν νέες αξίες σε καλές τιμές, να φτιάξουν αναγνωρίσιμο όνομα, να κερδίσουν η εταιρεία, οι αγοραστές και το κοινωνικό σύνολο. Στο 2026 οι άνθρωποι της αγοράς «πνίγονται» στα θολά νερά μιας υπανάπτυξης και θέλουν μια πρόοδο του κλάδου.

Οι προτάσεις μου μέσω αυτού του άρθρου για εταιρείες και διαμεσολαβητές συνοψίζονται στις εξής:

Προσπαθήστε να είστε διαφορετικοί από τους άλλους. Μη μένετε στάσιμοι σε υπάρχουσες αγορές, ακολουθώντας ή πολεμώντας ανταγωνιστές. Οι αντιγραφείς έρχονται δεύτεροι, μοιάζουν με τους ανταγωνιστές και χάνονται. Όταν κάνετε ό,τι και οι άλλοι, θα χάνετε χρόνο σε πολέμους τιμών ή θα μεγαλώνετε το κόστος σας σε διαφήμιση ή διαφοροποίηση. Δεν θα πάτε μακριά σε ωκεανούς καθαρούς. Μη χάνετε χρόνο προσπαθώντας να ξεπεράσετε τους άλλους. Αδιαφορείτε. Φύγετε από τον κύκλο τους. Ασχοληθείτε με κάτι δικό σας και με τους πελάτες σας. Κάντε σωστά την ασφάλιση και καλυτερεύστε τη σχέση με τους πελάτες σας. Δημιουργήστε ελκυστική ζήτηση για σας, με προσθήκες αξίας σε σας και με νέους χώρους για ανακάλυψη. Μην κοιτάτε συνέχεια τι κάνουν οι άλλοι, αλλά δημιουργείτε νέα ζήτηση με χαμηλό κόστος. Βρείτε συγγενείς κλάδους να αναπτυχθείτε και εκεί. Εξετάστε συμπληρωματικά προϊόντα. Επικεντρωθείτε σε ένα σημείο δυνατό, που δίνει αξία, με καλή στρατηγική διαφοροποίηση και ακαταμάχητο σλόγκαν. Μη μένετε σε αριθμούς. Επικεντρωθείτε στη γενική εικόνα σας. Μη μένετε σε λεπτομέρειες. Τα προϊόντα ασφάλισης να απευθύνονται και στο συναίσθημα και στη λογική του αγοραστή. Θέλουν προσοχή και τα δύο. Κάποιες φορές δεν χρειάζονται και τα δύο, π.χ. οι ευγένειες, οι συναισθηματικές αναφορές, οι φιλικές σχέσεις, οι συγγενικοί δεσμοί ΔΕΝ χρειάζονται στη διατήρηση ενός συμβολαίου, όταν η εταιρεία ΔΕΝ πληρώνει στις αποζημιώσεις. Η λογική καλών αποζημιώσεων και αποδόσεων ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΝ από τα πολλά λόγια και ίσως αύριο θα κυριαρχούν. Η αποζημίωση δίνει αξία σε εταιρείες και διαμεσολαβητές. Οι ευέλικτοι όροι πληρωμής και η άμεση ανταπόκριση δίνουν υπεροχή. Προχωρήστε πέρα από την υπάρχουσα ζήτηση και ανακαλύψτε τους μη πελάτες σας, αυτούς που αγοράζουν ελάχιστα, αυτούς που σας αρνούνται και αυτούς που είναι τελείως άγνωστοι. Δημιουργήστε νέα όρια αυτού που λέμε «ασφαλιστική αγορά». Οι υποψήφιοι πελάτες που σας αναλογούν είναι λίγοι μέσα στον μεγάλο ανταγωνισμό όλων και μοιάζει με το να θέλετε να ξεδιψάσετε «σταγόνα σταγόνα», ενώ στα νέα όρια αγοράς υπάρχει πολύ νερό να πιείτε.

Οι μελλοντικοί πελάτες είναι «άγνωστοι» σήμερα σε όλους και σε όλες τις εταιρείες που οραματίζονται μεγάλες παραγωγές και πελατολόγια. Επιδιώξτε από τώρα το μερίδιό σας, βγαίνοντας από την «τρύπα» του σήμερα. Όμως, πρέπει να οργανωθείτε για να έχετε κέρδη. Επανεξετάστε τα πάντα: πελάτες, κόστος, τιμή. Κυρίως ψάξτε τι χρησιμότητα έχει ή θα έχει το προϊόν σας για τον αγοραστή. Ψάξτε την τιμή-στόχο. Συζητήστε με στελέχη και εργαζομένους για τις αλλαγές και πείστε τους να συνεργαστούν. Δώστε τους κίνητρα για αλλαγές. Υπενθυμίστε σε όλους ότι η υπεροχή δεν είναι κάτι που μένει διαρκώς, εάν δεν προσπαθείς και δεν καινοτομείς. Αποφύγετε να έχετε πελάτες μιας χρήσεως. Όλοι είναι συνεργάτες-συνοδοιπόροι.

Εταιρείες και διαμεσολαβητές οφείλουν να γίνουν ελκυστικοί στους πελάτες και με νοοτροπία προσφοράς αγαθών όπου όλοι είναι κερδισμένοι: εταιρεία, αγοραστές, κοινωνικό σύνολο, διαμεσολαβητές, θεσμός ασφαλίσεων.

Εγκαταλείψτε σιγά σιγά ό,τι σας κρατά χαμηλά και ρίξτε την προσοχή και σε αυτό που ΔΕΝ έχετε σήμερα, τους μη πελάτες. Δεν θα πάτε μακριά με εργασία σταγόνα σταγόνα. Βάλτε μεγάλους στόχους και ψαρέψτε με δίχτυα και όχι «αγκιστράκια», όπως έγραφα πριν χρόνια. Προχωρήστε σε νέα αναζήτηση πελατών, που θα προστεθούν στους ήδη υπάρχοντες. Έξω από το πελατολόγιό σας υπάρχουν νέες ευκαιρίες, αλλά βρείτε πώς θα τις κατακτήσετε. Οι μικρο-πελάτες μπορούν να γίνουν μεγαλύτεροι. Αυτοί που σας αρνούνται ως τώρα μπορεί να αλλάξουν γνώμη με κατάλληλες προσεγγίσεις. Τέλος, αυτοί που είναι άγνωστοι σήμερα πελάτες μπορεί να γίνουν γνωστοί. Προσέξτε μήπως τα στελέχη ή εσείς οι ίδιοι δεν είχατε ασχοληθεί με αυτούς τους «άγνωστους». Συνήθως είναι περισσότεροι από τους «δικούς» σας. Ανακαλύψτε τις ανάγκες τους. Η χρησιμότητά σας είναι το κλειδί να ανοίξετε την πόρτα τους. Μετά είναι η τιμή. Εάν βελτιώσετε τις καινοτομίες, μειώνεται και το κόστος. Μετά ακολουθεί η αποδοχή από τον αγοραστή και η υπερνίκηση οργανωτικών εμποδίων στην εταιρεία. Η υλοποίηση ταυτίζεται με όλο το προσωπικό, από τον διευθύνοντα ως τον τελευταίο υπάλληλο, και συνδέεται με τη βιωσιμότητα της εταιρείας.

Εύχομαι να ξεκινήσει η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ σε εταιρείες και διαμεσολαβούντες.

Ευάγγελος Γ. Σπύρου

Ανακαλύψτε νέες αγορές με νέα ή υπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα για την αύξηση του χαρτοφυλακίου σας

Γράφει ο Δημήτρης Μπάτρης

Όπως γνωρίζετε, το χαρτοφυλάκιό σας για να αυξηθεί απαιτεί παραγωγή με νέα ή υπάρχοντα ασφαλιστικά προϊόντα. Το κλειδί είναι να βρεις πού υπάρχει ζήτηση που δεν καλύπτεται πλήρως σήμερα.

Ας δούμε πρακτικούς τρόπους για να ανακαλύψετε τις νέες αγορές.

Ψάξε στα κενά της αγοράς

Εδώ βρίσκονται οι μεγαλύτερες ευκαιρίες. Νέες ανάγκες προκύπτουν συνεχώς. Κάθε μέρα ακούμε ατυχήματα σε μικρά παιδιά, από τον αθλητισμό ή από μεταφορές με δίκυκλα, πολύ σοβαρά, με πολλές ημέρες θεραπείας έως μικρής θεραπείας. Το προσωπικό ατύχημα είναι πολύ φθηνό με μεγάλη προσφορά.

Στη χώρα μας το 25% των θανάτων οφείλεται στον καρκίνο και το 30% από καρδιακά νοσήματα.

2. Δες πώς μπορείς να ξανά πακετάρεις υπάρχοντα προϊόντα

Δεν χρειάζεσαι πάντα νέα προϊόντα. Άλλαξε το κοινό ή τη χρήση

•Παράδειγμα: Ασφάλεια Ζωής ~ Προώθησέ την ως μηνιαίο εισόδημα της οικογένειας ή του εξαρτημένου ατόμου

•Παράδειγμα: Ομαδικά προγράμματα Υγείας ~ Στόχευσε

Μικρές εταιρείες των 10-20 ατόμων που δεν έχουν HR και πρότεινε απλό πακέτο με 2-3 επιλογές

Χρησιμοποίησε δεδομένα για να βρεις τη ζήτηση

Τι ψάχνουν στην περιοχή σου; Ασφάλεια ηλεκτρικού αυτοκινήτου; Ασφάλεια σκάφους; Ασφάλεια φωτοβολταϊκών; Ασφάλεια ενοικιαζόμενου ακινήτου; Ή για κάλυψη κλοπών και διαρρήξεων;

Ρώτα το υπάρχον πελατολόγιο: Στείλε μια ερώτηση «Ποια ασφάλιση εύχεσαι να υπήρχε και δεν βρίσκεις;». Θα εκπλαγείς. Είναι εύκολο να στείλεις ένα e-mail και να ζητήσεις τη γνώμη τους. Όταν την πάρεις θα εκπλαγείς από την τοποθέτησή τους. Όλους θα τους ευχαριστήσεις και θα επιλέξεις σε ποιους θα κλείσεις ραντεβού γιατί είχε πολύ ενδιαφέρον η απάντησή τους. Η διαπίστωση της ανάγκης τους ζωγραφίζει το προϊόν που θέλουν και το έχεις με άλλο όνομα.

Συνεργασίες με άμεση πρόσβαση σε νέα κοινά

Αντί να κτίσεις αγορά από την αρχή, πήγαινε εκεί όπου είναι ήδη μαζεμένη, όπως:

Μεσίτες ακινήτων: Για ασφάλιση κατοικίας, δανείου και μηνιαίου εισοδήματος που τα περισσότερα δάνεια δεν το έχουν καλύψει

Λογιστικά γραφεία: Πρότεινε ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης και ομαδικά ή ατομικά συμβόλαια

Κτηνίατροι, γυμναστήρια, σχολές χορού: Ρώτησέ τους τι ευθύνη έχουν έναντι των πιστών τους πελατών

Έχεις πελάτες που ανήκουν στους ελεύθερους επαγγελματίες: Ρώτησε τι φοβούνται περισσότερο. Συνήθως την αναπλήρωση του εισοδήματός τους. Έχει διαπιστωθεί ότι ούτε το 20% δεν έχει αυτήν την κάλυψη. Δώσε λύση μετά την 30ή ημέρα και αύξησε το ποσόν. Θέλει να ακούσει: «Τώρα θα έχεις 2.000€/μήνα για δύο χρόνια». Μην το λες «Απώλεια Εισοδήματος», πες το Συμβόλαιο Μισθού ή Εγγύηση Δόσης Δανείου. Αλλάζει όλο το σκηνικό.

Εχεις ρωτήσει πελάτες που εργάζονται χειρωνακτικά τι φοβούνται περισσότερο;

Οι περισσότεροι αναφέρουν το ατύχημα, γιατί το έχουν ζήσει πολλές φορές οι ίδιοι αλλά και συνάδελφοί τους. Αξίζει μια πρόταση λύσης της ανασφάλειάς τους που έχει χαμηλή τιμή και μεγάλη κάλυψη. Όπως γνωρίζουμε, πολύ μικρή κάλυψη υπάρχει στον κλάδο ατυχημάτων, που συνήθως ορισμένοι έχουν μικρή κάλυψη μέσο του συμβολαίου αυτοκινήτου.

Γρήγορα βήματα:

α) Φτιάξε το «γιατί εσένα;»: Τι σε κάνει ειδικό για αυτούς; Μιλάς τη γλώσσα τους; Έχεις έτοιμο έντυπο;

β) Βγάλε προσφορά κράχτη: Όπως δωρεάν έλεγχος συμβολαίου Υγείας, εάν είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες μεθόδους έρευνας και θεραπείας που προσφέρουν τα μεγάλα νοσοκομεία Ελλάδος και εξωτερικού.

Για το πυρός σπιτιού και επιχείρησης. Το ίδιο, έχουν προκύψει νέοι κίνδυνοι και φυσικό είναι να υπάρχουν εξαιρέσεις που οφείλετε να το γνωρίζετε.

γ) Έναρξη νέας φοιτητικής χρονιάς: Φρόντισε να μάθεις εάν πέρασε σε κάποια σχολή φοίτησης και μάλιστα εκτός περιοχής κατοικίας. Εκτός από τα συγχαρητήριά σου, ρώτησε τι προβλήματα προκύπτουν όταν αυξάνονται τα έξοδα και τα παιδιά νιώθουν ανασφάλεια.

Κάλυψη σοβαρών ασθενειών

Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Όταν ο πελάτης ζητά πρόγραμμα υγείας και ακούσει μια τιμή για όλη την οικογένειά του και δεν μπορεί να ανταποκριθεί από οικονομικής πλευράς, μια λύση είναι να πάρει μεγαλύτερη απαλλαγή και η άλλη το πρόγραμμα σοβαρών ασθενειών, το οποίο, εάν υπάρχουν περιθώρια, να το δίνεις, διότι σε πολλές περιπτώσεις που υπάρχει άμεση καταβολή του ποσού προσφέρει εισόδημα στον παθόντα. Μόνο με το πρόγραμμα υγείας δεν έχεις καλύψει τον πελάτη σφαιρικά!

Η αγορά μας είναι μικρή λόγω πληθυσμού, αλλά μεγάλη από κενά καλύψεων. Αυτό διαπιστώνεται καθημερινώς από τις συνεντεύξεις που δίνετε με τους υποψήφιους και υπάρχοντες πελάτες σας. Άρα αυτά τα κενά, όταν τους βοηθάτε να τα συνειδητοποιήσουν, απαιτούν λύση στο πρόβλημά τους μέσου εσάς, γιατί αυτή είναι η αποστολή σας. Απόκτηση και διατήρηση πελατών, μπορείτε και το αξίζετε!

Απευθυνθείτε στους ίδιους πελάτες με συμπληρωματικά προϊόντα

Γράφει η Λάουρα Σταυρίδου

Όταν ο ασφαλιστικός σύμβουλος σχεδιάζει την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου του, το πρώτο πράγμα που σκέφτεται είναι το πού θα βρει νέους πελάτες.

Ωστόσο υπάρχουν δύο νούμερα που επηρεάζουν τη δική του προσωπική κερδοφορία, τα οποία θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη. Για τις ασφαλιστικές εταιρείες είναι γνωστά, αλλά ο σύμβουλος σπάνια ασχολείται με αυτά.

Κόστος πρόσκτησης πελάτη:

Το πρώτο νούμερο είναι το κόστος απόκτησης νέου πελάτη (Customer Acquisition Cost - CAC).

Αυτό το κόστος περιλαμβάνει τον χρόνο που επενδύετε στο να ψάχνετε νέους πελάτες, να κάνετε τις πρώτες και τις επόμενες επαφές μέχρι το κλείσιμο, την απώλεια ορισμένων που δεν έκλεισαν τελικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τον χρόνο σας για όλες τις επισκέψεις, την πλατφόρμα που πληρώνετε για να στέλνετε e-mails, την κοπέλα που κάνει τηλέφωνα για εσάς, την αγορά δυνητικών ονομάτων, τη βενζίνη σας, τα ρούχα που αγοράσατε για μια πιο επαγγελματική εμφάνιση, την baby sitter που πληρώσατε για να πάρει τα παιδιά από το σχολείο ή το φαγητό που παραγγείλατε γιατί δεν προλάβατε να ψωνίστε ή να μαγειρέψετε.

Φυσικά δεν κάνουν όλοι τα ίδια έξοδα, αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τίποτα δεν είναι δωρεάν, ακόμα και ένα «καφεδάκι» με έναν δυνητικό πελάτη έχει από πίσω πολλά κρυμμένα κόστη.

Το δεύτερο νούμερο λέγεται αξία διάρκειας Ζωής Πελάτη (Lifetime Value - LTV)

Για να είναι κερδοφόρα η πρόσκτηση, το νούμερο «αξία διάρκειας Ζωής Πελάτη (Lifetime Value – LTV) θα πρέπει να είναι πολλαπλάσιο του κόστους απόκτησης (CAC), με αναλογία τουλάχιστον 3:1.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η εξυπηρέτηση του πελάτη αυξάνει την κερδοφορία του ασφαλιστικού συμβούλου.

Έχοντας πει αυτά, είναι εμφανές ότι το κόστος πρόσκτησης νέου πελάτη είναι μεγάλο, οπότε οικονομικά συμφέρει να στραφούμε στους υπάρχοντες πελάτες, δίνοντας νέα προϊόντα.

Η στρατηγική αυτή, γνωστή ως cross-selling, έχει ως στόχο τη συνολική θωράκιση του πελάτη. Όσο καλύτερα γνωρίζει ο σύμβουλος τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του πελάτη του τόσο πιο εύκολα μπορεί να αναγνωρίσει πιθανά κενά προστασίας και να προτείνει τις κατάλληλες λύσεις.

Πέρα όμως από το οικονομικό όφελος, υπάρχει και ένας δεύτερος παράγοντας που συνηγορεί υπέρ του να απευθυνθούμε στους υπάρχοντες πελάτες. Είναι η εμπιστοσύνη.

Εμπιστοσύνη

Η απόκτηση ενός νέου πελάτη απαιτεί χρόνο, κόστος και συνεχή προσπάθεια. Αντίθετα, ένας υφιστάμενος πελάτης έχει ήδη επιλέξει τον ασφαλιστικό του σύμβουλο και έχει αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί του.

Αυτή η σχέση αποτελεί το ιδανικό υπόβαθρο για την παρουσίαση επιπλέον καλύψεων που μπορούν να ενισχύσουν την προστασία του.

Για παράδειγμα, ένας πελάτης που διαθέτει ασφαλιστήριο αυτοκινήτου μπορεί να ενδιαφέρεται και για ένα πρόγραμμα υγείας ή για ασφάλιση κατοικίας. Αντίστοιχα, ένας ασφαλισμένος που έχει ήδη επενδύσει σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μπορεί να χρειάζεται και κάλυψη ζωής ή προστασία εισοδήματος.

Η πρόταση συμπληρωματικών προϊόντων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια απλή εμπορική πρακτική, αλλά ως μια φυσική συνέχεια της συμβουλευτικής σχέσης.

Νέες ανάγκες

Κάθε στάδιο της ζωής δημιουργεί νέες ανάγκες. Η αγορά ενός σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας, η γέννηση ενός παιδιού ή η έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν γεγονότα που μεταβάλλουν τις ασφαλιστικές προτεραιότητες.

Ο ασφαλιστικός σύμβουλος που παραμένει σε τακτική επικοινωνία με τους πελάτες του έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει αυτές τις αλλαγές και να προτείνει λύσεις που ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση δεν επικεντρώνεται στην πώληση ενός ακόμη προϊόντος, αλλά στην κάλυψη μιας πραγματικής ανάγκης.

Φυσικά πολλές αλλαγές στη ζωή των πελατών μας μπορεί να είναι δυσάρεστες, όπως ένα διαζύγιο ή ένας θάνατος. Όταν είμαστε απομακρυσμένοι από τον πελάτη, θα είμαστε οι τελευταίοι που θα το μάθουμε.

Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνουν προσαρμογές. Για παράδειγμα, ένα μέρος της διατροφής που πληρώνει ο γονέας μπορεί να επενδυθεί για να χρηματοδοτηθεί ένα μεταπτυχιακό στο μέλλον.

Αφοσίωση

Οι πελάτες που χρησιμοποιούν περισσότερα από ένα ασφαλιστικά προϊόντα μέσω του ίδιου συμβούλου έχουν συνήθως ισχυρότερη σχέση μαζί του και μικρότερη πιθανότητα να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι ο πελάτης αισθάνεται πως έχει δίπλα του έναν επαγγελματία που κατανοεί συνολικά τις ανάγκες του και τον καθοδηγεί υπεύθυνα στις αποφάσεις του.

Σταδιακή δόμηση του ασφαλιστικού σχεδιασμού

Όταν έχει γίνει σωστή Ανάλυση Αναγκών, ο πελάτης γνωρίζει από την αρχή τα προϊόντα που χρειάζεται για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του. Ωστόσο, ίσως, δεν μπορεί από την αρχή να τα ξεκινήσει όλα.

Προσφέρουμε στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει έναν δυναμικό ασφαλιστικό σχεδιασμό και να αναπτύσσει συνεχώς την προστασία του.

Εν κατακλείδι

Η δυνατότητα αξιοποίησης των σχέσεων που έχουν ήδη χτιστεί δεν είναι ένα «καταφύγιο» για τον ασφαλιστικό σύμβουλο, όταν δεν μπορεί να βρει καινούργιους πελάτες. Είναι η αναβάθμιση των ικανοτήτων του, αλλά και του χαρτοφυλακίου του.

Η πρόταση συμπληρωματικών προϊόντων, όταν βασίζεται στην πραγματική ανάγκη και στη συμβουλευτική προσέγγιση, δημιουργεί αμοιβαίο όφελος.

Ο πελάτης αποκτά πιο ολοκληρωμένη προστασία, ενώ ο ασφαλιστικός σύμβουλος ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης και δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου του.

Διαβάστε παρακάτω τις πωλήσεις από το περιοδικό «Ασφαλιστικο ΝΑΙ» (Τεύχος 220) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)