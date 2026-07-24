Harel: Ο γεωπολιτικός κίνδυνος επέστρεψε στις αγορές, αλλά οι επενδυτές δεν πανικοβάλλονται

Η μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία του Ισραήλ εκτιμά ότι οι αγορές εξακολουθούν να πιστεύουν πως η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν θα εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη σύγκρουση – Θετικές οι προοπτικές για την ισραηλινή οικονομία, επιφυλακτικότητα για ΗΠΑ και Ευρώπη.

Στην εκτίμηση ότι οι διεθνείς αγορές αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τη νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, παρά την αναζωπύρωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καταλήγει η Harel Insurance & Finance, ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός όμιλος του Ισραήλ, στη μηνιαία οικονομική ανάλυση «Pintok – Ιούλιος 2026», η οποία δημοσιεύθηκε μέσω της επίσημης σελίδας του ομίλου στο LinkedIn (Δείτε εδώ)

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο γεωπολιτικός κίνδυνος επέστρεψε στο επίκεντρο της διεθνούς οικονομικής επικαιρότητας, ωστόσο οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν δείχνουν να θεωρούν ότι η κατάσταση θα οδηγηθεί σε γενικευμένη κρίση.

Η επανέναρξη των στρατιωτικών συγκρούσεων και η αναστάτωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου στην περιοχή των 85-90 δολαρίων ανά βαρέλι. Παρόλα αυτά, όπως επισημαίνει η Harel, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα υψηλά του προηγούμενου τριμήνου, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να πιστεύουν πως καμία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν επιθυμεί μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση που θα έθετε σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία και τις ενεργειακές ροές.

Το Ισραήλ ακολουθεί διαφορετική πορεία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις της Harel για την ισραηλινή οικονομία, η οποία –όπως σημειώνεται– διαφοροποιείται σημαντικά από τις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες.

Η Τράπεζα του Ισραήλ προχώρησε σε δεύτερη συνεχόμενη μείωση των επιτοκίων, διαμορφώνοντάς τα στο 3,5%, ενώ η Harel εκτιμά ότι δεν πρόκειται για την τελευταία μείωση, εφόσον οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν επιδεινωθούν.

Παράλληλα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή του Ιουνίου παρέμεινε αμετάβλητος, με αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να κινείται πλέον κοντά στο χαμηλότερο όριο του στόχου της Κεντρικής Τράπεζας. Πρόκειται, σύμφωνα με την έκθεση, για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές οικονομίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις.

Ωστόσο, η Harel επισημαίνει ότι η συνέχιση αυτής της θετικής πορείας εξαρτάται από δύο βασικές προϋποθέσεις: τη διατήρηση της ασφάλειας στη χώρα και την αποφυγή νέων πληθωριστικών πιέσεων κατά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Σημάδια ανάκαμψης της οικονομίας

Η ανάλυση καταγράφει ενδείξεις βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας στο Ισραήλ.

Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες εμφανίζονται αυξημένες, οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης βελτιώνονται και οι Ισραηλινοί ταξιδεύουν ξανά στο εξωτερικό σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και αρκετά χρόνια.

Αντίθετα, ο εισερχόμενος τουρισμός εξακολουθεί να κινείται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ εκτιμάται ότι κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους το δημοσιονομικό έλλειμμα θα αυξηθεί εκ νέου λόγω της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών, παρά το γεγονός ότι τα φορολογικά έσοδα παραμένουν ισχυρά.

ΗΠΑ: Ισχυρός ο καταναλωτής, επιμένει ο πληθωρισμός

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Harel σημειώνει ότι ο Αμερικανός καταναλωτής συνεχίζει να στηρίζει την οικονομία, παρά την ακρίβεια.

Οι υψηλές δαπάνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, μεγάλες συναυλίες και αθλητικά γεγονότα αποτελούν, σύμφωνα με την έκθεση, ένδειξη ότι η καταναλωτική ζήτηση παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή.

Η εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με τον επίμονο πληθωρισμό, καθιστά δυσκολότερη την αποκλιμάκωση της νομισματικής πολιτικής από τη Federal Reserve.

Ευρώπη: Η μάχη με τον πληθωρισμό συνεχίζεται

Για την Ευρώπη, η Harel εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξακολουθεί να προβληματίζεται από τις πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες ενισχύονται και από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Παρότι δεν αναμένεται άμεσα νέα αύξηση επιτοκίων, η έκθεση υπογραμμίζει ότι χωρίς σταθερή αποκλιμάκωση τόσο του πληθωρισμού όσο και των τιμών του πετρελαίου, το ενδεχόμενο νέας αύξησης παραμένει ανοιχτό.

Η τεχνητή νοημοσύνη στηρίζει την παγκόσμια ανάπτυξη

Επικαλούμενη τις τελευταίες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Harel αναφέρει ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, με βασικό μοχλό τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορούν να αντιμετωπίσουν με σχετική ευελιξία προσωρινές διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας, αρκεί αυτές να μη μετατραπούν σε γενικευμένες πληθωριστικές πιέσεις.

Το μήνυμα προς τους επενδυτές

Η Harel καταλήγει ότι η σημερινή συγκυρία απαιτεί μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην αξιολόγηση των οικονομιών.

Στο Ισραήλ εξακολουθούν να υπάρχουν προϋποθέσεις για περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη οι κεντρικές τράπεζες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης συνοψίζεται στη φράση ότι, παρά την επιστροφή των γεωπολιτικών εντάσεων, οι αποφάσεις για τα επιτόκια δεν καθορίζονται από μία και μόνο άνοδο της τιμής του πετρελαίου, αλλά από τη συνολική πορεία της οικονομίας και του πληθωρισμού.