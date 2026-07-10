Όταν ένα μελίσσι αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να φύγει

Υπάρχουν εικόνες της φύσης που μοιάζουν να αφηγούνται μια ιστορία χωρίς να χρειάζονται ούτε μία λέξη. Μία από αυτές είναι ένα γονεμένο μελίσσι. Μια πυκνή, σφιχτή μάζα από χιλιάδες μέλισσες που κρέμεται προσωρινά σε ένα κλαδί, σε έναν κορμό ή σε έναν φράχτη, που βουίζει ακατάπαυστα.

Όποιος δεν γνωρίζει τις μέλισσες ίσως πιστέψει ότι κάτι πήγε στραβά. Ότι η κυψέλη καταστράφηκε ή πως το σμήνος έχασε τον δρόμο του. Συμβαίνει όμως ακριβώς το αντίθετο.

Οι μελισσοκόμοι ονομάζουν αυτό το φαινόμενο «γονεμένο μελίσσι». Η λέξη προέρχεται από τον γόνο, δηλαδή τη νέα ζωή που αναπτύσσεται μέσα στην κυψέλη. Όταν η αποικία δυναμώσει τόσο ώστε να μην χωρά πλέον στον χώρο της, η παλιά βασίλισσα εγκαταλείπει την κυψέλη μαζί με χιλιάδες εργάτριες, ενώ μια νέα βασίλισσα παραμένει πίσω για να συνεχίσει τη ζωή της παλιάς πολιτείας. Δεν πρόκειται για διάσπαση που γεννήθηκε από σύγκρουση ή έλλειψη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η φύση πολλαπλασιάζει τη ζωή.

Το γονεμένο μελίσσι που είδε ο φίλος Σπύρος Μπουντούρης κάπου στα ημιορεινά της Καρδίτσας βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη μεταβατική στιγμή. Δεν έχει ακόμη αποκτήσει νέο σπίτι. Περιμένει. Λίγες ανιχνεύτριες εξερευνούν την περιοχή αναζητώντας μια ασφαλή κοιλότητα σε κάποιο δέντρο ή άλλο κατάλληλο καταφύγιο. Όταν επιστρέψουν και συμφωνήσουν για τον καλύτερο τόπο, ολόκληρο το μελίσσι θα σηκωθεί σαν ένα σώμα και θα ξεκινήσει το τελευταίο ταξίδι προς τη νέα του κυψέλη.

Πόση εμπιστοσύνη κρύβει αυτή η εικόνα! Χιλιάδες μικροσκοπικά πλάσματα αφήνουν πίσω τους έναν κόσμο που γνώριζαν, χωρίς να έχουν ακόμη μπροστά τους τον επόμενο. Για λίγο ζουν μόνο με τη βεβαιότητα ότι κάπου υπάρχει μια νέα αρχή. Ίσως γι' αυτό το γονεμένο μελίσσι δεν είναι μια εικόνα φυγής. Είναι μια εικόνα ωριμότητας. Όταν η ζωή γίνεται μεγαλύτερη από τα όρια που τη φιλοξενούν, δεν ασφυκτιά. Δημιουργεί χώρο για να συνεχίσει.

Στον ανθρώπινο κόσμο έχουμε συνηθίσει να συνδέουμε κάθε αναχώρηση με τη νοσταλγία ή την απώλεια. Οι μέλισσες μάς θυμίζουν ότι υπάρχει και μια άλλη εκδοχή. Να φεύγεις όχι επειδή απέτυχες, ούτε επειδή διώχθηκες, αλλά επειδή ήρθε η στιγμή να χτίσεις μια καινούργια πατρίδα.

Κοιτάζοντας ένα γονεμένο μελίσσι, δεν βλέπουμε απλώς χιλιάδες μέλισσες συγκεντρωμένες γύρω από τη βασίλισσά τους. Βλέπουμε τη ζωή τη στιγμή που αποφασίζει να συνεχίσει τον δρόμο της, επαναλαμβάνοντας έναν κύκλο εκατομμυρίων ετών. Και ίσως αυτή να είναι η πιο αισιόδοξη εικόνα που μπορεί να μας χαρίσει η φύση.

Γονεμένο μελίσσι. Χιλιάδες μέλισσες σχηματίζουν προσωρινά έναν ζωντανό «κόμβο» γύρω από τη βασίλισσά τους, περιμένοντας τις ανιχνεύτριες να εντοπίσουν το νέο τους σπίτι. Στη μελισσοκομική παράδοση το φαινόμενο ονομάζεται γονεμένο, από τον γόνο, καθώς σηματοδοτεί τη γέννηση μιας νέας αποικίας.