Καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο: Τι πρέπει να θυμίζει ο ασφαλιστής στον πελάτη πριν φύγει

Η σωστή προετοιμασία πριν από τις διακοπές δεν αφορά μόνο την άνεση του οδηγού. Αφορά την πρόληψη ζημιών, την αποφυγή ακινητοποίησης και τη μείωση των κινδύνων σε μια περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες αποστάσεις και αυξημένη κυκλοφορία.

Κάθε καλοκαίρι, χιλιάδες οδηγοί φορτώνουν το αυτοκίνητο και ξεκινούν για διακοπές θεωρώντας ότι, αφού το όχημα κινείται κανονικά στην καθημερινότητα, είναι έτοιμο και για μια μεγάλη διαδρομή. Στην πράξη, όμως, το καλοκαιρινό ταξίδι είναι μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Το αυτοκίνητο κινείται για περισσότερη ώρα, συχνά με πλήρες φορτίο, σε υψηλές θερμοκρασίες και σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία.

Εδώ ο ασφαλιστής μπορεί να παίξει έναν ουσιαστικό συμβουλευτικό ρόλο και φυσικά δεν χρειάζεται να γίνει τεχνικός σύμβουλος, ούτε να υποκαταστήσει το συνεργείο. Χρειάζεται όμως να υπενθυμίσει στον πελάτη ότι η πρόληψη πριν από την αναχώρηση μπορεί να τον γλιτώσει από μια ακινητοποίηση, μια δαπανηρή επισκευή ή μια επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο.

Τα ελαστικά είναι το πρώτο σημείο ελέγχου

Ο έλεγχος των ελαστικών πρέπει να βρίσκεται στην κορυφή της συζήτησης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι βασικές οδηγίες προετοιμασίας για καλοκαιρινές μετακινήσεις δίνουν μεγάλη έμφαση στην πίεση, στο βάθος πέλματος, στις φθορές, στη ρεζέρβα ή στο κιτ επισκευής. Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο και επηρεάζουν άμεσα την πρόσφυση, τη σταθερότητα και την απόσταση φρεναρίσματος.

Η πίεση πρέπει να ελέγχεται με κρύα ελαστικά και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η χαμηλή ή λανθασμένη πίεση μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του οχήματος, να αυξήσει την κατανάλωση και να επιταχύνει τη φθορά. Το ίδιο σημαντικός είναι και ο οπτικός έλεγχος για κοψίματα, εξογκώματα, ανομοιόμορφη φθορά ή ξένα σώματα στο πέλμα.

Ο ασφαλιστής μπορεί να το διατυπώσει απλά: πριν από το καλοκαιρινό ταξίδι, το ελαστικό δεν το «κοιτάμε απλώς». Το ελέγχουμε ουσιαστικά.

Ρεζέρβα, κιτ επισκευής και οδική βοήθεια

Πολλοί οδηγοί δεν γνωρίζουν αν το αυτοκίνητό τους έχει ρεζέρβα ή κιτ προσωρινής επισκευής. Ακόμη περισσότεροι δεν έχουν ελέγξει ποτέ αν η ρεζέρβα έχει σωστή πίεση ή αν το στεγανωτικό υγρό του κιτ έχει λήξει. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο σε ένα ταξίδι, ειδικά σε επαρχιακό δρόμο ή σε περιοχή όπου η άμεση πρόσβαση σε βουλκανιζατέρ δεν είναι δεδομένη.

Η συμβουλή προς τον πελάτη πρέπει να είναι σαφής: πριν φύγει, να γνωρίζει τι διαθέτει το αυτοκίνητο και πώς χρησιμοποιείται. Αν υπάρχει οδική βοήθεια στο συμβόλαιο, να έχει εύκολα διαθέσιμο τον αριθμό κλήσης και να γνωρίζει τι καλύπτεται. Η κάλυψη έχει αξία μόνο όταν ο οδηγός ξέρει πότε και πώς να τη χρησιμοποιήσει.

Το φορτωμένο αυτοκίνητο δεν συμπεριφέρεται το ίδιο

Φυσικά ένα καλοκαιρινό ταξίδι σημαίνει αποσκευές, επιβάτες, παιδικά καθίσματα, εξοπλισμό παραλίας και συχνά μεγαλύτερο βάρος από το συνηθισμένο. Ένα πλήρως φορτωμένο αυτοκίνητο όμως χρειάζεται μεγαλύτερες αποστάσεις φρεναρίσματος και αντιδρά διαφορετικά σε απότομους ελιγμούς, αλλαγές κατεύθυνσης ή έντονη επιβράδυνση.

Γι’ αυτό ο πελάτης σας πρέπει να θυμάται ότι η σωστή φόρτωση δεν είναι λεπτομέρεια. Οι βαριές αποσκευές πρέπει να τοποθετούνται χαμηλά και με τρόπο που δεν μετακινούνται, ενώ η ορατότητα του οδηγού δεν πρέπει να περιορίζεται σε καμία των περιπτώσεων. Παράλληλα, η απόσταση ασφαλείας από το προπορευόμενο όχημα πρέπει να αυξάνεται, ιδίως σε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο με συχνές επιβραδύνσεις.

Η κόπωση είναι πραγματικός κίνδυνος

Ένα ακόμη σημείο που συχνά υποτιμάται είναι η κόπωση. Η ανάγκη να «φτάσουμε γρήγορα» οδηγεί πολλούς οδηγούς σε πολύωρη οδήγηση χωρίς επαρκείς στάσεις. Όμως η κούραση μειώνει την προσοχή, καθυστερεί την αντίδραση και αυξάνει την πιθανότητα λάθους.

Η πρακτική σύσταση για στάση περίπου κάθε δύο ώρες παραμένει από τις πιο απλές και χρήσιμες οδηγίες για ασφαλέστερη μετακίνηση. Για τον ασφαλιστή, αυτή είναι μια υπενθύμιση που αξίζει να μπαίνει στη συζήτηση πριν από τις διακοπές, ειδικά όταν ο πελάτης ταξιδεύει με οικογένεια ή έχει μπροστά του μεγάλη απόσταση.

Ο ασφαλιστής ως σύμβουλος πρόληψης

Η ασφάλιση αυτοκινήτου δεν ενεργοποιείται μόνο όταν συμβεί η ζημιά. Μπορεί να έχει αξία και πριν από αυτήν, μέσα από τη σωστή ενημέρωση και την πρόληψη. Ένας σύντομος έλεγχος στο συνεργείο, μια ματιά στα ελαστικά, η επιβεβαίωση της οδικής βοήθειας και η σωστή προετοιμασία του οδηγού μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Ο πελάτης δεν χρειάζεται υπερβολές, ούτε φόβο, αλλά ξεκάθαρες, πρακτικές συμβουλές. Να ελέγξει το αυτοκίνητο πριν φύγει, να μη φορτώσει πρόχειρα, να κρατά μεγαλύτερες αποστάσεις, να κάνει στάσεις και φυσικά να ξέρει τι να κάνει σε περίπτωση βλάβης ή σκασμένου ελαστικού.

Γιατί ένα ασφαλές καλοκαιρινό ταξίδι δεν ξεκινά όταν το αυτοκίνητο μπει στον αυτοκινητόδρομο, αλλά ξεκινά λίγες ημέρες νωρίτερα, με τις σωστές ερωτήσεις και τις σωστές προληπτικές κινήσεις.