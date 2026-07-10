Χρ. Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ-ΔΙΑΣ): «Το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1%, έναντι 1,4% στην ευρωζώνη»

Ομιλία της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας της Ελλάδος και Προέδρου της ΔΙΑΣ Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., Χριστίνας Παπακωνσταντίνου, στη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΣ

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,

Αγαπητοί καλεσμένοι,

Καλώς ορίσατε στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΣ A.E.

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα που συνδέεται με τις πρόσφατες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και τη διαταραχή των ροών ενέργειας και εμπορίου. Αν και η παγκόσμια οικονομία χαρακτηρίστηκε από σχετική ανθεκτικότητα στην κρίση, οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι. Η αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας και των καθοδικών πιέσεων στην ανάπτυξη θα εξαρτηθεί από μια βιώσιμη συμφωνία εκεχειρίας και από την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.

Η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει τις διαδοχικές προκλήσεις που απορρέουν από το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον έχοντας πιο ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με το παρελθόν.

Το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,1%, έναντι 1,4% στην ευρωζώνη, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση των επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης. Θετικά συνέβαλαν στην ανάπτυξη και οι καθαρές εξαγωγές. Η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας υποστηρίχθηκε από την άνοδο του διαθέσιμου εισοδήματος, τις ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά εργασίας, τους πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την αυξημένη επενδυτική εμπιστοσύνη στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ο πληθωρισμός (βάσει του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο (2,9%) το 2025, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ευρωζώνης (2,1%), κυρίως λόγω του επίμονου πληθωρισμού στις υπηρεσίες.

Οι ελληνικές τράπεζες ενίσχυσαν περαιτέρω τα θεμελιώδη μεγέθη τους το 2025. H κερδοφορία τους βελτιώθηκε υποστηριζόμενη από την αύξηση της καθαρής χρηματοδότησης προς την πραγματική οικονομία, την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από προμήθειες και τη μείωση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο. Παράλληλα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας διατηρήθηκαν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε και ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στο σύνολο του τραπεζικού τομέα τον Δεκέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε στο 3,3%, συγκλίνοντας περαιτέρω προς τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι κατόπιν διαδοχικών αναβαθμίσεων, πλέον όλες οι ελληνικές σημαντικές τράπεζες κατατάσσονται στην επενδυτική κατηγορία.

Συνολικά, οι καλές δημοσιονομικές επιδόσεις, η επενδυτική βαθμίδα, η ευρωστία του τραπεζικού τομέα, η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων και η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας κατά την τρέχουσα συγκυρία.

Το 2026 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να επιβραδυνθεί, κυρίως λόγω της ηπιότερης αύξησης της κατανάλωσης και της αρνητικής συμβολής του εξωτερικού τομέα. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί λόγω των εξωγενών πιέσεων στις τιμές της ενέργειας.

Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία είναι συνολικά καθοδικοί, συνδεόμενοι κυρίως με πιο δυσμενείς εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον.

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Κυρίες και κύριοι,

Το 2025 η ΔΙΑΣ διατήρησε την ανοδική πορεία της. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,4% και τα κέρδη κατά 10,2% σε σχέση με το 2024, με συναλλαγές συνολικής αξίας 544 δισεκ. ευρώ, αυξημένες κατά 8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα μεγέθη αυτά σηματοδοτούν μια συνεχή πενταετία διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης της εταιρίας.

Επιπλέον, οι άμεσες πληρωμές αυξήθηκαν περαιτέρω το 2025. Συνολικά διενεργήθηκαν 122,1 εκατ. άμεσες μεταφορές πίστωσης, σημειώνοντας αύξηση 72,8% σε σχέση με το 2024 και αντιπροσωπεύοντας το 27% των μεταφορών πίστωσης. Η διάδοση των άμεσων μεταφορών πίστωσης αποτυπώνεται στη μεγάλη αύξηση του όγκου των συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P: αύξηση 90%), των πληρωμών προς επαγγελματίες (IRIS P2Pro: αύξηση 197%) και των πληρωμών μέσω IRIS Commerce (αύξηση 70,8%), καθώς και στην αύξηση του αριθμού των νέων χρηστών.

Το IRIS αναδεικνύεται σε ενιαίο, εθνικό μέσο άμεσων πληρωμών με 4,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες στο IRIS P2P τον Δεκέμβριο του 2025 και ταχεία ανάπτυξη του IRIS P2Pro, το οποίο εξελίσσεται σε σημαντικό μέσο πληρωμών προς επαγγελματίες. Η επέκταση του IRIS αναμένεται να συνεχιστεί με τον διπλασιασμό των ημερήσιων ορίων συναλλαγών για τα δύο αυτά προϊόντα, που άρχισε να ισχύει από τις 15 Ιανουαρίου 2026. Ταυτόχρονα, χάρη στην υπηρεσία IRIS Commerce για συναλλαγές μέσω POS ή σε ηλεκτρονικά καταστήματα, το IRIS είναι διαθέσιμο από τον Δεκέμβριο του 2025 σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά σημεία συναλλαγών, δηλαδή σε περίπου 1,2 εκατομμύρια POS και 70.000 ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς όριο ποσού συναλλαγής. Έτσι, η Ελλάδα είναι πλέον η πρώτη χώρα στην Ευρώπη με καθολική αποδοχή των άμεσων πληρωμών σε όλα τα σημεία πώλησης. Από την πλευρά τους, οι τράπεζες προβαίνουν σταδιακά στις ενέργειες που απαιτούνται ώστε όλα τα προϊόντα του IRIS να είναι εύκολα διαθέσιμα και προσιτά στους πελάτες τους, διευκολύνοντας την καθιέρωσή του ως εναλλακτικού μέσου για όλες τις συναλλαγές, προς όφελος τόσο των επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.

Οι υποδομές της ΔΙΑΣ ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις του αυξημένου όγκου των συναλλαγών, διασφαλίζοντας την ταχεία, απρόσκοπτη και ασφαλή διενέργεια των συναλλαγών. Μέσω της αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ ενισχύεται η εμπιστοσύνη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξή της. Παράλληλα, υποστηρίζεται η μετάβαση της ελληνικής οικονομίας σε ψηφιακές και άμεσες πληρωμές και προωθείται η χρηματοοικονομική συμπερίληψη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΙΑΣ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη δυναμική πορεία της εταιρίας το 2026 με μια στρατηγική ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πληρωμών, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην ασφάλεια και την αξιοπιστία τους. Κομβικής σημασίας στην επίτευξη των στόχων μας είναι η ένταξη στο EuroPA, η οποία επιτρέπει τη διασύνδεση με ευρωπαϊκά σχήματα και τη διασυνοριακή λειτουργικότητα των άμεσων πληρωμών. Ως Διοικητικό Συμβούλιο, προάγουμε την ενεργό συμμετοχή της ΔΙΑΣ σε καινοτόμες λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία των καταναλωτών, προωθούν την ανάπτυξη ενός σύγχρονου τοπίου πληρωμών και συμβάλλουν στην εδραίωση εργαλείων που επιτρέπουν την ευκολότερη και φθηνότερη διενέργεια συναλλαγών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, εν μέσω νέων προκλήσεων που συνδέονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις αλλά και με τη ραγδαία εξέλιξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των συναλλαγών, μέσω ενίσχυσης της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των υποδομών. Η ΔΙΑΣ βελτιώνει διαρκώς το πλαίσιο κυβερνοασφάλειας και προβαίνει σε διενέργεια ελέγχων, δοκιμών και εικονικών ασκήσεων, στον εντοπισμό κενών ασφαλείας και ύποπτης δραστηριότητας και στην αναβάθμιση της τεχνογνωσίας του προσωπικού. Επιπρόσθετα, η ΔΙΑΣ έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένο πιστοποιημένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Σήμερα, η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα – η ικανότητα ενός οργανισμού να ανακάμπτει γρήγορα σε περιόδους κρίσης – αναδεικνύεται σε κρίσιμη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας ενός συστήματος και της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Ευχαριστώ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο και όλο το προσωπικό της ΔΙΑΣ για την εξαιρετική συνεργασία και τη συνεισφορά τους στην εκπλήρωση της αποστολής της ΔΙΑΣ για ακόμη μία χρονιά.

Κοινός στόχος και δέσμευση όλων μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε η ΔΙΑΣ να συνεχίσει να αναπτύσσεται, διατηρώντας το θετικό της αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, παρά τις σύγχρονες προκλήσεις.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.