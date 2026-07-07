Διαβάστε στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ που κυκλοφορεί και ηλεκτρονικά - Ιδέες για πωλήσεις με θέμα τη δημιουργία νέων ορίων της αγοράς - "Διαλέξτε γαλάζιο ωκεανό και όχι σταγόνα σταγόνα..."

«Κάθε κορυφή, μια νέα αφετηρία» είναι το μήνυμα που στέλνει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της NN Hellas, κ. Φιλίππα Μιχάλη, με συνέντευξή της στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ, στον απόηχο του πρόσφατου συνεδρίου της εταιρείας, το οποίο ανέδειξε τη συλλογική προσπάθεια και τη δυναμική που οδήγησαν την NN Hellas στο σημαντικό ορόσημο του 1 δισ. ευρώ σε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.

Στη συνέντευξή της, η κ. Μιχάλη αναλύει τον ρόλο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στη νέα ψηφιακή εποχή, τις επενδύσεις της εταιρείας στην τεχνητή νοημοσύνη, τη σημασία της πρόληψης και της βιωσιμότητας, καθώς και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής αύξησης του κόστους υγείας.

Παράλληλα, τοποθετείται για τις ανακατατάξεις που διαμορφώνονται στην ασφαλιστική αγορά, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης των τραπεζοασφαλιστικών συνεργασιών (bancassurance), αλλά και για την ολοκλήρωση της συνεργασίας της NN Hellas με την Τράπεζα Πειραιώς.

«Η ολοκλήρωση μιας συνεργασίας δεν αλλάζει τον πυρήνα της στρατηγικής μας. Αντίθετα, μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε νέες δυνατότητες και ευκαιρίες, με στόχο να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την εξέλιξη του οργανισμού: να γίνουμε πιο γρήγοροι, πιο απλοί, πιο αποτελεσματικοί και ακόμη πιο κοντά στον πελάτη. Για εμάς, η ανάπτυξη δεν συνδέεται μόνο με το κανάλι διανομής. Συνδέεται με την ποιότητα της σχέσης, την αξιοπιστία της υπόσχεσης και την ικανότητα να δημιουργούμε αξία σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, αξιολογούμε προσεκτικά τις στρατηγικές μας επιλογές και διερευνούμε ευκαιρίες, ώστε να διασφαλίσουμε την καλύτερη προοπτική, όταν η συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς ολοκληρωθεί», τονίζει χαρακτηριστικά η κ. Μιχάλη.

Διαβάστε παρακάτω το Ασφαλιστικό ΝΑΙ (Τεύχος 220) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)

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ΑΡΘΡΟ ΕΚΔΟΤΗ

Από τα πάντα προέρχεται το ένα και από το ένα τα πάντα

(Ηράκλειτος)

Διαβάστε, «με φιλοσοφική έννοια», για το αν το νόημα του κόσμου είναι η διαρκής κίνηση ή η απόλυτη ακινησία. Όλα μένουν ίδια ή μήπως συνεχώς αλλάζουν; Για όλα αυτά γράφει στο άρθρο του ο εκδότης Ευάγγελος Γ. Σπύρου.

«Η φύση και η φιλοσοφία ίσως θέλουν περισσότερη ανάγνωση, για το καλό μας. Και μην ξεχνάτε: "Από τα πάντα προέρχεται το ένα και από το ένα, τα πάντα", όπως είπε ο Ηράκλειτος», σημειώνει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου.

ΣυΝΑΙσθηματικά

Η Παγίδα του Θουκυδίδη

Διαβάστε για την «Παγίδα του Θουκυδίδη», που κυριάρχησε στην επικαιρότητα λόγω των σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας, καθώς επανήλθε στο προσκήνιο από τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε ακόμη ένα σημαντικό απόσπασμα από τις «Ἱστορίαι» του Θουκυδίδη, που διδάσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια, τις πολιτικές και στρατιωτικές σχολές σε όλο τον κόσμο, καθώς και τον ιστορικό «Λόγο των Αθηναίων» σε μετάφραση του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Στην υπόλοιπη ειδησεογραφία

Ασφάλιση και Αυτοκίνηση 2030: Οι αλλαγές που αναδιαμορφώνουν την αγορά

Η επόμενη μέρα της αυτοκίνησης δεν αφορά μόνο τα οχήματα, αλλά και την ικανότητα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων να καινοτομήσουν, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας σε μια αγορά που αλλάζει με ταχύτητα.

Διαβάστε πώς τοποθετούνται στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ οι εταιρείες:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

GENERALI

INTERAMERICAN

ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

DAT Hellas

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Δημιουργήστε νέα όρια στην αγορά.

Βγείτε στον ωκεανό, μη μένετε στο «λίγο νερό».

Διαλέξτε τον γαλάζιο ωκεανό και όχι τη λογική «σταγόνα-σταγόνα»...

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

NN Hellas

Συνέδριο με κεντρικό θέμα:

«The Billion Force - Citius. Altius. Fortius»

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

135 χρόνια ηγετικής παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά.

Οι βαρυσήμαντες ομιλίες του Χρήστου Μεγάλου και του Δημήτρη Μαζαράκη.

Generali

Διαμορφώνει τη νέα εποχή της ασφάλισης.

Eurolife FFH

10 «αστέρια» για την προώθηση της ασφάλισης.

INTERAMERICAN

Στόχος το 1 δισ. ευρώ έως το 2030.

ALLIANZ

Ταξίδι επιβράβευσης στη Μαδρίτη για τους κορυφαίους συνεργάτες της.

ERGO

Βραβεύσεις συνεργατών σε δύο εκδηλώσεις για τα δίκτυα πωλήσεων.

ΕΑΕΕ

Πάνω από 450 στελέχη στη συνάντηση ασφαλιστών και αντασφαλιστών στην Ύδρα.

Groupama Ασφαλιστική

Εμπειρία γνωριμίας με τις αξίες του ομίλου για κορυφαίους συνεργάτες.

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ

Σε κοινή πορεία με τον Όμιλο Reale.

ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

Δράσεις με θετικό αποτύπωμα.

ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στην κορυφή για 10η χρονιά με δείκτη φερεγγυότητας 293%.

ΜΙΝΕΤΤΑ

Ασφαλιστικές λύσεις νέας γενιάς.

SYNDEA

Ασφάλεια και συνεταιριστική φιλοσοφία.

CrediaBank

Τι σηματοδοτεί η εξαγορά της Ευρώπης Holdings.

ΕΥΡΩΠΗ

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις.

Όμιλος ARAG

Νέα ισχυρή αύξηση στα έσοδα από ασφάλιστρα.

EUROINS

Μέγας χορηγός στο 16ο Διεθνές Meeting Αλμάτων.

INTERASCO

Πορεία ανάπτυξης με στόχο παραγωγή 100 εκατ. ευρώ έως το 2031.

HDI

Θωρακίζει το Καλλιμάρμαρο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Be.Brokers

Ενισχύει τη διοικητική και εμπορική δομή.

HELLAS DIRECT

Επεκτείνει τη διεθνή της παρουσία.

ΜΕΛΕΤΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αύξηση στα τροχαία με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΣΤΑΘΗΣ ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ

Γενικός Διευθυντής των εταιρειών του Contract Network

«Contract Network: Είκοσι χρόνια παρουσίας στη Βουλγαρία και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης»

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΠΑΝΟΣ ΤΣΙΟΛΗΣ

Πρόεδρος ΠΣΕΑΔ

«Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση αλλάζει, αλλά ο άνθρωπος παραμένει στο επίκεντρο.»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι νέες γενιές οδηγών αλλάζουν την αγορά αυτοκινήτου.