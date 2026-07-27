Εθνική Ασφαλιστική: 135 χρόνια μαζί!

Δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου.

Η ασφάλεια δεν είναι μόνο προστασία για το σήμερα. Είναι η σιγουριά που μας δίνει τη δύναμη να προχωράμε μπροστά, να σχεδιάζουμε, να εξελισσόμαστε και να ανοίγουμε νέους ορίζοντες.

Γιατί η μεγαλύτερη αξία της βρίσκεται σε όλα όσα μας επιτρέπει να δημιουργούμε για το μέλλον.

Σήμερα και κάθε επόμενη ημέρα.

Μια μεγάλη ιστορία συνεχίζει να εξελίσσεται