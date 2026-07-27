ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Εθνική Ασφαλιστική: 135 χρόνια μαζί!
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Δίπλα σου, σε κάθε στιγμή της ζωής σου.
Η ασφάλεια δεν είναι μόνο προστασία για το σήμερα. Είναι η σιγουριά που μας δίνει τη δύναμη να προχωράμε μπροστά, να σχεδιάζουμε, να εξελισσόμαστε και να ανοίγουμε νέους ορίζοντες.
Γιατί η μεγαλύτερη αξία της βρίσκεται σε όλα όσα μας επιτρέπει να δημιουργούμε για το μέλλον.
Σήμερα και κάθε επόμενη ημέρα.
Μια μεγάλη ιστορία συνεχίζει να εξελίσσεται
Η ιστορία της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ταυτισμένη με την εξέλιξη της ίδιας μας της κοινωνίας.
Μέσα σε 135 χρόνια, ο κόσμος άλλαξε ριζικά, οι ανάγκες μεταμορφώθηκαν και οι προκλήσεις έγιναν πιο σύνθετες. Ένα πράγμα όμως παραμένει το ίδιο. Η ανάγκη να νιώθουμε ασφαλείς. Να προστατεύουμε αυτούς που αγαπάμε. Να ξέρουμε πως, ό,τι κι αν φέρει η ζωή, θα υπάρχει κάποιος δίπλα μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Αυτή είναι και η υπόσχεση της Εθνικής Ασφαλιστικής: να είναι πάντα εκεί, δίπλα στον άνθρωπο και σε κάθε στιγμή της ζωής του, σήμερα και για την επόμενη ημέρα.
1,9+ εκατ.
ασφαλισμένοι μας εμπιστεύονται για μια καλύτερη ζωή
9,4 δισ. ευρώ
σε αποζημιώσεις την τελευταία εικοσαετία
6,5+ εκατ. ευρώ
σε δωρεές και επιχορηγήσεις
Η ιστορία μας
Η Εθνική Ασφαλιστική (Ανώνυμος Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών, «Η Εθνική») ιδρύθηκε στις 15 Ιουνίου 1891. Έκτοτε βρίσκεται αδιάλειπτα στο πλευρό των εκατομμυρίων ασφαλισμένων της, παίζοντας καθοριστικό ρόλο σε κάποιες από τις σημαντικότερες στιγμές της ιστορίας και καθιστώντας το όνομά της συνώνυμο της ασφάλειας, της συνέπειας και της αξιοπιστίας.