Τι είναι η ηλίαση και τι η θερμοπληξία; Ενημερώστε και προστατεύστε τους πελάτες σας!

Βρισκόμαστε στο μέσον περίπου του καλοκαιριού και βεβαίως δεν γνωρίζουμε πως πρόκειται να εξελιχθεί! Πάντως η πρόσφατη εμπειρία που είχαμε από τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, με σημαντικό αριθμό θανάτων και έκρηξη στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκομείων δεν θα πρέπει να μας αφήνει ασυγκίνητους! Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ!

Η θερμοκρασία τις τελευταίες μέρες ανέβηκε επικίνδυνα και στην Ελλάδα, προσεγγίζοντας τα όρια του καύσωνα και έγινε δύσκολο και ίσως επικίνδυνο, σε κάποιες περιπτώσεις, να κυκλοφορούμε έξω, ειδικά τις θερμές ώρες της ημέρας.

Σε κάθε περίπτωση η έκθεσή μας στον ήλιο σε τέτοιες συνθήκες χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Ενημερωθείτε και ενημερώστε και τους πελάτες σας!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συλλέξαμε από το εξειδικευμένο ιατρικό siteτης Medifirst (δείτε εδώ ), τα δύο κυριότερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουμε κυκλοφορώντας έξω με τέτοιες συνθήκες, είναι η θερμοπληξία και η ηλίαση. Δύο διαφορετικά και σοβαρά προβλήματα.

Ας δούμε τις είναι το ένα και τι το άλλο.

Τι είναι η θερμοπληξία (heatstroke) και ποια είναι τα συμπτώματά της;

H θερμοπληξία είναι μια επείγουσα και απειλητική για τη ζωή κατάσταση. Η έγκαιρη αναγνώριση και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας μπορεί να αποβούν σωτήριες.

Η θερμοπληξία είναι μια σοβαρή κατάσταση που προκαλείται από υπερθέρμανση του σώματος και δυσλειτουργία του μηχανισμού ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος. Εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία του σώματος αυξάνεται σε επικίνδυνα ύψη.

Συμπτώματα της θερμοπληξίας. Η θερμοπληξία είναι μια σοβαρή κατάσταση και η εμφάνιση των συμπτωμάτων της μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη σοβαρότητά της.

Ορισμένα από τα κοινά συμπτώματα της θερμοπληξίας περιλαμβάνουν:

Υπερβολική θερμοκρασία του σώματος: Η σωματική θερμοκρασία αυξάνεται σημαντικά και μπορεί να υπερβεί τους 40°C.

Κόπωση και αδυναμία: Εμφανίζεται έντονη κόπωση, εξάντληση και αδυναμία.

Κεφαλαλγία: Συχνά συνοδεύεται από δυσφορία και ζαλάδα.

Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Μπορεί να παρουσιαστούν διαταραχές συμπεριφοράς, σύγχυση, ή ακόμη και απώλεια συνείδησης.

Επιτάχυνση του καρδιακού παλμού: Ο καρδιακός παλμός επιταχύνεται και μπορεί να γίνει άρρυθμος.

Μείωση εφίδρωσης : Η θερμοπληξία μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα του σώματος να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος μέσω του ιδρώτα και έτσι μπορεί να παρατηρηθεί μείωση της φυσιολογικής εφίδρωσης.

Αν υπάρχει η παραμικρή υποψία θερμοπληξίας, καλέστε άμεσα για βοήθεια.

Τι είναι η ηλίαση και ποια είναι τα συμπτώματά της;

Πρόκειται για μια φλεγμονή του δέρματος που προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου και συνήθως εκδηλώνεται ως ερυθρότητα στο δέρμα, συχνά συνοδευόμενη από πόνο, φαγούρα και αίσθημα καύσου. Η ηλίαση είναι κατάσταση που σχετίζεται κυρίως με την υπεριώδη ακτινοβολία, ενώ η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εμφάνισή της.

Συμπτώματα της ηλίασης

Η ηλίαση μπορεί να προκαλέσει διάφορα συμπτώματα και επιπλοκές, ανάλογα με τη σοβαρότητα της έκθεσης και την ευαισθησία του ατόμου. Οι κοινές εκδηλώσεις της ηλίασης περιλαμβάνουν κόκκινες και επώδυνες δερματικές περιοχές, καύσο, φαγούρα, και δυσφορία.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, η ηλίαση μπορεί να οδηγήσει σε ηλιακό έγκαυμα, που χαρακτηρίζεται από φαγούρα, πόνο, πυρετό, πρήξιμο και αφυδάτωση του δέρματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ηλίαση μπορεί να απαιτήσει ιατρική προσοχή.

Σε κάθε περίπτωση η έκθεσή μας στον ήλιο σε τέτοιες συνθήκες χρειάζεται μεγάλη προσοχή! Ενημερωθείτε και ενημερώστε και τους πελάτες σας!

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.