Ο ΠτΔ μας επιβεβαιώνει για τις εκλογές, η «καλή τύχη» του Μητσοτάκη, η δημοσιονομική «τρέλα», η ΔΕΗ, η Fitch και το άνοιγμα στην Ουγγαρία

Εκλογές: Στις 10 Ιουνίου 2026, την ώρα που ξαναφούντωναν οι φήμες για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο, γράφαμε ότι η εκλογές θα γίνουν τον Μάϊο 2027 και εκ των πραγμάτων προς τα μέσα ή και τέλη Μαΐου, δεδομένου ότι το Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου (ή 9, ή 16 ή 23 ή 30 Μαΐου). Κάτι που «επιβεβαίωσε» και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη σύντομη συζήτηση που είχαν οι πολιτικοί αρχηγοί στο Προεδρικό Μέγαρο. Απευθυνόμενος στους συνομιλητές του, τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο πρωθυπουργός είναι ειλικρινής, τις εκλογές θα τις κάνει τον Μάιο». Και πώς θα ετοιμαστεί η Ελλάδα μέχρι τα τέλη Ιουνίου, για αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής, όταν μπορούν να χρειαστούν διπλές και τριπλές εκλογές; Η προετοιμασία έχει αρχίσει ήδη, με την επιστροφή του Τάσου Χατζηβασιλείου στη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών ο οποίος θα ασχολείται από τώρα μόνο με αυτό.

Κυβέρνηση «ειδικού σκοπού»: Το σενάριο για κυβέρνηση «ειδικού σκοπού» με στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ώστε να χάσει την πρωθυπουργία και ίσως να τον «πάνε στα δικαστήρια» τέθηκε στην συνέντευξη του πρωθυπουργού στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έκανε πιο σαφές: Δηλαδή, να έχουμε μια κυβέρνηση -για να καταλάβει ο κόσμος αυτά το οποίο περιγράφετε- του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Τσίπρα, της κας Κωνσταντοπούλου, του κ. Κουτσούμπα, του κ. Βελόπουλου. Στην απάντησή του αρκέστηκε να ευχηθεί «Καλή τύχη».

Στουρνάρας: Μήνυμα υπέρ της δημοσιονομικής πειθαρχίας, της πολιτικής σταθερότητας και της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων έστειλε , για μία ακόμη φορά ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας. Με «τρέλα» χαρακτήρισε την επαναφορά της 13ης σύνταξης χωρίς δημοσιονομικό χώρο, ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας, μιλώντας στο Open tv. Υπάρχει ένα Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, είπε , εξηγώντας για την οροφή δαπανών που προβλέπουν οι νέοι κοινοτικοί δημοσιονομικοί κανόνες: «. Θέλεις να κάνεις παραπάνω παροχές; Βεβαίως. Μπορείς να κάνεις. Πήρες μέτρα να αυξήσεις τα έσοδα με μόνιμο τρόπο; Βρήκες τρόπο να μειώσεις άλλες δαπάνες για να αυξήσεις και να κάνεις 13η σύνταξη; Αυτή είναι η απάντηση. Άρα, λοιπόν, για να δώσεις κάτι, αν έχεις φτάσει -και εμείς είμαστε - στην οροφή δαπανών πρέπει να κόψεις κάτι άλλο. Ή πρέπει να βρεις διαφορετικά έσοδα. Μόνιμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή περιθώριο περισσότερων δαπανών, παρά μόνο εάν δείξουμε ότι έχουμε δημοσιονομικό χώρο.».

Πολιτική- Οικονομία: Αργά η γρήγορα η πολιτική αβεβαιότητα, λόγω των επερχόμενων εκλογών, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν μία ιδιαίτερα ρευστή εικόνα για την επόμενη ημέρα, θα οδηγήσει και στην οικονομική αβεβαιότητα. Το πολιτικό σκηνικό, όπως τουλάχιστον αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δημιουργεί ανησυχία στην αγορά, καθώς επανέρχεται ο πολιτικός κίνδυνος. Η δημιουργία κυβέρνησης θα είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Σύμφωνα με τελευταία έκθεση του ΙΟΒΕ μίια απότομη αύξηση της οικονομικής αβεβαιότητας μπορεί να μειώσει άμεσα τις επενδύσεις κατά 200 εκατ. ευρώ, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις. Ενδεικτικά, όσον αφορά το σύνολο της οικονομίας, εκτιμάται ότι έως το 40% της μείωσης της απασχόλησης την περίοδο 2010-2013, καθώς και το ένα τρίτο του καταγεγραμμένου επενδυτικού κενού έναντι της ΕΕ την περίοδο 2009-2015, μπορούν να αποδοθούν στην αβεβαιότητα.

ΔΕΗ(1): Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» από «BB-» με σταθερή προοπτική από την Fitch, σύμφωνα με την οποία η στρατηγική για το 2030 επιταχύνει τη μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε μια μεγαλύτερη, πιο διαφοροποιημένη και ολοκληρωμένη εταιρεία κοινής ωφέλειας. Μέχρι το 2030, η βάση των περιουσιακών στοιχείων παραγωγής του ομίλου αναμένεται να διπλασιαστεί σε σχέση με το 2025. Η γεωγραφική διαφοροποίηση θα βελτιωθεί επίσης έως το 2030 μέσω της επέκτασης στις αγορές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μειώνοντας την εξάρτηση από την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η ΔΕΗ αναπτύσσει επίσης νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως τα κέντρα δεδομένων, ως πάροχος συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εκμισθωτής υποδομών εκτός του τομέα της πληροφορικής.

ΔΕΗ(2): Στην αγορά ενέργειας της Ουγγαρίας, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές καθαρής ενέργειας της Ευρώπης, εισέρχεται η ΔΕΗ με τη συμφωνία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με τον Όμιλο Greenvolt για την ένταξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 57,5 MW σε λειτουργία στη Νότια Ουγγαρία στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο. Η είσοδος στην Ουγγαρία αποτελεί την πρώτη έμπρακτη εφαρμογή του νέου αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο προβλέπει ένα δυναμικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €24 δισ. με στόχο τον σχεδόν διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Τράπεζες: Διατηρεί σύσταση «αγορά» στις τράπεζες η αμερικανική Jefferies, καθώς «βλέπει» ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο. Οι τιμές στόχοι του οίκου για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι 5 ευρώ για την Alpha Bank, στα €5,10 για τη Eurobank, στα €18,10 για την ΕΤΕ και €10,35 για την Πειραιώς. Θεωρεί ότι ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να προσφέρει έκθεση σε μία από τις ισχυρότερες αναπτυξιακές ιστορίες στην Ευρώπη. Οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της, με αποτίμηση 1,2 φορές την ενσώματη λογιστική αξία του 2028 και περίπου 7,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη, με έκπτωση 15% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.