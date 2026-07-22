Το τραπεζικό ράλι στο Χ.Α, στην επενδυτική βαθμίδα η Πειραιώς, το νέο μικρό…ΤΑΑ και το «κενό χρηματοδότησης», «Χρυσό» η Ελλάδα στη μείωση του χρέους

Οικονομία- ΕΠΑ: Πολλά ακούγονται για «κενό χρηματοδότησης» με το τέλος του ΤΑΑ το 2027. Η κυβέρνηση χθες προσπάθησε να διασκεδάσει τους φόβους, παρουσιάζοντας χθες το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, με τη συμμετοχή το Μητσοτάκη, Χατζηδάκη, Πιερρακάκη και Παπαθανάση. Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την περίοδο 2026-2030 αποτελεί τον βασικό διάδοχο του ΤΑΑ, με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 23 δισ. Στόχος του είναι η χρηματοδότηση κρίσιμων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Το 2019 οι διαθέσιμοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις ήταν 5,6 δισ. Το 2025 ανήλθαν σε 14,6 δισ., ενώ το 2026 οι πόροι ανέρχονται στο ύψος-ρεκόρ των 16,7 δισ. Tο ΕΠΑ 2026-2030 ανέρχεται σε 17,1 δισ..Σε αυτά προστίθενται 5,8 δισ. για την ολοκλήρωση υποχρεώσεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. Συνολικά, κινητοποιούνται 23 δισ. εθνικών πόρων. Δηλαδή διπλάσιοι πόροι από την περίοδο 2021-2025.

Οικονομία- ΤΑΑ: Την εκτίμηση ότι η ελληνική οικονομία δεν θα παρουσιάσει επιβράδυνση μετά το πέρας του ΤΑΑ έχει εκφράσει ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Η λήξη του RRF το 2026 δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως απότομη απόσυρση της στήριξης των επενδύσεων. Τα ιδιωτικά έργα που χρηματοδοτούνται από τον RRF έχουν πολυετείς ορίζοντες υλοποίησης, ενώ οι εκταμιεύσεις δανείων προς τους τελικούς δικαιούχους θα συνεχιστούν έως το 2029. Τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω επιχορηγήσεων και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη θα στηρίξουν επίσης τη δραστηριότητα και πέραν του 2026. Επιπλέον, οι πόροι από την πολιτική συνοχής, το ΠΔΠ 2028-34, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, το εθνικό ΠΔΕ, την ΕΤΕπ και τις ιδιωτικές επενδύσεις θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά, στηρίζοντας τη συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας.

Χρέος: «Χρυσό» στη μείωση του δημοσίου χρέους αναδείχθηκε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Eurostat. To δημόσιο χρέος μας μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες, που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χρέος υποχώρησε στο 143,5% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει να βελτιώσει την αναλογία του χρέους προς το ΑΕΠ κατά 69,4 μονάδες σε διάστημα μόλις πέντε ετών. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του χρέους στην ιστορία των χωρών μελών του ΟΟΣΑ. Και επειδή οι οικονομικά αναλφάβητοι θα που πουν ότι δεν έχει σημασία η πτώση του χρέους ως προς το ΑΕΠ, να σημειώσουμε ότι και σε απόλυτους αριθμούς μειώθηκε κατά 2,2 δισ. στα 360,106 δισ. στο τέλος του α' τριμήνου εφέτος, από 366,312 δισ. στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου πέρυσι.

Αγορές: Υψηλά κέρδη κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται στα επίπεδα των 2.500 μονάδων(+2,08%). Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές, με μεγάλους διεθνείς επενδυτικούς οίκους (Morgan Stanley, Goldman Sachs) να αναβαθμίζουν τις τιμές- στόχους των τραπεζικών μετοχών ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του β΄ τριμήνου 2026. Κέρδη κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η ισχυρή άνοδος των μετοχών τεχνολογίας και εξόρυξης αντιστάθμισε τις ανησυχίες που προκάλεσε η νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχύθηκε κατά 0,6%. Με σημαντικά κέρδη ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση η Wall Street, καθώς οι επενδυτές άφησαν προσωρινά σε δεύτερη μοίρα τις εξελίξεις στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν και επικεντρώθηκαν στα εταιρικά αποτελέσματα, τα οποία μέχρι στιγμής ξεπερνούν τις προσδοκίες της αγοράς.

Πετρέλαιο: Η εύθραυστη ισορροπία στις αγορές ενέργειας δοκιμάζεται ξανά, καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Goldman Sachs εκτιμά ότι μια παρατεταμένη κρίση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει το Brent σε νέα επίπεδα-ρεκόρ, στα 120 δολ. Ωστόσο το βασικό σενάριο είναι 80 δολ. το 2026 και στα 75 δολ. το 2027. Η εκτίμηση αυτή, όμως, προϋποθέτει αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και σταδιακή αποκατάσταση των εξαγωγικών ροών.

Τράπεζες: Ισχυρά περιθώρια ανόδου εντοπίζει στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές η Morgan Stanley, επιβεβαιώνοντας τη σύσταση overweight για τον κλάδο λίγο πριν από την έναρξη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων β' τριμήνου. Εκτιμά ότι τα μεγέθη θα αναδείξουν εκ νέου την ανθεκτικότητα των όγκων δανείων και των καθαρών εσόδων από τόκους, σε συνδυασμό με ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, ενώ χαρακτηρίζει τον κλάδο ελκυστικό, τόσο λόγω του ισχυρού μακροοικονομικού περιβάλλοντος όσο και λόγω αποτιμήσεων που παραμένουν χαμηλές. Οι τιμές-στόχοι έχουν: 11,3 ευρώ για την Πειραιώς, 17,2 ευρώ για την Εθνική, 4,9 ευρώ για Eurobank και Αlpha Bank και 1,16 ευρώ για την CrediaBank.

Πειραιώς: Στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Πειραιώς στην επενδυτική βαθμίδα προχώρησε η S&P Global Ratings, ανεβάζοντας τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση σε BBB- από BB+. Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης επισημαίνει ότι η αναβάθμιση αντανακλά τη σημαντική ενίσχυση της πιστοληπτικής ικανότητας της Πειραιώς, καθώς η κεφαλαιακή της θέση βελτιώνεται μέσω της ισχυρής οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Η κάλυψη των προβληματικών ανοιγμάτων αυξήθηκε στο 70,4% από 64,6%, το κόστος κινδύνου εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί στις 50-60 μονάδες βάσης έως το 2027, ο δείκτης NPE αναμένεται να προσεγγίσει το 2%.

Elvalhalcor: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης προς την ElvalHalcor, καθώς ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη συνδυασμένη προσφορά ανήλθε στα 686,2 εκατ., υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο κατά περίπου 2,75 φορές. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν αναμένεται να ενισχύσουν το επενδυτικό πλάνο της ElvalHalcor, η οποία έχει σχεδιάσει έναν νέο κύκλο επενδύσεων συνολικού ύψους άνω των 850 εκατ. για την περίοδο 2026-2030.