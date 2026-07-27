Ο Όλυμπος στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Ακολουθεί επίσημη ανακοίνωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής & Βορειοαμερικανικής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO, Ιωάννη Μαρωνίτη σχετικά με την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO Είναι ιδιαίτερως συγκινητική η ομόφωνη απόφαση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Πρόκειται για ιστορική δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας που ξεπέρασε τα τριάντα χρόνια, στην οποία συνέβαλαν με αφοσίωση φορείς, σωματεία, οργανώσεις, επιστημονικοί και αυτοδιοικητικοί παράγοντες, καθώς και πολίτες που πίστεψαν στη μοναδική αξία του Ολύμπου.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί επιστέγασμα της συλλογικής προσπάθειας, της επιμονής και της συνεργασίας όλων όσοι εργάστηκαν ακούραστα, μεταξύ των οποίων και ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων, για να αναδειχθεί η οικουμενική σημασία του μυθικού βουνού των θεών και της ανεκτίμητης φυσικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς.

Ο Όλυμπος είναι μνημείο παγκόσμιας αξίας, σημείο αναφοράς για την ιστορία, τον πολιτισμό, τη βιοποικιλότητα και την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Η αναγνώριση αυτή δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη βιώσιμη ανάδειξή του.

Ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής και Βορειοαμερικανικής Ομοσπονδίας Ομίλων και Συλλόγων για την UNESCO, θα ήθελα να συγχαρώ το Υπουργείο Πολιτισμού, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και ιδιαίτερα την Πρόεδρό της, Αικατερίνη Τζιτζικώστα, για τη σημαντική στήριξή της στην πανεθνική αυτή προσπάθεια, καθώς και τον κ. Γιώργο Κουμουτσάκο για τη συμβολή του στην επιτυχή ολοκλήρωσή της και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη μεγάλη εθνική επιτυχία.

Η συνεργασία, η ενότητα και η πίστη σε έναν κοινό στόχο απέδειξαν ότι όταν οι δυνάμεις ενώνονται, τα αποτελέσματα δικαιώνουν τις προσδοκίες.