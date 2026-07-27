Αντώνης Δουνδουλάκης: «Το Όραμα που Έγινε Φορτίο»

Ο Αντώνης Δουνδουλάκης, εκτός από την πολυετή και δημιουργική του παρουσία ως στέλεχος στην ασφαλιστική αγορά, είναι παράλληλα και ένας ανήσυχος συγγραφέας με σταθερή παρουσία στον χώρο της λογοτεχνίας από το 2011.

Μέσα από το συγγραφικό του έργο επιλέγει διαχρονικά να προσεγγίζει θέματα που αγγίζουν τον άνθρωπο, την κοινωνία και τους προβληματισμούς της σύγχρονης εποχής. Αυτή τη φορά, μέσα από το νέο του βιβλίο «Το Όραμα που Έγινε Φορτίο», που μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Proforma, επιχειρεί μέσα από τη δύναμη της μυθοπλασίας να φωτίσει μια πραγματικότητα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο «τον σύγχρονο κόσμο της εργασίας».

Η ιστορία ξεκινά από μια επαγγελματική ευκαιρία που μοιάζει να ανοίγει τον δρόμο για μια νέα αρχή. Στην πορεία, όμως, ο ήρωας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον όπου η πίεση, η αμφισβήτηση και η σταδιακή ψυχολογική φθορά δοκιμάζουν τις αντοχές του, τις προσωπικές του ισορροπίες και την πίστη του στον εαυτό του.

Μέσα από την εξέλιξη της αφήγησης, ο συγγραφέας προσεγγίζει το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού (mobbing), αναδεικνύοντας τις επιπτώσεις του στις ανθρώπινες σχέσεις, στην ψυχολογία και στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Με έναν ιδιαίτερο αφηγηματικό τρόπο, μεταφέρει στον αναγνώστη προβληματισμούς γύρω από τον σεβασμό, την επικοινωνία, την αξιοπρέπεια και τη σημασία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Το «Το Όραμα που Έγινε Φορτίο» αποτελεί το 11ο βιβλίο της συγγραφικής πορείας του Αντώνη Δουνδουλάκη και συνεχίζει τη σταθερή του επιλογή να δημιουργεί ιστορίες με κοινωνικό αποτύπωμα, έχοντας πάντα στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει στη σύγχρονη εποχή.