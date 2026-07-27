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Μέτρα πρόληψης για τον καύσωνα από τη Syndea

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Με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας μας.

Στην πρόσφατη καμπάνια της η Syndea συνιστά τρόπους να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα και να χαρούμε το καλοκαίρι με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα.

Αυτοί οι τρόποι είναι:

Συνεχής ενυδάτωση: Πίνουμε άφθονο νερό

Ελαφριά γεύματα: Προτιμάμε φρούτα και σαλάτες

Σωστά ρούχα: Επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα και βαμβακερά υφάσματα

Σκιά & κλιματισμός: Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις 12:00-17:00

Φροντίδα για όλους: Δεν ξεχνάμε να βάζουμε μπολ με νερό για τα αδέσποτα!

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