ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦAΛΙΣΗ
Μέτρα πρόληψης για τον καύσωνα από τη Syndea
SHARE:
Με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας μας.
Στην πρόσφατη καμπάνια της η Syndea συνιστά τρόπους να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα και να χαρούμε το καλοκαίρι με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα.
Αυτοί οι τρόποι είναι:
Συνεχής ενυδάτωση: Πίνουμε άφθονο νερό
Ελαφριά γεύματα: Προτιμάμε φρούτα και σαλάτες
Σωστά ρούχα: Επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα και βαμβακερά υφάσματα
Σκιά & κλιματισμός: Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις 12:00-17:00
Φροντίδα για όλους: Δεν ξεχνάμε να βάζουμε μπολ με νερό για τα αδέσποτα!