Μέτρα πρόληψης για τον καύσωνα από τη Syndea

Με τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα μας, είναι σημαντικό να λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας μας.

Στην πρόσφατη καμπάνια της η Syndea συνιστά τρόπους να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα και να χαρούμε το καλοκαίρι με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα.

Αυτοί οι τρόποι είναι:

Συνεχής ενυδάτωση: Πίνουμε άφθονο νερό

Ελαφριά γεύματα: Προτιμάμε φρούτα και σαλάτες

Σωστά ρούχα: Επιλέγουμε ανοιχτόχρωμα και βαμβακερά υφάσματα

Σκιά & κλιματισμός: Αποφεύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις 12:00-17:00

Φροντίδα για όλους: Δεν ξεχνάμε να βάζουμε μπολ με νερό για τα αδέσποτα!