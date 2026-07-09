Νίκος Κόκκινος: Από την πώληση στην ευθύνη - Η νέα εποχή για τους μεσίτες ασφαλίσεων

Δημοσίευση στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 583) που κυκλοφορεί - Στήλη "Μεσίτες"

Του Νίκου Κόκκινου*

Αν η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά αλλάζει πρόσωπο, αλλάζει μαζί της και ο ρόλος του μεσίτη. Για χρόνια, η αξία του μετριόταν κυρίως στην ικανότητά του να τοποθετεί το σωστό προϊόν. Σήμερα, όμως, αυτό δεν αρκεί. Το νέο ζητούμενο είναι πιο απαιτητικό: καθαρή εξήγηση, τεκμηριωμένη σύσταση, ουσιαστική συμβουλή και πραγματική παρουσία τη στιγμή που ο πελάτης δοκιμάζεται. Η κατεύθυνση της EIOPA αποτυπώνει ακριβώς αυτήν τη μετατόπιση. Η ευρωπαϊκή συζήτηση δεν αφορά μόνο το αν ένα προϊόν πωλείται σωστά, αλλά το αν ο πελάτης κατανοεί τι αγοράζει, ποια είναι τα όρια της κάλυψής του και τι μπορεί πράγματι να περιμένει όταν έρθει η ώρα της ζημιάς. Στην Ελλάδα, το πιο ισχυρό case study είναι οι φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες και οι εκτεταμένες ζημιές δεν άφησαν μόνο οικονομικό αποτύπωμα· ανέδειξαν και ένα κρίσιμο έλλειμμα κατανόησης γύρω από το τι σημαίνει πραγματική ασφαλιστική προστασία. Τα στοιχεία της αγοράς είναι αποκαλυπτικά: 56.493 δηλωθείσες ζημιές από 59 μεγάλα καταστροφικά περιστατικά και συνολικό ποσό απαίτησης 1,28 δισ. ευρώ από το 1993 έως το 2025. Την ίδια ώρα, η υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών δείχνει ότι η αγορά περνά σε νέα φάση ωρίμανσης. Εκεί ακριβώς κρίνεται και η πραγματική αξία της διαμεσολάβησης: όχι μόνο στην πώληση μιας κάλυψης, αλλά στην ικανότητα να προετοιμάζει τον πελάτη για την πραγματικότητα της ζημιάς και να στηρίζει την εμπιστοσύνη του όταν η θεωρία γίνεται πράξη.

Διαβάστε παρακάτω την στήλη "Μεσίτες" από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 583) που κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή (πατήστε κάτω δεξιά για μεγέθυνση)

*Ο Νικόλαος (Νίκος) Κόκκινος είναι διακεκριμένος μεσίτης ασφαλίσεων και πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής επιχείρησης Λάμπρος Κόκκινος (Lampros Kokkinos Insurance Brokers), με εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία στη διαχείριση εταιρικών κινδύνων και ασφαλιστικών προγραμμάτων.