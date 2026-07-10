Εν ολίγοις…προπαγανδιστικά, καλοκαιριάτικα και ασφαλιστικά

Γράφει ο Ευάγγελος Γ. Σπύρου

1. Ένα χρόνο πριν και έξι μήνες, στις 20 Ιανουαρίου 2025, στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκαν στον ίδιο χώρο πέντε άνθρωποι, που τα περιουσιακά τους στοιχεία ξεπερνούσαν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια και η χρηματιστηριακή αξία των εταιρειών τους τα 2-4 τρις δολάρια: ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, ο Σουντάρ Πιτσάι της Alphabet, o Τιμ Κουκ της Apple και ο Ίλον Μασκ της Tesla, SpaceX κ.ά. Η δύναμή τους βασίζεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί κάποια πληροφορία χωρίς να περάσει από τα δικά τους δίκτυα, υπολογιστές, δορυφόρους, κινητά…Ο πλούτος της Αμερικής είχε και πολιτική ισχύ και υπενθύμιζε ότι 70 χρόνια πριν, ο Αϊζενχάουερ είχε τοποθετήσει υπουργό Άμυνας τον πρόεδρο της General Motors, Τσαρλς Γουίλσον, που έλεγε πως: «ό,τι είναι καλό για τη χώρα, είναι και για την General Motors». Τώρα, ό,τι είναι καλό για τις ΗΠΑ, είναι και για την Silicon Valley της ψηφιακής εποχής. Μία εβδομάδα μετά, μία κινεζική εταιρεία, η Deep Seek, παρουσιάζοντας την δική της εκδοχή του ChatGPT, μεγάλου γλωσσικού μοντέλου, τίναξε στον αέρα ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, αξία μετοχών αμερικανικών εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Ο κόσμος καταλάβαινε ότι ο 21ος αιώνας θα έχει πολλές εκπλήξεις και πως η αγορά της Τεχνητής Νοημοσύνης θα άλλαζε πολλά στην ενημέρωση, στην πληροφορία, στην προπαγάνδα και την οικονομία, στην πνευματική ιδιοκτησία, την ανθρώπινη γνώση, στη δημοσιογραφία, στη φτώχεια, στον πλούτο, στην ανασφάλεια…

2. Οι αλλαγές στην κοινωνία και φυσικά στις επιχειρήσεις (και ασφαλιστικές) είναι αφορμή για νέους προβληματισμούς όλων και για περισσότερη παιδεία, που θα δίνει απαντήσεις για τη σημασία των εξελίξεων και την αξία κάθε πληροφορίας που κυκλοφορεί με τη νέα τεχνολογία, όπως και για τον ρόλο της ιδιωτικής ζωής, όπως και της συλλογικής. Σήμερα, τα πάμπολλα στοιχεία που συλλέγουν διάφορες πλατφόρμες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλό ή για κακό. Ένα χρήσιμο βιβλίο που διάβαζα πρόσφατα, που έχει πολλές ιδέες γύρω από αυτά τα ζητήματα, έχει τίτλο: «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο Internet» (Εκδόσεις Τόπος, Άρης Χατζηστεφάνου). Οι άνθρωποι θα ψάχνουν άρθρα δημοσιογράφων- έγκυρων για δημιουργία άποψης.

3. Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει έρθει νωρίς στις Ασφαλιστικές Εταιρίες, που χρησιμοποιούν πληροφορίες και στοιχεία στην καθημερινότητα. Δυστυχώς, η έλλειψη ευρύτερης παιδείας σε μεγάλο μέρος της διαμεσολάβησης οδήγησε (και εδώ) σε υπερβολές και πολυλογία άσχετη, από άσχετους που μένουν στα «λασπόνερα» της παραπληροφόρησης.

4. Στο Ασφαλιστικό ΝΑΙ που κυκλοφορεί, έχουμε ιδέες για πωλήσεις με θέμα: «Διαλέξτε γαλάζιο ωκεανό, μη μένετε στο λίγο νερό». Στο Nextdeal.gr ανεβάσαμε το τραγούδι «Βίρα τις άγκυρες» με τον Τζίμη Μακούλη, που λέει: «…άνοιξε ναύτη τα πανιά, για να φύγω απ’ αυτόν τον ντουνιά, βίρα τις άγκυρες για ξένους τόπους, να δουν τα μάτια μας άλλους ανθρώπους, σ’ άλλα λιμάνια, σε ξένα μέρη, μας πάει πρίμα μακριά τ’ αγέρι. Βίρα τις άγκυρες».

Με χαρά βλέπω τον Γιάννη Καντώρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTERAMERICAN, να έχει σηκώσει άγκυρες για ξένα μέρη, σε νέους γαλάζιους ωκεανούς ανάπτυξης, για να κερδίσει ανεκμετάλλευτες αγορές, όπως έκανε και ο Δ. Κοντομηνάς, στη Ρουμανία, στην Κύπρο και προς μία νέα μαγευτική πρωτεύουσα (θα σας γράψω σύντομα πού)… μακριά απ’ το «έρημο το φτωχοχώρι» μιας μικρής αγοράς με σκληρό ανταγωνισμό, με «φτώχεια και απονιά», όπου μάχονται οι αντίπαλοι στο αιματοβαμμένο περιβάλλον του κλάδου αυτοκινήτων και ένα «ταμείο» που συρρικνώνεται. Ακούστε το τραγούδι εδώ

5. Οι ΜΗ ΠΕΛΑΤΕΣ των Ασφαλιστικών Εταιριών είναι πολλοί και προτείνω οι διαμεσολαβητές να τους ανακαλύψουν σύντομα, πριν τους «αρπάξουν» από τα χέρια τους οι Τράπεζες (Οι τράπεζες υπερτερούν). Είναι ΤΡΕΙΣ περιοχές πελατών ανεκμετάλλευτες. Πρώτον, οι άγνωστοι πελάτες που κυκλοφορούν ανασφάλιστοι. Είναι εκατομμύρια ανάμεσά μας. Δεύτερον, είναι μια μερίδα που ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ για να ασφαλιστούν. Τρίτον, πελάτες που έχουν μικρή ασφάλιση, μερική ασφάλιση ή ενός προϊόντος. ΕΔΩ ΦΤΑΙΝΕ και οι Διευθυντές Πωλήσεων, που «απλώς» φωτογραφίζονται συνήθως στις βραβεύσεις και τον υπόλοιπο χρόνο είναι απόντες, χωρίς να τους παρακινούν προς τους μη πελάτες. Είναι και μερικοί που ασχολούνται μόνο με μεταγραφές, για να δείξουν νούμερα στους Διευθύνοντες, που και αυτοί δεν τα πάνε καλά στην ΕΠΙΒΛΕΨΗ και ΕΛΕΓΧΟ αποτελεσμάτων. Ας μη γράψω ονόματα…Στο Nextdeal.gr κάθε μέρα έχουμε ιδέες πωλήσεων. Διαβάστε, και φυσικά όλοι περιμένουν παρακίνηση για νέους πελάτες από τους πρώτους των εταιριών, Μιχάλη-Μαζαράκη-Δημητρίου-Σαρρηγεωργίου-Καντώρο-Χριστίδη-Μοάτσο κ.λπ.

6. Πήγα στην εκδήλωση του ΣΕΣΑΕ (Σύνδεσμος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών), όπου 400 στελέχη είχαν μια ουσιαστική επικοινωνία, αλλά πλην ενός, του Ερ. Μοάτσου (ERGO), ουδείς άλλος Διευθύνων Σύμβουλος πήγε να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους, που καθημερινά κοπιάζουν για τον ασφαλιστικό κλάδο. Γιατί; Είχε πάντως φωτογράφο για να φανούν, όπως κάνουν σε άλλες ήσσονος αξίας συνάξεις μη βράβευσης και του θεσμού…Ο Γιάννης Βασιλάτος, πάντως, προσπαθεί για το καλύτερο και μπράβο του.

7. Ο κ. Πάνος Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Generali, που ανέβασε την εταιρεία στην 3η θέση της αγοράς και πρόσφατα εξαγόρασε την Ευρωκλινική Αθηνών, δίνει έμφαση στην ομάδα του, που νιώθει ότι είναι μέρος αυτού που δημιουργείται. Χτίζει το μέλλον με ανθρωποκεντρική ματιά, έχει όραμα και στηρίζει τους ανθρώπους, ώστε να διαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον, διοικεί έναν υπεύθυνο ασφαλιστικό οργανισμό και υπεύθυνο εργοδότη, σεμνά, με ασυνήθιστη εργατικότητα, με περισσότερα έργα, χωρίς πολλά λόγια και θέλοντας να υπενθυμίζει ότι η ηγετική του θέση βασίζεται στην κερδοφόρο ανάπτυξη, διατηρώντας την μακροημέρευση της Generali, χάρη στους ενδυναμωμένους ανθρώπους της, που φροντίζουν ό,τι έχει αξία για τους πελάτες της. Με μια ματιά, η Generali έχει 140 χρόνια δυναμική παρουσία, 550,7 εκατ. ευρώ ασφάλιστρα, καινοτόμες λύσεις, εξυπηρέτηση πελατών 24/7, με επίπεδο ικανοποίησης 4.3/5 και με αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας. Ο σοβαρός, μετριόφρων και ειλικρινής συνομιλητής (όχι διπλωμάτης) Πάνος Δημητρίου, που δεν ήρθε σαν σίφουνας ορμητικός στην πρώτη πεντάδα των Ασφαλιστικών Εταιριών, αλλά ήσυχο δημιουργικό ποτάμι, ανήκει σε εκείνους τους ηγέτες που χτίζουν εταιρίες για να διαρκέσουν, όπως η μεγάλη παρέα ηγετών που έχτισε εταιρίες σαν την Merck ή την Sony ή την HP ή την P&G, την Boeing…Είναι σημαντικός και το αποδεικνύει στην πράξη…Η στάση του πολλές φορές με διδάσκει.

8. Καλό είναι να μπουν στη φιλοσοφία του MDRT οι νέοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, αλλά με γνώμονα το «παν μέτρο άριστον» και όχι με υπερβολές και τον τρόπο που προσεγγίζουν κάποιοι το MDRT, που σημαίνει άνθρωποι με παραγωγή ασφαλειών ενός εκατομμυρίου δολαρίων. Τραπέζι MDRT σημαίνει πολλά κι ας είναι πιο σεμνοί αυτοί που προβάλλουν φωτογραφίες MDRT με παραγωγή 80-100.000 ευρώ. Είναι και μερικοί που δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά άστο…, πονάει, άστο…Διαβάστε και λίγο ιστορίες του παρελθόντος, πριν με καταδικάσετε για υπερβολές, όταν θυμηθείτε πως κάποιοι του MDRT συνάδελφοί τους έτρεχαν στα δικαστήρια κατηγορούμενοι, τότε που οι ασφαλιστικές έκλειναν σωρηδόν (και με συνεργασία διαμεσολαβητών).

9. Σηκώθηκαν ανεμοστρόβιλοι στο χώρο της διαμεσολάβησης και μαθαίνουμε ότι έρχονται πολλές εξαγορές. Σιγά-σιγά η ασφαλιστική αγορά δείχνει ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ σε κάποιους που νόμιζαν ότι άξιζαν κάτι παραπάνω από αυτό που ήταν. «Βαριά η καλογερική». Δεν φτάνει να έχεις πέντε «τσίγκινα» κύπελλα και τρεις «φο» βραβεύσεις αμφιβόλου παραγωγής. Για να διοικείς ανθρώπους και ασφαλιστικό πρακτορείο, χρειάζονται και άλλα προσόντα. Τους «έπνιξαν» οι υποχρεώσεις, τα έναντι και τα δάνεια, αρκετούς που άρον-άρον ψάχνουν δήθεν στρατηγικές συμμαχίες και εξαγορές, που το πραγματικό όνομα φωνάζει «σώστε μας, πνιγόμαστε, πάρτε μας όσο-όσο να γλιτώσουμε τα χειρότερα»…Προσωρινά τυχεροί κάποιοι αγοραστές…Τα μεγάλα ψάρια τρώνε τα μικρά, αλλά οι «λαγοκέφαλοι» έχουν τοξικότητα και δηλητήρια…Προσοχή και στις ασφαλιστικές εταιρίες…Ονόματα ξέρουμε, αλλά θα τα διαβάσετε σύντομα. Οι εταιρίες ας προσέχουν και τις χορηγίες που δίνουν…και ας διαβάσουν και λίγο το βεβαρημένο παρελθόν και μητρώο κάποιων σε προηγούμενες εταιρίες και συνεργασίες. Προσοχή κυκλοφορούν πολλοί λαγοκέφαλοι και τσούχτρες.

10. Προσπαθεί ο Hassene Feki, Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, να αλλάξει το κλίμα και να βελτιώσει τα αποτελέσματα και τους δείκτες. Στο 2025, η εταιρία είχε εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 211,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο δείκτης ζημιών και εξόδων στην Υγεία και τους Κλάδους Ζημιών είχε 6,1 μονάδες βελτίωση. Το πρόβλημα αλλαγής έχει πολλές ρίζες και ίσως, αν διαβάσει τον 5ο μύθο-άθλο του Ηρακλή και την εξυγίανση που έκανε, να πάρει ιδέες. Δείτε εδώ

11. Πολλά «παρατράγουδα» συμβαίνουν με τους διαμεσολαβητές και τις εταιρίες στον κλάδο αυτοκινήτου, που συγκεντρώνει και πολλές απάτες. Γιατί δεν μαθαίνουμε τίποτα για το ποιοι παρανομούν, ποιοι καταχράζονται ασφάλιστρα, ποιοι «στήνουν» ζημιές; Χιλιάδες οι απάτες και οι αρμόδιοι σιωπούν. Μήπως υπάρχουν και συνεργοί διοικητικοί υπάλληλοι; Οι καταναλωτές θα πληρώνουν πάντα τα «σπασμένα» σε ασφάλιστρα; Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ας ρίξουν μια ματιά και στις πλατφόρμες δημοπρασιών, στα «σώστρα» και στο ποιοι εμπλέκονται εκεί όπου και εκβιασμοί γίνονται και παραβίαση προσωπικών δεδομένων πελατών και πολλές σχέσεις «κρυφές» από διάφορα στελέχη και συνεργάτες.

12. Τοξικοί «λαγοκέφαλοι» μπήκαν στον ασφαλιστικό χώρο, προκαλώντας ζημιά στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά ούτε οι Σύλλογοι (ανύπαρκτοι), ούτε η ΕΑΕΕ κάνουν κάτι για να τους εξοντώσουν. Γιατί;

13. Γιατί η ΠΟΑΔ δεν είναι στην ΕΑΔΕ; Η ΕΑΔΕ είναι νόμιμος εκπρόσωπος ΟΛΩΝ των βαθμίδων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, όπως υποστηρίζει η Δήμητρα Λύχρου, ειδική σύμβουλος της ΕΑΔΕ, όπως γράφει σε άρθρο της; Ποιος θα μας πληροφορήσει σχετικά; Τι είναι η ΕΑΔΕ;

14. Τι είναι η ΠΟΑΔ που ο Τσολάκης δεν την έγραψε ακόμη (γιατί;) στην BIPAR; Είναι οικονομικό το πρόβλημα ή κάτι άλλο, όπως λένε οι αντίπαλοί του; Και πόση ανεξαρτησία έχει από επιμελητήρια;

15. Γιατί χάθηκαν τα είδωλα στις ασφαλιστικές εταιρίες; Δεν υπάρχουν ή δεν θέλουν οι εταιρίες να έχουν στην κορυφή τους είδωλα που γνωρίζουν όλοι και κάποιοι θα θελήσουν να τους μοιάσουν;

16. Το ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ασφαλιστικών εταιριών, είναι οι συχνές μετακινήσεις των διαμεσολαβητών, που αλλάζουν συνεχώς πρακτορεία και μεταφέρουν παραγωγή «από χωρίον σε χωρίον», από πρακτορείο σε άλλο πρακτορείο, με αποτέλεσμα οι πελάτες να μη γνωρίζουν πού είναι ασφαλισμένοι. Ερωτηματικά έχουμε για την αποτελεσματικότητα της εποπτικής αρχής και τον έλεγχο των διαμεσολαβητών. Και όλα αυτά για μια-δυο μονάδες προμήθειας. Ταυτόχρονα, ανεβαίνει το κόστος πρόσκτησης, που κάποια στιγμή οι εταιρίες και οι πελάτες θα πουν: ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Το Nextdeal.gr επισημαίνει ότι οι κανόνες δεοντολογίας πάνε περίπατο, οι εμπιστευτικές πληροφορίες τινάζονται στον αέρα και το νόμιμο παλεύει με το ηθικό. ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; (ακολουθούν εξαγορές χαρτοφυλακίων και συνειδήσεων). Με λύπη παρατηρούμε τα πολλά κύπελλα και βραβεία πολλών αυτής της κατηγορίας μετακινητών-διαμεσολαβητών και φυσικά αναρωτιόμαστε αν οι εταιρίες συμπράττουν σ ’αυτό το έργο και ασφαλίζουν με φωτοτυπίες συμβολαίων άλλων εταιριών εν αγνοία των πελατών.

17. Καθημερινά, πάνω από 10 εκατ. ευρώ καταβάλλει η Ελληνική ασφαλιστική αγορά σε αποζημιώσεις, συνεισφέρει το 2,5% του ΑΕΠ και στηρίζει 50.000 θέσεις εργασίας, είχε πει στην ομιλία του Μαρτίου, στην εκδήλωση της ΕΑΕΕ «Beyond Risk», ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου. Αλλά ούτε ο Έλληνας, ούτε οι κυβερνώντες, ούτε οι ίδιοι οι ασφαλιστές έχουν ψηλά στην εκτίμησή τους τον θεσμό, όπως δείχνει η πορεία της παραγωγής. Μήπως κάτι δεν κάνουμε καλά ως κλάδος; Μήπως πρέπει να βγούμε πιο δυναμικά προς τα έξω; Μήπως η ΕΑΕΕ να ξαναδεί το Τμήμα Επικοινωνίας; Η κα. Σάντρα Κοκονέτση, όπου βγαίνει είναι εξαιρετική. Μήπως οι εταιρίες πρέπει να μαζέψουν όσους ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ μιλούν ευκαίρως-ακαίρως περί πάντων; Κάτι πρέπει να γίνει. Και κυρίως να γίνουν πιο συνετοί οι διαμεσολαβητές, όταν ψηφίζουν συλλόγους και άτομα μη ικανά για να τους εκπροσωπούν.

18. Ιούλιο μήνα του 1971, παρουσιάστηκα στρατιώτης στο 6ο ΣΠ Κορίνθου. Στο ατομικό βιβλιάριο Αρχηγείου Στρατού, διαβάζω ότι στις 16/9/71 «επελέγην οριστικώς διά Πυροβολικόν (Φροντιστής)» ως ΥΕΑ και στις 29/9/71 εγγράφομαι στη δύναμη του ΚΕΥΠ. Ονομάσθηκα Δ.Ε.Α. (Δόκιμος Έφεδρος Αξιωματικός) στις 31/1/72 και στις 4/2/72 μετατέθηκα στην 122 ΜΠΠ (Ιωάννινα). «Εγγράφεται στην δύναμη των Αξιωματικών της Μοίρας» γράφει ο Αξιωματικός Στρατολογικού στις 3-2-72 και στις 6-8-73 διαγράφηκα, απολυθείς οριστικώς των τάξεων του Στρατού. Στην βασική εκπαίδευση στρατιώτη, στην Κόρινθο, είχα βαθμό επιδόσεως 93/100 μέσο όρο σε 13 είδη εκπαιδεύσεως: πορείες, λογχομαχίες, ΑΟΒΧΠ, βολές κλπ. Τα παραπάνω τα θυμήθηκα όταν πριν λίγες μέρες ευχήθηκα στα δύο παιδιά της Διευθύντριας του Γραφείου μας Γεωργίας Καλτσώνη, «καλή θητεία», που πρόσφατα παρουσιάσθηκαν σε στρατόπεδο για την στρατιωτική τους θητεία.

19. Στα πλαίσια του «Media & Magazine Days 2026» της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, παρουσιάστηκε και ποσοτική πανελλήνια έρευνα για τον Ειδικό Περιοδικό Τύπο, που διενήργησε η Focus Bari. Ο Κωστής Ε. Σπύρου, εκδότης μας, Γενικός Γραμματέας της ΕΔΙΠΤ, ήταν συντονιστής στην εκδήλωση. Η έρευνα έδειξε πολλά και κυρίως ήταν ένας έπαινος στον Κλαδικό Τύπο, υπηρέτες του οποίου είμαστε και εμείς, με το Ασφαλιστικό ΝΑΙ, το Health Next Generation και την εφημερίδα Nextdeal. Η επώνυμη δημοσιογραφία, τα ενυπόγραφα άρθρα και η μακρόχρονη παρουσία, είναι παράγοντες αξιοπιστίας των ΜΜΕ. Τα Social Media συχνά παραπληροφορούν με ανακρίβειες. Το σχεδόν 80% του κοινού διαβάζει έντυπα Ειδικού Κλαδικού Τύπου και τα θεωρεί αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης. Ένας στους δύο αναγνώστες δηλώνει πρόθυμος να πληρώσει συνδρομή για μόνιμη ενημέρωση. Οι εκδόσεις μας υπηρετούν όσα καλά έδειξε η έρευνα, από το 1989 έως σήμερα, με έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση και βιβλία (35 χρόνια συνεχώς). Τελευταία έρευνα και στατιστικά του Similar Web και της Google, δείχνουν ότι στον ευρύτερο χώρο ασφάλισης και υγείας, είμαστε το ΠΡΩΤΟ μέσο ενημέρωσης, σε συνολικές επισκέψεις και μέσο όρο παραμονής το 2026 και σας ευχαριστούμε γι’ αυτό, η διοικητική μας ομάδα, οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες και ο διευθυντής σύνταξης Λάμπρος Καραγεώργος (25 άνθρωποι). Οι επιτυχημένοι είναι φίλοι και συνδρομητές μας.

Ευάγγελος Γ. Σπύρου