Σπάνε ρεκόρ οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα, η Fitch αναβαθμίζει το τραπεζικό story, τα deals Εξάρχου-Βαρδινογιάννη και Τσάκου-Μυτιληναίου, στο τραπέζι η μείωση της φορολογίας των ΜμΕ

Ξένες επενδύσεις: Ιστορικό ρεκόρ σημείωσαν οι ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) στην Ελλάδα το 2025, πλησιάζοντας τα 13 δισ. δολάρια (12,86 δισ. δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί στο 26,2% του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου– στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 35 ετών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη). Μάλιστα, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, οι ΞΑΕ σε ακίνητα παραμένουν μεν σημαντικές, αλλά όχι οι βασικές. Το απόθεμα των ΞΑΕ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 σε 100,32 δισ. δολάρια από 71,94 δισ. δολάρια το 2024, ενώ το 2000 ήταν μόλις 14,11 δισ. δολάρια. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται σημαντικά, μετά την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα, την δημοσιονομική πειθαρχία, τους ρυθμούς ανάπτυξης υπερδιπλάσιους της Ε.Ε, τη μείωση της γραφειοκρατίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού, της αναβάθμισης των υποδομών και των λιμένων, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ενέργεια, τον τουρισμό και τα ακίνητα.

Fitch- Τράπεζες: Η Fitch Ratings δίνει μία ακόμη ισχυρή «ψήφο» αναβάθμισης της εμπιστοσύνης για τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αναβαθμίζοντας την αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος. Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί μια απλή τεχνική αναθεώρηση, αλλά αντικατοπτρίζει τη σημαντική βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται οι ελληνικές τράπεζες, καθώς η οικονομία εμφανίζει ανθεκτικότητα, οι επενδύσεις αυξάνονται, η πιστωτική επέκταση επιταχύνεται και οι τράπεζες αποκτούν νέες πηγές κερδοφορίας πέρα από τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η Fitch εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν να εμφανίζουν ισχυρή πιστωτική επέκταση με κύριο μοχλό η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Θετικές είναι οι εκτιμήσεις και για τη λιανική τραπεζική. Ο οίκος επισημαίνει ότι η στεγαστική πίστη επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς για πρώτη φορά από το 2008.

Χρηματιστήριο Αθηνών: H Optima Bank παραμένει θετική για το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Σημειώνει ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει ενισχυθεί περίπου 22% από την αρχή του έτους και 37% σε ετήσια βάση, υπεραποδίδοντας τόσο έναντι των ευρωπαϊκών όσο και των αμερικανικών αγορών. Παρά το ράλι, η ελληνική αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει discount έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Σύμφωνα με την Optima, ο δείκτης τιμής προς κέρδη για το 2026 έχει ανέβει στις 12,3 φορές, από 10,4 φορές τον Ιανουάριο, ωστόσο παραμένει με discount 22% έναντι των ευρωπαϊκών αγορών. Οι κορυφαίες επιλογές της Optima για το υπόλοιπο της χρονιάς είναι η Πειραιώς, η METLEN, η ΔΕΗ, η Motor Oil, η Eurobank, η Allwyn και η Titan.

Aktor- Motor Oil: O Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος MOTOR OIL υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση από τον Aktor ποσοστού 50% των μετοχών της Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το μεγάλο έργο κατασκευής της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων με στόχο να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών μέσα από επενδύσεις ύψους €3 δισ. έως το 2031 που έχουν ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο επιχειρείν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με διαφοροποίηση εσόδων και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως το LNG.

Metlen: Tην έναρξη της συνεργασίας τους επισφράγισαν η METLEN και ο όμιλος Τσάκου μέσω της εισόδου της METLEN σε υφιστάμενη εταιρεία ειδικού σκοπού (Special Purpose Vehicle - SPV) του Ομίλου Τσάκου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής συμφωνίας των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα. Με τη συγκεκριμένη επένδυση η METLEN στην εταιρεία ειδικού σκοπού αναλαμβάνει την ανάπτυξη και τη λειτουργία φ/β σταθμού 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής χωρητικότητας περίπου 375 MWh, στη Στερεά Ελλάδα.

ΜμΕ- Φορολογία: Σχέδιο για μείωση της φορολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργάζονται στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εν όψει της ΔΕΘ, με στόχο τον περιορισμό των φορολογικών βαρών και την ενίσχυση της ρευστότητάς τους. Στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από 22% που είναι σήμερα στο 20%, με στόχο την αύξηση της ρευστότητας και των επενδύσεων.

Παπουτσάνης: Με άνοδο 5,2% στον κύκλο εργασιών του α’ εξαμήνου και τις εξαγωγές να καλύπτουν πάνω από τον μισό τζίρο, η Παπουτσάνης επιβεβαιώνει τη θετική της πορεία και διατηρεί τον στόχο για διψήφια ανάπτυξη το 2026, παρά τις πιέσεις σε ενέργεια, μεταφορικά και πρώτες ύλες. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 40,7 εκατ. ευρώ, έναντι συγκρίσιμων πωλήσεων 38,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 5,2%. Οι εξαγωγές εξακολούθησαν να αποτελούν βασικό μοχλό ανάπτυξης για την εταιρεία, καθώς αντιστοιχούν στο 55% του συνολικού τζίρου.