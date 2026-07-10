Το μήνυμα Μοάτσου από τα Χανιά: Χωρίς ασφάλιση δεν υπάρχει γρήγορη ανάκαμψη (video)

Ο Ερρίκος Μοάτσος της ERGO ανέδειξε τον ρόλο της ασφάλισης στην ανθεκτικότητα απέναντι στις φυσικές καταστροφές

Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου το 4ο International Conference on Natural Hazards & Infrastructure (ICONHIC 2026), ένα διεθνές συνέδριο που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών, την ανθεκτικότητα των υποδομών και τον ρόλο της χρηματοδότησης και της ασφάλισης απέναντι στις ολοένα αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το συνέδριο, που ξεκίνησε πριν από δέκα χρόνια στην Κρήτη, συγκέντρωσε φέτος περισσότερους από 300 συνέδρους από περισσότερες από 30 χώρες, με ισχυρή συμμετοχή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και πολλές ακόμη χώρες. Μηχανικοί, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς, επενδυτές, διεθνείς οργανισμοί και φορείς λήψης αποφάσεων συναντήθηκαν «κάτω από την ίδια στέγη», επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα του συνεδρίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το πάνελ με θέμα τον ρόλο της ασφάλισης στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές, στο οποίο συμμετείχαν ο Ερρίκος Μοάτσος, CEO της ERGO Ασφαλιστικής, η Ruth Lux, μέλος του Insurance Development Forum, και ο Dr. Daniel Kaniewski, πρώην Αναπληρωτής Διοικητής της FEMA και ιδρυτής της North Star Risk & Resilience.

Κοινή διαπίστωση των ομιλητών ήταν ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο στην κατανόηση των φυσικών κινδύνων, το λεγόμενο protection gap, δηλαδή το ασφαλιστικό κενό μεταξύ των συνολικών οικονομικών ζημιών και των ασφαλισμένων ζημιών, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό διεθνώς. Όπως επισημάνθηκε, η ταχύτερη αποκατάσταση μετά από μια καταστροφή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι πριν ακόμη συμβεί το γεγονός.

Στην παρέμβασή του, ο Ερρίκος Μοάτσος υπογράμμισε ότι το ασφαλιστικό κενό παγκοσμίως ανέρχεται περίπου στο 55%-60%, ενώ στην Ελλάδα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως ανέφερε, αποτέλεσαν οι φονικές πυρκαγιές του 2018, όπου από περίπου 4.000 κατοικίες που καταστράφηκαν, ασφαλισμένες ήταν μόλις 800.

Ο Ερρίκος Μοάτσος, CEO της ERGO Ασφαλιστικής

«Αν δεν έχουμε προχρηματοδοτήσει τις ζημιές μέσω της ασφάλισης, δεν μπορούμε να ανακάμψουμε με την ταχύτητα που απαιτείται», τόνισε, επισημαίνοντας ότι όσοι διέθεταν ασφαλιστική κάλυψη κατάφεραν να αποκαταστήσουν τις κατοικίες τους πολύ γρηγορότερα σε σχέση με όσους περίμεναν την κρατική αρωγή.

Ο CEO της ERGO στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο της ασφαλιστικής αγοράς ως μοχλού πρόληψης και όχι μόνο αποζημίωσης. «Η ασφαλιστική αγορά είναι πυλώνας στην προστασία των κινδύνων και στο χτίσιμο της ανθεκτικότητας», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών απαιτεί στενή συνεργασία πολιτείας, πολιτών και ασφαλιστικών εταιρειών. Παράλληλα, ανέφερε ότι η εμπειρία του διεθνούς ομίλου ERGO και της Munich Re δείχνει πως κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης των φυσικών καταστροφών, με στόχο τη διαμόρφωση της καταλληλότερης λύσης ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της.

Στο πάνελ αναδείχθηκαν επίσης οι νέες τάσεις της αγοράς, όπως η ανάπτυξη των παραμετρικών ασφαλίσεων, οι μηχανισμοί επιμερισμού κινδύνου (risk pooling) και η ανάγκη μεγαλύτερης επένδυσης στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα των υποδομών, ώστε οι φυσικοί κίνδυνοι να παραμένουν ασφαλίσιμοι και οικονομικά διαχειρίσιμοι.

Η Ruth Lux, εκπροσωπώντας το Insurance Development Forum, παρουσίασε διεθνή παραδείγματα από χώρες όπως η Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τζαμάικα, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών καταστροφών απαιτεί εθνικό σχεδιασμό, χρηματοδοτικά εργαλεία και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, η κάμερα του Nextdeal συνομίλησε με τους βασικούς συντελεστές της διοργάνωσης. Ο Ράλλης Κουρκουλής, εκ των διοργανωτών του ICONHIC, χαρακτήρισε την ασφαλιστική αγορά βασικό παράγοντα της ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι «η ασφαλιστική αγορά δεν είναι απλώς εκεί για να πληρώσει μια αποζημίωση, αλλά για να κάνει την ανθεκτικότητα επενδύσιμη». Όπως εξήγησε, ένα έργο που είναι ασφαλίσιμο είναι ταυτόχρονα πιο ασφαλές, ευκολότερα χρηματοδοτήσιμο και περισσότερο ελκυστικό για επενδύσεις.

Ο Ράλλης Κουρκουλής, ένας εκ των διοργανωτών του ICONHIC

Από την πλευρά της, η Κέλλυ Χατζηδημητρίου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), επισήμανε ότι έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα στη χώρα με τα φορολογικά κίνητρα για την ασφάλιση κατοικιών και την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Ωστόσο, τόνισε ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο αύξησης της ασφαλιστικής διείσδυσης, μέσω διεύρυνσης των κινήτρων αλλά και επέκτασης της υποχρεωτικής ασφάλισης σε περισσότερες επιχειρήσεις και κατοικίες.

Η Κέλλυ Χατζηδημητρίου, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)

Δείτε στο βίντεο του Nextdeal στιγμιότυπα από το ICONHIC 2026 και ακούστε τι δήλωσαν στην κάμερά μας ο CEO της ERGO Ασφαλιστικής Ερρίκος Μοάτσος, ο συνδιοργανωτής του συνεδρίου Ράλλης Κουρκουλής, η Ruth Lux και η Κέλλυ Χατζηδημητρίου για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ασφάλισης απέναντι στις φυσικές καταστροφές.