Η Ήπειρος τιμά τους πρωτομάστορες του κλαρίνου

Σήμερα, στο Αττικό Άλσος, η Ήπειρος δίνει το δικό της μεγάλο ραντεβού με τη μνήμη. Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, με τη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη σε τρεις ανθρώπους που σφράγισαν όσο λίγοι την ηπειρώτικη μουσική παράδοση: τον Πετρολούκα Χαλκιά, τον Γρηγόρη Καψάλη και τον Ναπολέοντα Δάμο που αποχαιρετήσαμε, κατά σειρά, την τελευταία διετία.

Δεν πρόκειται απλώς για μια συναυλία. Είναι μια πράξη αναγνώρισης προς τρεις μεγάλους δεξιοτέχνες που με το κλαρίνο τους συνόδευσαν επί δεκαετίες τις χαρές και τις λύπες των Ηπειρωτών, στα πανηγύρια, στους γάμους, στα ξενιτεμένα ανταμώματα και στις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής των ανθρώπων. Μέσα από το παίξιμό τους διασώθηκε ένας ολόκληρος μουσικός κόσμος, που εξακολουθεί να συγκινεί και να εμπνέει.

διαίτερο συμβολισμό έχει το γεγονός ότι στη σκηνή θα βρεθούν ο κορυφαίος δεξιοτέχνης Νίκος Φιλιππίδης, καθώς και οι νεότεροι συνεχιστές της παράδοσης, Πέτρος Χαλκιάς και Ναπολέων Δάμος, εγγονοί δύο από τους τιμώμενους μουσικούς. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν οι σπουδαίες φωνές του ηπειρώτικου τραγουδιού Αντώνης Κυρίτσης, Σάββας Σιάτρας, Γιάννης Παπακώστας, Παγώνα Αθανασίου, Δημήτρης Τζουμερκιώτης και Λευκοθέα Φιλιππίδη, σε ένα μουσικό αντάμωμα αφιερωμένο στην αυθεντική ηπειρώτικη παράδοση.

Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν με γρήγορους ρυθμούς, τέτοιες εκδηλώσεις μας θυμίζουν ότι η παράδοση παραμένει ζωντανή όταν βρίσκει ανθρώπους να τη συνεχίζουν. Και η μουσική της Ηπείρου εξακολουθεί να συγκινεί, γιατί κουβαλά μέσα της τη μνήμη, τον μόχθο, τη ξενιτιά και την ψυχή ενός ολόκληρου τόπου.

Για όσους αγαπούν την Ήπειρο και τη μουσική της, η σημερινή εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να θυμηθούν ότι ο πολιτισμός δεν διατηρείται μόνο στα μουσεία και στα βιβλία. Ζει όσο υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να τον υπηρετούν και να τον μεταδίδουν στις επόμενες γενιές.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας τιμά σήμερα τη μνήμη των μεγάλων δεξιοτεχνών του ηπειρώτικου κλαρίνου, Πετρολούκα Χαλκιά, Γρηγόρη Καψάλη και Ναπολέοντα Δάμου, σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Αττικό Άλσος, αφιερωμένη σε τρεις ανθρώπους που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική δημοτική μουσική.

Πληροφορίες

Σήμερα, Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, 🕣 Ώρα: 20:30

Χώρος: Αττικό Άλσος, Αθήνα



