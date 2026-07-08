Και μετά τον νέο δείκτη υγείας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τι;

Δημοσίευση από την εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 583) που κυκλοφορεί - Στήλη "Θέσεις"

Του Λάμπρου Καραγεώργου

Η πρώτη δημοσίευση του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποτελεί αναμφίβολα ένα βήμα προς μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, με την έννοια ότι ένας κρατικός φορέας δίνει μία τάση που μπορεί να εκληφθεί ως αντικειμενική. Η σύγκλιση των αποτελεσμάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με εκείνα του ΙΟΒΕ δείχνει ότι οι τάσεις που είχαν ήδη καταγραφεί στην αγορά επιβεβαιώνονται και από την επίσημη στατιστική αρχή. Το κρίσιμο ερώτημα, επομένως, δεν είναι πλέον ποιος δείκτης είναι ο καταλληλότερος, αλλά γιατί το κόστος των νοσοκομειακών αποζημιώσεων εξακολουθεί να αυξάνεται, ιδιαίτερα στις μακροχρόνιες συμβάσεις.

Η απάντηση δεν μπορεί να δοθεί μόνο μέσα από έναν στατιστικό δείκτη. Απαιτείται ουσιαστική διερεύνηση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος: των τιμών των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, της χρήσης νέων ιατρικών τεχνολογιών, των πρακτικών αποζημίωσης, της αύξησης της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, αλλά και της γήρανσης του ασφαλισμένου πληθυσμού. Παράλληλα, χρειάζεται να αξιολογηθεί κατά πόσον το υφιστάμενο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και παρόχων υγείας μπορεί να συγκρατήσει τις δαπάνες χωρίς να υποβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σχετικές αναφορές έχουν γίνει και από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το ζητούμενο δεν είναι να αναζητηθούν ευθύνες σε μία μόνο πλευρά της αγοράς, αλλά να ανοίξει ένας τεκμηριωμένος διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων – ασφαλιστικών εταιρειών, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, Πολιτείας, εποπτικών αρχών και εκπροσώπων των ασφαλισμένων. Μόνο μέσα από μια κοινά αποδεκτή αποτύπωση των πραγματικών αιτιών της αύξησης του κόστους μπορούν να σχεδιαστούν παρεμβάσεις που θα εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών προγραμμάτων.