Το ουκρανικό στην επόμενη φάση του: Οι στόχοι των δύο πλευρών και η θέση των μεγάλων δυνάμεων στη γεωπολιτική σκακιέρα

Ο χορός των ντρόουνς στο ρωσικό και τον ουκρανικό ουρανό συνεχίζεται χωρίς παύση, με τις δύο πλευρές να προετοιμάζονται για τις επόμενες δύσκολες φάσεις του πολέμου. Τα σεναρια για κατάπαυση του πυρός δεν φαίνονται εφικτά, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, με τη Μόσχα και το Κίεβο να επικεντρώνονται στους βασικούς επιχειρησιακούς τους στόχους. Από τη μία πλευρά, η Ρωσία προσπαθεί εδώ και άλλους μήνες να κυριαρχήσει στην κρίσιμη γι' αυτήν περιοχή του Ντονμπάς. Η αντίσταση των Ουκρανών είναι σθεναρή, με τις ρωσικές δυνάμεις να πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος για κάθε μέτρο γης που κερδίζουν. Στην αντίπερα όχθη, τα πράγματα είναι εξίσου ξεκάθαρα. Η Ουκρανία δείχνει αποφασισμένη να υπερασπιστεί το Σύνταγμα της, επιχειρώντας την απελευθέρωση των εδαφών της σε βάθος χρόνου. Μετά τα πρόσφατα εδαφικά κέρδη στην περιοχή του Ντνίπρο, ο ουκρανικός στρατός έχει στοχεύσει στην περιοχή της Κριμαίας με χτυπήματα ακριβείας κατά του εχθρού κυρίως σε ότι αφορά υποδομές, logistics και στρατιωτικούς στόχους. Η πρόσφατη αλλαγή στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας με την ανάληψη των καθηκόντων από τον Μιχαίλο Ντραπάτι έστειλε ένα σαφές μήνυμα στον κατακτητή, αλλά και στη διεθνή κοινότητα. Το βίντεο με τον νέο αρχηγό να μπαίνει στη Μαριούπολη με ένα τεθωρακισμένο στα γεγονότα του 2014, έκανε τον γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία, αφού στα σχέδια των Ουκρανών η απελευθέρωση των εδαφών στην Αζοφική θάλασσα συνιστά άμεση προτεραιότητα, όταν αυτό καταστεί εφικτό.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συνεχίζει τις επαφές του και τις επισκέψεις του σε φιλικές χώρες. Η Βρετανία έστειλε εξάλλου ένα σαφές μήνυμα συμπαράστασης προς το Κίεβο, μετά την αλλαγή σκυτάλης στην Ντάουνινγκ Στριτ και την αρχή της εποχής Μπέρναμ στο τιμόνι της χώρας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που πάτησε το πόδι του στη Γηραιά Αλβιόνα. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν δε να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα παραγωγής ντρόουνς, μία παράμετρος που επηρεάζει τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών.

Στο μεταξύ, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η επίσκεψη του κ. Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο. Το τετ-α-τετ με τον Πλανητάρχη πραγματοποιείται σε μία κρίσιμη συγκυρία, με το μέτωπο στη Μέση Ανατολή να είναι ανοιχτό και τους κύριους παίκτες στην ευρύτερη περιοχή, ανάμεσα τους και η Τουρκία, να παραμένουν σε εγρήγορση. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας φρόντισε σε πρόσφατες αναφορές του να καταστήσει σαφές ότι για τη χώρα του το Ιράν έχει αναμειχθεί άμεσα στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά της Ουκρανίας, ενώ την ίδια αντίληψη εξέφρασε ευθέως και για τη Βόρεια Κορέα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ε.Ε ετοιμάζεται για το επόμενο, ακόμα πιο αυστηρό, πακέτο κυρώσεων προς τη Μόσχα, μία τακτική, η οποία έχει δεχθεί έντονη κριτική για την αποτελεσματικότητα της. Ταυτόχρονα, στις γειτονικές με την Ουκρανία χώρες έχει σημάνει συναγερμός. Η δε Ρουμανία καλείται να διαχειριστεί και άλλες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου της από ντρόουνς. Σε κάθε περίπτωση, οι αναταράξεις σε διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο θα συνεχιστούν, όσο οι ρωσικές επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ουκρανίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.