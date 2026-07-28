Skoda Auto: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα, ρεκόρ παραδόσεων ηλεκτρικών μοντέλων και 2η θέση στην Ευρώπη

Οι παγκόσμιες παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 9,1%, στα 555.700 οχήματα, με τη Skoda να παραμένει η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων στην Ευρώπη

Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 16,0 δισ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 6,3%, στα 1,4 δισ. ευρώ

Οι παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν κατά 48,3%, φτάνοντας στο επίπεδο-ρεκόρ των 108.200 οχημάτων

Τα νέα Epiq και Peaq διπλασιάζουν το χαρτοφυλάκιο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Skoda

Στην Ινδία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, οι παραδόσεις ενισχύθηκαν κατά 7,4%

Η Skoda Auto επιβεβαίωσε την ισχυρή της θέση στην παγκόσμια αγορά κατά το α΄ εξάμηνο του 2026, παραδίδοντας 555.700 οχήματα, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση. Στην Ευρώπη (ΕΕ27+4), παρέμεινε η δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων, διατηρώντας τη θέση που είχε κατακτήσει ήδη από το πρώτο τρίμηνο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της ηλεκτρικής γκάμας. Οι παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών Elroq και Enyaq αυξήθηκαν κατά 48,3%, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 108.200 οχημάτων. Η επίδοση αυτή ανέδειξε τη Skoda στην τέταρτη θέση μεταξύ των μαρκών με τις υψηλότερες πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη. Παράλληλα, οι παραδόσεις plug-in υβριδικών μοντέλων ενισχύθηκαν κατά 11,8%, στις 24.100 μονάδες. Συνολικά, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις πελάτες της Skoda στην Ευρώπη επέλεξαν ένα εξηλεκτρισμένο μοντέλο.

Τα νέα αμιγώς ηλεκτρικά Epiq και Peaq διπλασιάζουν το ηλεκτρικό χαρτοφυλάκιο της Skoda και ενισχύουν περαιτέρω τις προοπτικές ανάπτυξης της μάρκας, έχοντας ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 30.000 παραγγελίες.

Σε οικονομικό επίπεδο, τα έσοδα της Skoda Auto αυξήθηκαν κατά 6,3%, στα 16,0 δισ. ευρώ, και τα λειτουργικά κέρδη κατά 6,3%, στα 1,4 δισ. ευρώ. Η απόδοση επί των πωλήσεων διατηρήθηκε στο ιδιαίτερα ισχυρό 8,5%, ενώ η καθαρή ταμειακή ροή αυξήθηκε κατά 14,3%, στα 1,7 δισ. ευρώ. Στα αποτελέσματα συνέβαλαν ο υψηλότερος όγκος πωλήσεων, η συστηματική διαχείριση του κόστους και η αποτελεσματική αξιοποίηση των συνεργειών στο πλαίσιο του Ομίλου Volkswagen και του Brand Group Core.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποδεικνύουν ότι η Skoda Auto προσφέρει όσα έχουν πραγματική αξία για τους πελάτες: ελκυστικά προϊόντα, βιώσιμη ανάπτυξη και ισχυρή κερδοφορία. Αυξήσαμε το μερίδιό μας στην Ευρώπη, συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε διεθνώς και βελτιώσαμε περαιτέρω τις οικονομικές μας επιδόσεις σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Η επιτυχία αυτή βασίζεται στο ότι ακούμε τους πελάτες μας, προσφέρουμε τα κατάλληλα προϊόντα την κατάλληλη στιγμή και βελτιώνουμε διαρκώς την αποδοτικότητα της εταιρείας μέσα από το πρόγραμμα Next Level Efficiency+».

Ο Holger Peters, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto, αρμόδιος για τα Οικονομικά, την Πληροφορική και τις Νομικές Υποθέσεις, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά την οικονομική ανθεκτικότητα της Skoda Auto. Η ισχυρή καθαρή ταμειακή ροή μάς παρέχει την απαραίτητη ευελιξία για τη χρηματοδότηση του μετασχηματισμού μας, ενώ συνεχίζουμε να αξιοποιούμε τις συνέργειες του Brand Group Core για τη βελτίωση της αποδοτικότητας στην εξέλιξη και την παραγωγή».

Ο Martin Jahn, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Skoda Auto, αρμόδιος για τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, δήλωσε: «Η ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα μας συνεχίζει να αυξάνεται. Οι περισσότερες από 30.000 παραγγελίες για τα νέα Epiq και Peaq επιβεβαιώνουν την ισχυρή απήχησή τους. Χάρη και στην εξαιρετική πορεία των Enyaq και Elroq, η Skoda αναδείχθηκε τέταρτη σε πωλήσεις μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα αυτοκινήτων συνολικά στην Ευρώπη».

Ισχυρή ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, η Skoda Auto παρέδωσε 555.700 οχήματα παγκοσμίως, καταγράφοντας αύξηση 9,1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία ταξινομήσεων της ACEA¹, οι 457.663 ταξινομήσεις της μάρκας στην Ευρώπη αντιστοιχούν σε επίδοση σημαντικά υψηλότερη από εκείνη της συνολικής αγοράς.

Στη Γερμανία, οι παραδόσεις έφτασαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 120.400 οχημάτων, αυξημένες κατά 19,6%, καθιστώντας τη Skoda τη δεύτερη σε πωλήσεις μάρκα στη χώρα. Θετική πορεία καταγράφηκε επίσης στην Τσεχία (48.900 οχήματα, +6,9%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (46.600, +6,6%), στην Ινδία (35.700, +7,4%) και στην Πολωνία (34.500, +14,2%). Σημαντική ανάπτυξη σημειώθηκε ακόμη στη Γαλλία (+9,3%), στην Ιταλία (+10,7%), στην Αυστρία (+16,6%) και στην Ισπανία (+9,5%).

Οι παραδόσεις ηλεκτρικών μοντέλων αυξήθηκαν σχεδόν κατά 50%

Συνολικά, κατά το α΄ εξάμηνο του έτους παραδόθηκαν 132.300 εξηλεκτρισμένα οχήματα Skoda –αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά– σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη (ΕΕ27+4), τα μοντέλα με δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης αντιπροσώπευσαν το 27,7% των συνολικών παραδόσεων της μάρκας.

Το Elroq αναδείχθηκε το τρίτο σε πωλήσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο στην Ευρώπη. Κατέλαβε την πρώτη θέση στη Γερμανία και τη Δανία, τη δεύτερη στην Τσεχία και βρέθηκε στην πρώτη τριάδα στην Αυστρία, στην Εσθονία, στην Ελβετία και στην Ολλανδία. Με 59.900 παγκόσμιες παραδόσεις, ήταν το πέμπτο δημοφιλέστερο μοντέλο της Skoda συνολικά.

Το Enyaq κατέγραψε 48.300 παραδόσεις παγκοσμίως και κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη. Βρέθηκε στην πρώτη θέση στην Τσεχία και στην πρώτη τριάδα στην Αυστρία, στην Εσθονία, στη Σλοβακία, στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

To Octavia παρέμεινε το δημοφιλέστερο μοντέλο της Skoda, με 96.500 παραδόσεις. Ακολούθησαν το Kodiaq με 74.600, το Kamiq με 65.400 και το Fabia με 61.900 οχήματα.

Διεύρυνση της ηλεκτρικής γκάμας

Με τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα Epiq και Peaq, η Skoda διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες, καθιστώντας την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε περισσότερους πελάτες.

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του Epiq τον Μάιο, ξεκίνησε η παραγωγή του στο εργοστάσιο της Volkswagen Navarra στην Παμπλόνα της Ισπανίας. Παράλληλα, η μεταφορά πρόσθετου μέρους της παραγωγής του Octavia Combi στο Kvasiny απελευθερώνει δυναμικότητα στο βασικό εργοστάσιο της εταιρείας στη Μλάντα Μπόλεσλαβ για την παραγωγή της αμιγώς ηλεκτρικής ναυαρχίδας Peaq. Η Skoda Auto διαθέτει πλέον συνολικά 14 σειρές μοντέλων.

Περαιτέρω ανάπτυξη στην Ινδία και στη Βόρεια Αφρική

Στην Ινδία, την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά της μάρκας, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 7,4%, στα 35.700 οχήματα. Θετική ήταν η πορεία και στη Βόρεια Αφρική, με αύξηση 7,8% στο Μαρόκο, 62,0% στην Αίγυπτο και 23,6% στην Τυνησία.

Όμιλος Skoda Auto – Βασικά οικονομικά μεγέθη

Μονάδα Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Μεταβολή Παραδόσεις σε πελάτες Οχήματα 555.700 509.400 +9,1% Παραγωγή² Οχήματα 609.300 572.900 +6,4% Πωλήσεις³ Οχήματα 629.400 582.000 +8,2% Έσοδα από πωλήσεις Εκατ. ευρώ 16.015 15.070 +6,3% Λειτουργικά κέρδη Εκατ. ευρώ 1.366 1.285 +6,3% Απόδοση επί των πωλήσεων % 8,5 8,5 – Επενδύσεις Εκατ. ευρώ 825 783 +5,4% Καθαρή ταμειακή ροή Εκατ. ευρώ 1.660 1.453 +14,3%

Σημείωση: Οι ποσοστιαίες μεταβολές υπολογίζονται βάσει μη στρογγυλοποιημένων μεγεθών.

¹ Πηγή: ACEA.

² Περιλαμβάνει την παραγωγή του Ομίλου Skoda Auto, εξαιρουμένης της παραγωγής στο συνεργαζόμενο εργοστάσιο συναρμολόγησης στη Σλοβακία, αλλά συμπεριλαμβανομένων οχημάτων άλλων μαρκών του Ομίλου. Δεν περιλαμβάνονται μερικώς ή πλήρως αποσυναρμολογημένα κιτ.

³ Περιλαμβάνει τις πωλήσεις του Ομίλου Skoda Auto προς εταιρείες διανομής, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων άλλων μαρκών του Ομίλου Volkswagen.

Παγκόσμιες παραδόσεις ανά περιοχή

Περιοχή Α΄ εξάμηνο 2026 Α΄ εξάμηνο 2025 Μεταβολή Δυτική Ευρώπη 329.600 293.200 +12,4% Γερμανία 120.400 100.700 +19,6% Κεντρική Ευρώπη 110.700 101.500 +9,0% Τσεχία 48.900 45.800 +6,9% Ανατολική Ευρώπη 28.000 25.100 +11,4% Ινδία 35.700 33.300 +7,4% Λοιπές αγορές 51.000 49.000 +4,1% Κίνα 700 7.300 – Παγκόσμιο σύνολο 555.700 509.400 +9,1%

Παραδόσεις ανά μοντέλο