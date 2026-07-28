Η κυπριακή Επιτροπή Ανταγωνισμού εξετάζει την εξαγορά της Altius από την Alpha Bank

Στο επόμενο στάδιο εισήλθε η στρατηγική της Alpha Bank για τη σημαντική διεύρυνση της παρουσίας της στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά, καθώς η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού δημοσιοποίησε τη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά την απόκτηση του 100% της Altius Insurance Ltd.

Η γνωστοποίηση αποτελεί το πρώτο βήμα της διαδικασίας αξιολόγησης της συναλλαγής από την Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει κατά πόσο η εξαγορά επηρεάζει τον ανταγωνισμό στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας τελεί επίσης υπό την αίρεση των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων.

Ωστόσο, η εξαγορά της Altius δεν αποτελεί μεμονωμένη επιχειρηματική κίνηση. Αντιθέτως, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου Alpha Bank για τη δημιουργία ενός ισχυρού ασφαλιστικού πυλώνα στην Κύπρο, αξιοποιώντας τις συνέργειες μεταξύ τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος έχει ήδη συμφωνήσει και για την απόκτηση της Universal Life, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφάλισης ζωής στην Κύπρο, εξέλιξη που αναμένεται να μεταβάλει σημαντικά τους συσχετισμούς στον ασφαλιστικό κλάδο μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Η συνδυασμένη παρουσία της Universal Life και της Altius δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν ασφαλιστικό οργανισμό με ισχυρή θέση τόσο στις ασφαλίσεις ζωής όσο και στις γενικές ασφαλίσεις, ενώ παράλληλα ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της Alpha Bank στον τομέα του bancassurance.

Η Altius Insurance συνεργάζεται εδώ και χρόνια με την Alpha Bank Cyprus ως αποκλειστικός ασφαλιστικός συνεργάτης, γεγονός που διευκολύνει την πλήρη ενσωμάτωσή της στον όμιλο. Με την εξαγορά, η τράπεζα αποκτά πλέον τον άμεσο έλεγχο της ασφαλιστικής εταιρείας, μετατρέποντας μια εμπορική συνεργασία σε καθετοποιημένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις τόσο για την Altius όσο και για την Universal Life, η Alpha Bank θα αποκτήσει έναν από τους σημαντικότερους ασφαλιστικούς βραχίονες στην κυπριακή αγορά, ενισχύοντας αισθητά τη θέση της σε έναν κλάδο που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και αυξανόμενη σημασία για τα έσοδα των τραπεζικών ομίλων.