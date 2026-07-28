Διεθνής διάκριση για τη συνολική προσέγγιση της Τράπεζας στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με επίκεντρο τον πελάτη

Η Eurobank αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026, τα διεθνή βραβεία του οικονομικού περιοδικού Euromoney, τα οποία εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια αναγνωρίζουν χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις τους, την καινοτομία και την αξία που δημιουργούν για τους πελάτες τους. Η διάκριση απονεμήθηκε για τη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, την ανάπτυξη υπηρεσιών που αξιοποιούν την τεχνολογία και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των σχετικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία των Euromoney Awards for Excellence, η αξιολόγηση βασίζεται σε τεκμηριωμένες υποβολές, προκαθορισμένα κριτήρια, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, καθώς και ανεξάρτητη ερευνητική διαδικασία. Για τη διάκριση «Greece's Best Digital Bank» αξιολογήθηκαν η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας, οι επενδύσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία, η ανάπτυξη υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, η εμπειρία πελάτη και τα μετρήσιμα αποτελέσματα των σχετικών πρωτοβουλιών.

Πίσω από τη διάκριση

Η στρατηγική αυτή αποτυπώνεται στη συνεχή εξέλιξη των υπηρεσιών της Eurobank, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας για την απλούστευση της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας. Περιλαμβάνει την αξιοποίηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένων αναλύσεων δεδομένων, την ενίσχυση των υπηρεσιών Open Banking, την ανάπτυξη πλήρως ψηφιακών διαδικασιών εξυπηρέτησης και διάθεσης τραπεζικών προϊόντων, καθώς και τον σχεδιασμό υπηρεσιών με έμφαση στην ευχρηστία, την προσβασιμότητα και τη συνολική εμπειρία του πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank ανέπτυξε υπηρεσίες και προϊόντα όπως το EverydayInvest, η Eurobank Teens και η Travellers Prepaid Card, οι οποίες ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες πελατών, συμβάλλοντας στην απλούστευση της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας.

Από τη στρατηγική στην πράξη

Η αυξανόμενη υιοθέτηση των ψηφιακών υπηρεσιών της Eurobank αποτυπώνεται σε βασικούς δείκτες. Το 2026, το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, ένα στα τρία τραπεζικά προϊόντα αποκτάται αποκλειστικά μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ επτά στους δέκα ψηφιακούς πελάτες χρησιμοποιούν το Eurobank Mobile App για τις συναλλαγές τους.

Η νέα αυτή διάκριση έρχεται να προστεθεί στην αντίστοιχη αναγνώριση που είχε λάβει η Eurobank από τα Euromoney Awards το 2024, αναδεικνύοντας τη συνέπεια με την οποία η Τράπεζα εξελίσσει τις υπηρεσίες της και αξιοποιεί την τεχνολογία για να προσφέρει μια απλούστερη, ασφαλέστερη και πιο προσωποποιημένη εμπειρία τραπεζικών συναλλαγών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διακρίσεις του Ομίλου Eurobank είναι διαθέσιμες εδώ._