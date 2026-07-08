Σήμερα γιορτάζουν οι στρατιωτικοί άγιοι της Ορθοδοξίας

Σήμερα 8 Ιουλίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, ενώ ταυτόχρονα εορτάζεται η Σύναξη πάντων των Στρατιωτικών Αγίων, μια σχετικά νέα εορτή που αναδεικνύει μια ξεχωριστή κατηγορία αγίων της Εκκλησίας.

Οι στρατιωτικοί άγιοι υπήρξαν άνδρες που υπηρέτησαν στις τάξεις του ρωμαϊκού ή βυζαντινού στρατού και διακρίθηκαν όχι για τις πολεμικές τους επιτυχίες, αλλά για την ακλόνητη πίστη τους. Πολλοί αρνήθηκαν να απαρνηθούν τον χριστιανισμό ή να συμμετάσχουν σε διωγμούς, με αποτέλεσμα να βασανιστούν και να μαρτυρήσουν. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, ο Άγιος Μερκούριος, ο Άγιος Μηνάς, ο Άγιος Προκόπιος και πολλοί ακόμη, που αποτελούν διαχρονικά σύμβολα θάρρους, αυταπάρνησης και πνευματικής ανδρείας.

Η Σύναξη πάντων των Στρατιωτικών Αγίων καθιερώθηκε με απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία ελήφθη στις 14 Φεβρουαρίου 2019. Με την απόφαση αυτή ορίστηκε η 8η Ιουλίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Προκοπίου, ως κοινή ημέρα τιμής όλων των στρατιωτικών αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη προσφορά και τη μαρτυρία τους στην ιστορία της χριστιανικής πίστης.

Η εορτή υπενθυμίζει ότι, στην ορθόδοξη παράδοση, η αληθινή νίκη δεν είναι η επικράτηση στο πεδίο της μάχης, αλλά η δύναμη της συνείδησης, η πίστη στις αξίες και η αυτοθυσία για τον συνάνθρωπο.

Στρατιωτικοί Άγιοι σε τοιχογραφία της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου Τρικάλων. Ανάμεσά τους διακρίνονται οι Άγιοι Μερκούριος, Χριστόφορος, Μηνάς, Προκόπιος και Θεόδωρος, από τις σημαντικότερες μορφές της στρατιωτικής αγιολογίας της Ορθόδοξης Εκκλησίας