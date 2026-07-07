135 χρόνια Εθνική Ασφαλιστική: Η «Ακρόπολη» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς

Με θέα την Ακρόπολη, ένα σύμβολο πολιτισμού και ιστορικής συνέχειας ο Δημήτρης Μαζαράκης, ξεδίπλωσε στους δημοσιογράφους το όραμα του για την Εθνική Ασφαλιστική των επόμενων χρόνων. Σε μία εκδήλωση που οργανώθηκε με επιμέλεια από την Γενική Διεύθυνση Marketing και Εταιρικής Επικοινωνίας που έχει επικεφαλής την Ειρήνη Χαλκιαδάκη, με την Μαρία Κόρακα Υποδιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, να έχει το γενικό πρόσταγμα.

Η Εθνική Ασφαλιστική είναι η σύγχρονη «Ακρόπολη» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς καθώς συμπληρώνει φέτος 135 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Αποτελεί τη μακροβιότερη ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και έναν οργανισμό που έχει συνδέσει διαχρονικά την πορεία του με την οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της Ελλάδας.

Από το 1891 έως σήμερα, η εταιρεία βρίσκεται σταθερά δίπλα σε ανθρώπους και επιχειρήσεις, προσφέροντας προστασία, ασφάλεια και σιγουριά στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής τους. Με παρακαταθήκη την εμπιστοσύνη που έχτισε για περισσότερο από έναν αιώνα και διατηρώντας σήμερα ηγετική θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η Εθνική Ασφαλιστική εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Τι αλλάζει στην Εθνική Ασφαλιστική σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μαζαράκης; Με αφετηρία την μετοχική αλλαγή που σημειώθηκε με την απόκτηση της από το CVC αλλά κυρίως τώρα από τον Όμιλο Πειραιώς η Εθνική Ασφαλιστική έχει μπει σε μία νέα πορεία, με νέα χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά:

-Η ύπαρξη ενός μακροχρόνιου (5ετούς) business plan

-Η πολύ στενή σχέση με τον βασικό μέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς και η αμέριστη στήριξη της εταιρείας σε πολλά επίπεδα

-Η συγκρότηση μία ηγετικής ομάδας με κοινά χαρακτηριστικά, επιδιώξεις και στόχους και στενούς δεσμούς μεταξύ της που εξασφαλίζει την συνέχεια..

Η Εθνική Ασφαλιστική που συμπληρώνει φέτος 135 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά,

Η ολοκλήρωση ενός σημαντικού κύκλου μετασχηματισμού και η ένταξή της στην Πειραιώς σηματοδοτούν την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της. Με επίκεντρο τον ασφαλισμένο, επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία, επενδύοντας στην τεχνολογία, την καινοτομία, την πρόληψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, με στόχο να δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για τους ασφαλισμένους της και να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Το 2025, συνεχίστηκε, όπως είπε ο κ. Μαζαράκης, η υλοποίηση της μακροπρόθεσμης επενδυτικής στρατηγικής της Εταιρείας, η οποία στοχεύει ταυτόχρονα στην πραγματοποίηση σταθερής αειφόρας κερδοφορίας, στην ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας και στη μικρή μεταβλητότητα στο ύψος των κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η επενδυτική στρατηγική, μέσω ενός καλά διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου που λαμβάνει υπόψη τη δομή των ασφαλιστικών αποθεμάτων θωρακίζοντας τη βιωσιμότητα της εταιρείας, απέφερε σταθερά υψηλή κερδοφορία, ενισχύοντας τη μακροπρόθεσμη αξία της Εταιρείας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 2026

Η δυναμική που δημιουργήθηκε το 2025 συνεχίζεται με το πρώτο εξάμηνο να κινείται πάνω από τους στόχους που είχε θέσει η εταιρεία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας σημείωσε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026, η Εθνική Ασφαλιστική κατέγραψε ισχυρή εμπορική και λειτουργική επίδοση, επιβεβαιώνοντας τη θετική δυναμική της εταιρείας.

-Τα Μικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα ανήλθαν σε €216,6 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

-Παράλληλα, η κερδοφορία του πρώτου τριμήνου κινήθηκε υψηλότερα του προϋπολογισμού, υποστηριζόμενη από τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση της εταιρείας.

-Η θετική πορεία συνεχίστηκε και στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, με τα σχετικά αποτελέσματα να αναμένεται να δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα.

Στόχος της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι μέχρι το 2030 να διπλασιάσει την παραγωγή ασφαλίστρων στο 1,6 δις. ευρώ, όπως επανέλαβε ο κ. Μαζαράκης.

Η Εθνική Ασφαλιστική έχει εισέλθει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης, αξιοποιώντας την ισχυρή της παρακαταθήκη, την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων και τη δυναμική που δημιουργούν οι στρατηγικές της επιλογές. Με ξεκάθαρο προσανατολισμό στην καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η Εταιρεία θέτει τις βάσεις για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της.

Η στρατηγική της επόμενης ημέρας στηρίζεται σε συγκεκριμένες προτεραιότητες:

-Όραμα και αναπτυξιακή φιλοδοξία: Η Εθνική Ασφαλιστική έχει θέσει ένα φιλόδοξο αλλά απολύτως ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης, με στόχο να κατακτήσει την πρώτη θέση της αγοράς σε όλους τους βασικούς κλάδους δραστηριότητας, με εξαίρεση τον κλάδο αυτοκινήτου, και να εδραιωθεί ως ο «καθαρός εθνικός πρωταθλητής» της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Με προσεκτικό σχεδιασμό και ξεκάθαρη στρατηγική, επιδιώκει να προσεγγίσει τα €1,6 δισ. παραγωγής έως το 2030, δημιουργώντας έναν ακόμη πιο ισχυρό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό οργανισμό για τις επόμενες δεκαετίες.

- Ολοκλήρωση ενσωμάτωσης στην Πειραιώς και ανάπτυξη του bancassurance : Η ένταξη στην Πειραιώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Εθνική Ασφαλιστική, δημιουργώντας σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και νέες δυνατότητες συνεργειών. Η αξιοποίηση του ευρύτερου οικοσυστήματος του Ομίλου διευρύνει την πρόσβαση της Εταιρείας σε νέους πελάτες και αγορές, ενώ το bancassurance αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό ανάπτυξης για την επόμενη περίοδο, ενισχύοντας την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ζωής, υγείας, περιουσίας και συνταξιοδότησης.

- Νέο μοντέλο ασφάλισης υγείας : Η Εταιρεία προχωρά στη διαμόρφωση ενός νέου προτύπου για την ασφάλιση υγείας, το οποίο ισορροπεί ανάμεσα στην ποιότητα των υπηρεσιών, την προσβασιμότητα και τη συγκράτηση του κόστους. Η νέα στρατηγική δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη συνολική εμπειρία του ασφαλισμένου, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης, δεδομένα και συνεργασίες με παρόχους υγείας που βασίζονται στη διαφάνεια και σε κοινές αρχές. Στόχος είναι η δημιουργία αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών λύσεων, που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος και την απρόσκοπτη κάλυψη των αναγκών του ασφαλισμένου.

- Τεχνολογικός μετασχηματισμός και τεχνητή νοημοσύνη : Η Εταιρεία επιταχύνει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, επενδύοντας σε σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, νέες ψηφιακές πλατφόρμες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η ανάλυση και σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των ασφαλισμένων και επιτρέπουν ταχύτερες και αποτελεσματικότερες διαδικασίες, καθώς και ανάπτυξη πιο προσωποποιημένων ασφαλιστικών λύσεων. Παράλληλα, υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής, όπως το νέο σύστημα διαχείρισης γενικών κλάδων, οι ψηφιακές πλατφόρμες εξυπηρέτησης πελατών (MyEthniki) και συνεργατών και η αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της ανθρώπινης σχέσης εμπιστοσύνης και όχι ως υποκατάστατό της.

- Εταιρικό Παραγωγικό Δίκτυο και ανάπτυξη παραγωγικότητας : Το Δίκτυο αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους στρατηγικούς πυλώνες της Εθνικής Ασφαλιστικής και παραμένει στο επίκεντρο του αναπτυξιακού της σχεδίου. Η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην προσέλκυση νέων επαγγελματιών, στην ανάπτυξη των στελεχών της, στην εκπαίδευση και στη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων και υποδομών που ενισχύουν την παραγωγικότητα και διευκολύνουν την καθημερινή δραστηριότητα των ασφαλιστικών συμβούλων. Στόχος υπό την ηγεσία του Γιώργου Ζερβουδάκη, Γενικό Διευθυντή Πωλήσεων, είναι η δημιουργία ενός ακόμη ισχυρότερου και πιο αποτελεσματικού Εταιρικού Παραγωγικού Δικτύου, που θα αξιοποιεί την τεχνολογία χωρίς να χάνει το σημαντικότερο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα: τη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

- Άνθρωποι και οργανωτική εξέλιξη : Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του μετασχηματισμού της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσει ένα σύγχρονο μοντέλο διαχείρισης ταλέντων, αξιολόγησης και επιβράβευσης της απόδοσης, ενισχύοντας παράλληλα μια κουλτούρα συνεργασίας, συνεχούς μάθησης και καινοτομίας. Η ολοκλήρωση της νέας Συλλογικής Σύμβασης, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου οργανισμού υποστηρίζουν τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προάγει την ευημερία, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την εκδήλωση

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής, Δημήτρης Μαζαράκης

Από αριστερά:

Ειρήνη Χαλκιαδάκη

Μαρία Κόρακα

Ιωάννα Παπαχρήστου

Από αριστερά:

Αλέξανδρος Σερμπέτης, Chief Health Officer

Αχιλλέας Σδράκας, Γενικός Διευθυντής Εμπειρίας Πελάτη της Εθνικής Ασφαλιστικής

Λάμπρος Καραγεώργος

Κωστής Σπύρου