Τα ασφάλιστρα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κινδύνων των ασφαλίσεων υγείας!

Πολύ κουβέντα έχει γίνει τελευταία σχετικά με τις ασφαλίσεις υγείας, τις αυξήσεις των ασφαλίστρων τους και την τιμολόγησή τους από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις!

Πολλοί ενεπλάκησαν σε αυτή την κουβέντα, η ΕΛΣΑΤ, ο ΙΟΒΕ, η Αρχή προστασίας του Καταναλωτή και φυσικά οι ασφαλιστικές εταιρίες! (δείτε εδώ )

Όμως οι ανώτατοι δικαστές της Ελλάδας έχουν γνώση!

Πριν ρίξουμε το ανάθεμα στις ασφαλιστικές εταιρίες σχετικά με τις αυξήσεις των ασφαλίστρων, καλό θα ήταν να γνωρίζουμε πως ορίζονται νομοθετικά, από τον ν.4364/2016 (Solvency II) (και άρα πως εποπτεύονται και από την εποπτική αρχή της ΤτΕ), οι κίνδυνοι των ασφαλίσεων υγείας.

Κίνδυνοι Ασφαλίσεων Υγείας

Κίνδυνοι λόγω της αβεβαιότητας των αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών εργασιών εξαιτίας :

Κινδύνου ασφάλιστρου. Τα έξοδα και οι ζημιές να ξεπερνούν τα ασφάλιστρα που λήφθηκαν.

Κινδύνου αποθεματικών. Κακός υπολογισμός των αποθεμάτων. Διακύμανση των πραγματικών αποζημιώσεων γύρω από την Βέλτιστη Εκτίμηση αποθεμάτων.

Κινδύνου καταστροφών. Ο κίνδυνος ακραίων ή έκτακτων συμβάντων, π.χ. σοβαρές επιδημίες.

Βιομετρικοί Κίνδυνοι

Κίνδυνος Θνησιμότητας

Κίνδυνος Μακροβιότητας

Κίνδυνος Ανικανότητας / Ασθένειας

Κίνδυνος Ακύρωσης

Αλλαγές στα ποσοστά ακυρώσεων, ανανεώσεων, λήξης και εξαγοράς συμβολαίων

Κίνδυνος Εξόδων

Αλλαγές στις δαπάνες εξυπηρέτησης των συμβολαίων

Κίνδυνος Αναθεώρησης

Αλλαγές των ποσοστών αναθεώρησης των ετήσιων προσόδων, λόγω αλλαγών στο νομικό περιβάλλον ή στην κατάσταση της υγείας του ασφαλισμένου.

Κίνδυνος Καταστροφών

Ο κίνδυνος από ακραία ή άτυπα γεγονότα

Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι επηρεάζουν, όπως είναι φυσικό, το ύψος των ασφαλίστρων!

Οφείλω να τονίσω ότι πέρα και πάνω από την εποπτεύουσα αρχή των ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΤτΕ), υπάρχουν οι δικαστικές αποφάσεις και ότι οι Έλληνες Ανώτατοι Δικαστές (τους Αρείου Πάγου), έχουν λάβει ειδική μεταπτυχιακή εκπαίδευση από το ΕΚΠΑ (Judicial Education Program In Banking and Finance), το οποίο περιελάβανε και ειδική ενότητα που αφορούσε τα ασφαλιστικά, την διαχείριση των κινδύνων και την ανάλυση του Solvency II, στην οποία το ΕΚΠΑ μου είχε κάνει την ιδιαίτερη τιμή να διδάσκω.

Άρα, η δικαιοσύνη, τουλάχιστον σε ανώτατο επίπεδο (Αρείου Πάγου), μπορεί να γνωρίζει σε βάθος τα θέματα της ασφαλιστικής διαχείρισης των κινδύνων και να αντιλαμβάνεται τα θέματα της τιμολόγησής τους!

Οι ασφαλιστές είναι εκπαιδευμένοι σε βάθος για αντίστοιχα θέματα;

Αν όχι, πως ενημερώνουν και διαχειρίζονται τους πελάτες τους; Το ΕΙΑΣ τι κάνει;;;

Ποιος είναι ο Κώστας Παπαϊωάννου

Είναι Visiting Professor του University of Athens MBA με εξειδίκευση στην ασφαλιστική και τραπεζική διοίκηση και πιστοποιημένος εκπαιδευτής ασφαλιστικών γνωστικών αντικειμένων με πολυετή εκπαιδευτική εμπειρία.

Έχει γράψει τα βιβλία «Επενδύσεις και Ασφάλιση», εκδόσεις Σπύρου 2021, «Ασφαλιστικοί Πράκτορες», Εκδόσεις Σπύρου 2022 και «Βασική Εκπαίδευση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών» στους κλάδους και τα προϊόντα Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων, εκδόσεις Σπύρου 2024, επιπλέον έχει συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίων του ΕΙΑΣ και του ΕΤΙ. Είναι αρθρογράφος του Next Deal. Άρθρα του δημοσιεύονται και στο site του ΕΚΠΑ ΜΒΑ (https://mba.econ.uoa.gr/)

Έχει κάνει σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης και μεταπτυχιακές σπουδές στα ασφαλιστικά. Έχει εργαστεί σε διευθυντικές θέσεις εκπαίδευσης, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες και τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.