Interamerican: Νέα κάλυψη για εργαζόμενους που φροντίζουν ηλικιωμένους και ασθενείς κέρδισε το Sustainability Accelerator

Το Sustainability Accelerator επέστρεψε μετά από επτά χρόνια, δίνοντας στους ανθρώπους της εταιρείας τον πρώτο λόγο στην καινοτομία

Με στόχο να μετατρέψει τις ιδέες των ίδιων των εργαζομένων της σε λύσεις με πραγματικό επιχειρηματικό και κοινωνικό αντίκτυπο, η INTERAMERICAN επανέφερε, ύστερα από επτά χρόνια, το Sustainability Accelerator, μια πρωτοβουλία που συνδέει την καινοτομία με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και της κοινωνίας.

Η κορύφωση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Ιουλίου, στο αμφιθέατρο των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, όπου παρουσιάστηκαν οι πέντε ολοκληρωμένες προτάσεις που ανέπτυξαν ισάριθμες διεπιστημονικές ομάδες εργαζομένων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ζωντανή ηλεκτρονική ψηφοφορία, στην οποία συμμετείχαν εργαζόμενοι της INTERAMERICAN και οι προσκεκλημένοι της εκδήλωσης, αναδεικνύοντας τη νικήτρια πρόταση που θα προχωρήσει στο επόμενο στάδιο αξιολόγησης και ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το HIGGS και διήρκεσε οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες 25 εργαζόμενοι, οργανωμένοι σε πέντε διεπιστημονικές ομάδες, αφιέρωσαν συνολικά 128 ώρες εργασίας. Στη διάρκεια της διαδικασίας υποστηρίχθηκαν από περισσότερους από 30 ειδικούς και μέντορες από το οικοσύστημα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ακολουθώντας μια δομημένη μεθοδολογία επτά σταδίων, από την αναγνώριση των κοινωνικών προκλήσεων και την έρευνα πεδίου έως την ανάπτυξη πρωτοτύπων, την επικύρωση και το τελικό Demo Day.

Η καινοτομία ξεκινά από τους ανθρώπους της εταιρείας

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Chief Operating Officer (COO) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTERAMERICAN, Πάνος Κούβαλης, χαρακτήρισε την επιστροφή του Sustainability Accelerator ως μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την εταιρεία, τονίζοντας ότι οι σημαντικότερες καινοτομίες δεν γεννιούνται στα διοικητικά συμβούλια, αλλά από τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στον πελάτη και γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες του.

Όπως ανέφερε, αρκετά από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της INTERAMERICAN προέκυψαν μέσα από παρατηρήσεις και ανάγκες που εξέφρασαν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία επιδιώκει να προσφέρει όχι μόνο ασφαλιστικά προϊόντα, αλλά ολοκληρωμένες υπηρεσίες που δημιουργούν πραγματική αίσθηση ασφάλειας και προστασίας.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής Βιωσιμότητας του Ομίλου, Χρύσα Ελευθερίου, επισήμανε ότι το Sustainability Accelerator αποτελεί την κορύφωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο, στο πλαίσιο της στρατηγικής κοινωνικού αντικτύπου της INTERAMERICAN. Όπως εξήγησε, οι συμμετέχοντες δεν κλήθηκαν να παρουσιάσουν απλές ιδέες, αλλά ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις, οι οποίες βασίστηκαν σε έρευνα αγοράς, αναλογιστικές μελέτες, οικονομική τεκμηρίωση, σχεδιασμό προϊόντων και αξιολόγηση της εμπορικής τους βιωσιμότητας.

Η επικεφαλής Βιωσιμότητας του Ομίλου, Χρύσα Ελευθερίου

Πέντε ιδέες για τη βιώσιμη ασφάλιση του αύριο

Οι ομάδες εργάστηκαν πάνω σε πέντε διαφορετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, παρουσιάζοντας λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Η πρώτη πρόταση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις φυσικές καταστροφές, συνδυάζοντας εργαλεία πρόληψης με τεχνητή νοημοσύνη και άμεση οικονομική ενίσχυση μετά από πλημμύρες ή πυρκαγιές.

Η δεύτερη πρότεινε τη δημιουργία ασφαλιστικής κάλυψης που θα μετατρέπει κάθε αποκατάσταση ζημιάς σε ευκαιρία ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας, αξιοποιώντας δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών.

Η τρίτη ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υποστήριξης για επιζώντες έμφυλης βίας, παρέχοντας υπηρεσίες προσωρινής στέγασης, ψυχολογικής και ιατρικής υποστήριξης και άμεσης καθοδήγησης.

Η πέμπτη πρόταση παρουσίασε την εξέλιξη του Smart Drive σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα «έξυπνης κινητικότητας», αξιοποιώντας την τηλεματική για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την ασφαλέστερη οδήγηση και τη συνεχή υποστήριξη του οδηγού.

Νικήτρια η πρόταση για τη στήριξη των εργαζόμενων φροντιστών

Την πρώτη θέση στη ζωντανή ψηφοφορία κατέκτησε η τέταρτη πρόταση, η οποία εστιάζει σε μια κοινωνική πρόκληση που αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω της γήρανσης του πληθυσμού.

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία μιας νέας συμπληρωματικής κάλυψης στα ομαδικά ασφαλιστήρια της INTERAMERICAN, με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων που φροντίζουν ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία ή συγγενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η λύση προβλέπει είτε τη χορήγηση ημερήσιου επιδόματος για την πρόσληψη επαγγελματία φροντιστή είτε την απευθείας παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας μέσω συνεργαζόμενου δικτύου, ενώ συνοδεύεται από ψυχολογική υποστήριξη, εκπαίδευση των οικογενειακών φροντιστών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ασφαλέστερη διαμόρφωση της κατοικίας του ασθενή.

Η πρόταση επιχειρεί να απαντήσει στις ανάγκες της λεγόμενης «γενιάς των φροντιστών» — ανθρώπων που καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και στη φροντίδα αγαπημένων τους προσώπων — αναδεικνύοντας έναν νέο τομέα στον οποίο μπορεί να συμβάλει η ιδιωτική ασφάλιση.

Κλείνοντας την εκδήλωση, η διοίκηση της INTERAMERICAN επανέλαβε τη δέσμευσή της να προχωρήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της νικήτριας πρότασης, αξιοποιώντας παράλληλα στοιχεία και από τις υπόλοιπες τέσσερις ιδέες. Το Sustainability Accelerator απέδειξε ότι, όταν οι εργαζόμενοι αποκτούν τον χώρο και τα κατάλληλα εργαλεία για να καινοτομήσουν, μπορούν να δημιουργήσουν λύσεις που δεν απαντούν μόνο στις ανάγκες της αγοράς, αλλά και στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις.