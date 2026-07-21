Προς ψήφιση το νομοσχέδιο για τα πατίνια - Υποχρεωτική ασφάλιση και απαγόρευση χρήσης κάτω των 17 ετών

Προς ψήφιση τίθεται σήμερα, Τρίτη (21/07), στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, με κυριότερη ρύθμιση την πλήρη απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών και το οποίο φέρνει ριζικές αλλαγές και αυστηρούς κανόνες όπως την υποχρεωτική ασφάλιση του οχήματος

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, εκτός από το ηλικιακό όριο για τους αναβάτες, εισάγει ρητή απαγόρευση στις εταιρείες να πωλούν ή να εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια σε ανηλίκους. Παράλληλα, καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφάλισή τους, καθώς και η ένταξή τους σε ειδικό ψηφιακό μητρώο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, εξήγησε τους τέσσερις βασικούς πυλώνες των νέων μέτρων: «Πρώτον, απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Δεύτερον, προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Τρίτον, σε περιπτώσεις που παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιομέτρων, οι κυρώσεις θα είναι πολύ πιο αυστηρές. Και τέταρτον, απαγορεύεται σε εταιρείες η πώληση ή μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακεραιότητας είναι προτεραιότητα».

Υποχρεωτική ασφάλιση και κανόνες οδικής συμπεριφοράς

Πέρα από τα νέα μέτρα, παραμένουν σε ισχύ οι βασικοί κανόνες οδικής ασφάλειας, όπως η υποχρεωτική χρήση κράνους και η απαγόρευση χρήσης κινητού τηλεφώνου ή ακουστικών κατά την οδήγηση, στους οποίους προστίθεται πλέον και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Έρχεται το Μητρώο Ηλεκτρικών Πατινιών

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, με τη δημιουργία του μητρώου ηλεκτρικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι αρχές θα μπορούν πλέον να ταυτοποιούν άμεσα τον κάτοχο και τον χρήστη του κάθε οχήματος

«Πλέον έχουμε ένα πληρέστερο νομοθετικό περιβάλλον, ειδικά για τους ανήλικους συμπολίτες μας, προκειμένου να προστατεύσουμε τη σωματική τους ακεραιότητα και να στείλουμε το μήνυμα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα», επεσήμανε ο αναπληρωτής υπουργός. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως οι συγκεκριμένες διατάξεις προωθήθηκαν άμεσα και αυτόνομα, χωρίς να αναμένεται η συνολική αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς «η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να περιμένει άλλο». Στόχος είναι το νέο, αυστηρότερο πλαίσιο να τεθεί σε πλήρη ισχύ μέσα στο καλοκαίρι.

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου