Επιτακτική ανάγκη η αύξηση της Αστικής Ευθύνης από φωτιά στα συμβόλαια επιχειρήσεων

Τις τελευταίες μέρες, σε δυο περιπτώσεις πυρκαγιάς εργοστασίων, η πολιτική προστασία, έδωσε οδηγίες στους πολίτες να κρατήσουν τα παράθυρα τους κλειστά για να αποφύγουνε τον τοξικό καπνό.

Αυτό είναι μόνο ένα από τα περιστατικά κατά τα οποία μετά από μια φωτιά σε μια επιχείρηση, μπορεί να δημιουργηθούν αξιώσεις από τρίτους.

Σωματικές βλάβες όπως δύσπνοια, στη καλύτερη των περιπτώσεων, ως και υλικές ζημιές συσσωρεύονται και δημιουργούν μεγάλες αξιώσεις. Έχουμε παράδειγμα από εργοστάσιο στην Κρήτη όπου το θερμικό φορτίο ήταν τόσο μεγάλο που κάηκαν οι μονάδες a/c στα γειτονικά κτίρια.

Στα συμβόλαια πυρός, συνήθως η κάλυψη αστικής ευθύνης από φωτιά είναι ένα υποόριο του κεφαλαίου, μικρό και ανεπαρκές.

Είναι λοιπόν βασικός λόγος αναθεώρησης των συμβολαίων που έχουμε σε πελάτες ή προσθήκη νέων συμβολαίων σε επιχειρήσεις.

Η διαφορά ενός επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, είναι ότι μπορεί να προνοήσει, προστατεύοντας τον πελάτη, από μια «κακοτοπιά» που ο ίδιο ο πελάτης δεν έχει την εμπειρία για να την προβλέψει.