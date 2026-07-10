Το νέο κύμα συγκέντρωσης αλλάζει τον χάρτη της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ευρώπη

Άρθρο στην εφημερίδα Nextdeal (Τεύχος 583) που κυκλοφορεί - Στήλη "Μεσίτες"

Η ευρωπαϊκή αγορά ασφαλιστικής διαμεσολάβησης εισέρχεται σε μια νέα φάση συγκέντρωσης, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις να αποκτούν πλέον περισσότερο στρατηγικό παρά χρηματοοικονομικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με ανάλυση της EY, οι ασφαλιστικοί μεσίτες εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό δίαυλο διανομής ασφαλίσεων ζημιών (Property & Casualty), ιδιαίτερα στις εμπορικές και βιομηχανικές ασφαλίσεις, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα και περισσότερο εξειδικευμένες και ανεξάρτητες συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η αγορά, που μέχρι πριν από λίγα χρόνια χαρακτηριζόταν από χιλιάδες μικρά τοπικά μεσιτικά γραφεία, μετασχηματίζεται σταδιακά σε ένα οικοσύστημα μεγάλων εθνικών και διεθνών πλατφορμών. Η πρώτη γενιά συγκέντρωσης στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγορές μικρών εταιρειών, στην ενοποίηση των προμηθειών και στην αύξηση των ασφαλίστρων λόγω πληθωρισμού. Σήμερα όμως οι παράγοντες αυτοί εξαντλούνται και η επιτυχία των ομίλων εξαρτάται πλέον από την αποτελεσματική ενσωμάτωση των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, τη δημιουργία ενιαίων λειτουργικών μοντέλων, την αξιοποίηση δεδομένων και Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και την επίτευξη βιώσιμης οργανικής ανάπτυξης.

Η EY διακρίνει τρεις βασικές κατηγορίες επενδυτών: τις πλατφόρμες που χρηματοδοτούνται από private equity και επιδιώκουν ταχεία ανάπτυξη μέσω συνεχών εξαγορών, τους μεγάλους στρατηγικούς μεσίτες που αποκτούν εξειδικευμένες εταιρείες ή ισχυρή περιφερειακή παρουσία και τις εταιρείες που εξαγοράζουν μικρά χαρτοφυλάκια με στόχο τη διαδοχή των ιδρυτών τους και τη διατήρηση σταθερών ταμειακών ροών. Παράλληλα, οι διασυνοριακές εξαγορές αυξάνονται, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω συγκέντρωσης σε σύγκριση με τις ιδιαίτερα ώριμες αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.

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