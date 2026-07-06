Το νομοσχέδιο για τις πολυκατοικίες θα φέρει λεφτά σε Ασφαλιστικές και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές!

Ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο για τις πολυκατοικίες, σχεδιάζει η κυβέρνηση, επιχειρώντας να δώσει λύση σε προβλήματα της καθημερινότητας.

Σχεδόν ένα αιώνα μετά τη θέσπιση του νόμου που ακόμα και σήμερα αποτελεί τη βάση του δικαίου της συνιδιοκτησίας, ένα νομοσχέδιο φιλοδοξεί να επιλύσει τα εκατοντάδες προβλήματα που έχει η συνιδιοκτησία.

Μαζί με την ευελιξία σε αποφάσεις που θα απλοποιήσουν τη ζωή ενοίκων και ιδιοκτητών, θα θεσπιστεί και η προστασία της περιουσίας τους, μέσω της Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, πλέον θα καθίσταται υποχρεωτική η δημιουργία αποθεματικού κεφαλαίου για κάθε πολυκατοικία, καθώς και η Ασφάλιση του κτιρίου.

Ο νόμος που αναμένεται να αλλάξει, χρονολογείται από το 1929, τότε που ακόμα τα κτίρια δεν ήταν γερασμένα, οι αστικές ευθύνες ήταν άγνωστες και οι εξειδικευμένες Ασφαλίσεις ανύπαρκτες.

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα αποκτήσει ένα ακόμα τρόπο να δείξει την αξία της Ασφάλισης και αυτή τη φορά σε πολλές περισσότερες οικογένειες από μια, ταυτόχρονα.

Καθώς η οικονομία και η κοινωνία εξελίσσονται ο ρόλος της Ασφάλισης γίνεται ακόμα περισσότερο σημαντικός!