Eurolife The Next Advisors: Η Eurolife FFH «χτίζει» το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Νέος κύκλος υλοποίησης για το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στα παιδιά των συνεργατών της εταιρείας

Η Eurolife FFH, πιστή στη δέσμευσή της για τη συνεχή εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς, ανακοινώνει τη δυναμική συνέχεια του πρωτοποριακού εκπαιδευτικού προγράμματος "Eurolife The Next Advisors", μιας πρωτοβουλίας - σταθμού για τα ελληνικά δεδομένα. Το πρόγραμμα εστιάζει αποκλειστικά στη νέα γενιά ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς απευθύνεται στη δεύτερη και τρίτη γενιά συνεργατών της εταιρείας. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει τους νέους συμμετέχοντες να κάνουν με επιτυχία τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα στον ασφαλιστικό κλάδο, «χτίζοντας» έτσι το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.



Το πρόγραμμα "Eurolife The Next Advisors", που σχεδιάζεται και διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Εκπαίδευσης της Eurolife FFH, αποτελείται από έναν εξειδικευμένο κύκλο σεμιναρίων ο οποίος προσφέρει έναν ολοκληρωμένο συνδυασμό γνώσεων. Εστιάζει στην ανάπτυξη τόσο των hard skills, προσφέροντας τεχνική κατάρτιση και εκπαίδευση στα προϊόντα της εταιρείας αλλά και σε ψηφιακά εργαλεία, όσο και των απαραίτητων soft skills, αφού οι ενότητες καλύπτουν θέματα όπως η ηγεσία, η επικοινωνία και η διαχείριση αλλαγής και διαδοχής. Μέσα από διαδραστικές εκπαιδεύσεις και coaching sessions από τα έμπειρα στελέχη εκπαίδευσης της Eurolife FFH, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν στοχευμένη καθοδήγηση και εμβαθύνουν στις σύνθετες προκλήσεις της καθημερινής επαγγελματικής πρακτικής.



Ο Νίκος Δελένδας, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προϊόντων της Eurolife FFH, δήλωσε σχετικά: «Η νέα γενιά των συνεργατών μας είναι το παρόν αλλά και το μέλλον της ασφάλισης. Η ομάδα εκπαίδευσης της Eurolife FFH τόλμησε να δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό για τα δεδομένα της αγοράς μας πρόγραμμα, απόλυτα εξειδικευμένο και πλήρως σχεδιασμένο για τις ιδιαίτερες ανάγκες των συνεχιστών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους μας τα εφόδια να ενισχύσουν την αξία που προσφέρουν στον σύγχρονο καταναλωτή, αλλά και να διατηρήσουν και να εξελίξουν την κληρονομιά τους».



Για τη Eurolife FFH αξία έχει να ενδυναμώνει τους ανθρώπους να καταφέρνουν περισσότερα καθημερινά. Μέσα από πρωτοποριακές πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, όπως το "Eurolife The Next Advisors", η εταιρεία επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση και επενδύει στη βιωσιμότητα του δικτύου της, συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου και πιο σύγχρονου ασφαλιστικού κλάδου.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος "Eurolife The Next Advisors" αναμένεται να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εκπαίδευσης της Eurolife FFH στο 211 1873541.