Οι πέτρες στα νεφρά δεν αφορούν μόνο τους ενήλικες σύμφωνα με τον Αχιλλέα Πλουμίδη

Ο Αχιλλέας Πλουμίδης (Χειρουργός-ουρολόγος-ανδρολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Ρομποτικής και Λαπαροενδοσκοπικής Ουρολογικής Χειρουργικής-Ανδρολογίας στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών) και η ομάδα του πρόσφατα αντιμετώπισαν στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών ένα απαιτητικό περιστατικό λιθίασης σε παιδί με κυστινουρία, μια σπάνια κληρονομική πάθηση.

Με τη συνεργασία εξειδικευμένης ομάδας και τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας laser, εφαρμόστηκαν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με επιτυχία.

Στα δύσκολα περιστατικά, η εξειδίκευση, η τεχνολογία και η συνεργασία κάνουν τη διαφορά.