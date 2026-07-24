Η «Ασπίδα» και οι ισραηλινοί κολοσσοί, το «αμυντικό» deal της Metlen στην Κύπρο, οι ισχυροί Έλληνες στην Aktor, οι «ύποπτες» συναλλαγές στο Χ.Α και ΟΤΕ vs ΔΕΗ και Vodafone

Άμυνα(1): Το ΚΥΣΕΑ έδωσε το πράσινο φως σε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναμένεται να αναβαθμίσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες των Ενόπλων Δυνάμεων. Το πακέτο εξοπλιστικών προγραμμάτων ύψους 4,3 δισ. έχει κεντρική αιχμή την «Ασπίδα του Αχιλλέα», η οποία αναμένεται να κοστίσει περί τα 3,5 δισ. ευρώ. Η «Ασπίδα του Αχιλλέα», αναμένεται να δημιουργήσει μια ενιαία αρχιτεκτονική ικανή να αντιμετωπίζει απειλές όπως βαλλιστικούς πυραύλους, drones και εχθρικά αεροσκάφη. Στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, από τον Έβρο έως το Καστελλόριζο και την Κρήτη. Η πολιτική απόφαση που ελήφθη από την πρώτη στιγμή ήταν ότι τουλάχιστον το 25% του έργου έπρεπε να εκτελεστεί από ελληνικές επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, από ένα πρόγραμμα ύψους 3- 3,5 δισ. ευρώ, περίπου 750 – 850 εκατ. θα πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική οικονομία μέσω συμπαραγωγών, κατασκευών, συντήρησης και ανάπτυξης τεχνολογίας.

Άμυνα(2): Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με τους κορυφαίους αμυντικούς κολοσσούς του Ισραήλ, όπως οι Israel Aerospace Industries (IAI), που έχει εξαγοράσει την Intracom Defense, η ELTA Systems και Rafael. Η συμφωνία έχει προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία συνδέουν την απόκτηση της «Ασπίδας» με τις ισορροπίες στο Αιγαίο και τις συζητήσεις για τα μαχητικά F-35. ‘Όσον αφορά την ελληνική συμμετοχή στο project αναμένεται να συμμετέχουν η Metlen, η ΕΑΒ, η Intracom Defense, τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, η ΔΕΗ, η EFA Group κ.ά. Εν τω μεταξύ οι τουρκικές αντιδράσεις για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι έντονα επιθετικές, με τα τουρκικά ΜΜΕ και αναλυτές να παρουσιάζουν το ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα ως άμεση απειλή και αιτία πολέμου. Επισημαίνουν ότι, ενώ συζητείται η επιστροφή της Τουρκίας στα F-35, η Ελλάδα αποκτά εκατοντάδες πυραύλους αεράμυνας από το Ισραήλ.

Metlen: Η Metlen μετατρέπεται σε πλήρως καθετοποιημένο αμυντικό σύμπλεγμα. Βρίσκεται σε συζητήσεις με ισραηλινές εταιρείες για έργα όπως η «Ασπίδα του Αχιλλέα». Η Metlen, μέσω της M Technologies (αμυντικός και βιομηχανικός βραχίονας της) και η Houtris εγκαινιάζουν στρατηγική αμυντική βιομηχανική συνεργασία στην Κύπρο με τη δημιουργία κοινής εταιρείας στην Κύπρο. Στο πλαίσιο του SAFE, το νέο σχήμα θα προχωρήσει στην παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων. Η M Technologies συμμετέχει στην παραγωγή και υποστήριξη προηγμένων αμυντικών συστημάτων, μεταξύ των πολλών άλλων τα συστήματα Patriot, τα άρματα Leopard και τμήματα των φρεγατών FDI HN (Belharra), ενώ αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες της αμυντικής βιομηχανίας.

Κρατικός «Τειρεσίας»: Ο νέος «μεγάλος» αδελφός: Έρχεται ψηφιακό «σκανάρισμα» του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων .Στη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονται στοιχεία από: την ΑΑΔΕ και τις φορολογικές δηλώσεις, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους, τα περιουσιακά στοιχεία, τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, το ιστορικό εξυπηρέτησης οφειλών. Ήταν ένα σχέδιο από τα δύσκολα χρόνια των μνημονίων για να «φακελωθούν» οι οφειλέτες, στο οποίο θα συμπεριελάμβανε και τα χρέη προς τις τράπεζες, αλλά τελικών δεν προχώρησε, λόγω έντονων αντιδράσεων. Η εφαρμογή του κρατικού «Τειρεσία» εκτιμάται ότι θα επεκταθεί σταδιακά σε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα από τη χρηματοδότηση και τη δανειοδότηση, η πιστοληπτική αξιολόγηση αναμένεται να αξιοποιείται και σε άλλες συναλλαγές όπου απαιτείται έλεγχος της οικονομικής φερεγγυότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Aktor (1): Η ΑΜΚ αποτελεί στρατηγικό ορόσημο στην ιστορία της Aktor, τονίζει ο επικεφαλής του Ομίλου κ. Α. Εξάρχου. Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής κεφαλαιαγοράς κατέγραψε ο Όμιλος AKTOR, ολοκληρώνοντας με θριαμβευτικό τρόπο την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 650 εκατομμυρίων ευρώ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον ξεπέρασε κάθε προσδοκία, προσέλκυσε συνολικές προσφορές ξεπέρασαν τα €2,2 δισ. και ο στόχος μας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές. Η ζήτηση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, ο Όμιλος γίνεται μία από τις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες Υποδομών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Aktor (2): Πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαδικασία των προσφορών, ανήκουν στην κατηγορία των long-only funds - στα οποία συγκαταλέγονται, μάλιστα, και ορισμένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο -, σε άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και σε ισχυρούς επιχειρηματίες της Ελλάδας. Συνολικά, συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια. Όπως γράφαμε χθες στηντην αύξηση εισήλθαν ισχυρά funds, όπως η Blackrock και η Norges. Από τους ισχυρούς επιχειρηματίες που εισήλθαν και αυτοί στην εταιρεία είναι ο Τέλης Μυστακίδης, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο Πέτρος Παππάς, ο Νίκος Πατέρας, ο Θεόδωρος Κυριακού και ο Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΣΟΚ: Τελικά δεν είναι μόνο τα αριστερά, κομμουνιστικά κόμματα που θέλουν να παραμείνει η Ελλάδα, η τελευταία «κομμουνιστική» χώρα στον κόσμο( με εξαίρεση τη Β. Κορέα και την Κούβα), αλλά δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη. Ο Λευτέρης Καρχιμάκης δήλωσε στο Action 24 ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταργήσει το νόμο Πιερρακάκη για τη μη κρατικά Πανεπιστήμια, ενώ την ίδια ώρα διαφορετική άποψη εκφράζει η κ. Νάντια Γιαννακοπούλου, την οποία άδειασε η Χαριλάου Τρικούπη. Το ωραίο είναι ότι ακόμη και ο Αλέξης, εμμέσως πλην σαφώς, δηλώνει ότι δεν θα αλλάξει το νόμο. Ιδανικοί αυτόχειρες στο ΠΑΣΟΚ. Η αντιπολίτευση εξακολουθεί να αντιμάχεται μια πραγματικότητα που έχει ήδη διαμορφωθεί. Το ζήτημα των μη κρατικών πανεπιστημίων έχει λυθεί στον υπόλοιπο κόσμο εδώ και δεκαετίες. Η Ελλάδα ήταν η τελευταία μεγάλη εξαίρεση.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναστάτωση στην αγορά επικράτησε στην αγορά λόγω των πληροφοριών ότι ο οίκος Stoxx μεταθέτει την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, αντί του φετινού Σεπτεμβρίου για τις 21 Ιουνίου του 2027. Τελικά, όπως διευκρινίστηκε η αναβάθμιση και οι εισροές από τα κεφάλαια που ακολουθούν τους δείκτες Stoxx θα γίνει κανονικά τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ως εκ τούτου, οι αναμενόμενες εισροές περίπου 1,5 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την αναταξινόμηση αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά κατά την αναδιάρθρωση (rebalancing) του Σεπτεμβρίου, αντισταθμίζοντας τις αναμενόμενες εκροές από τους δείκτες της FTSE. Σύμφωνα με πληροφορίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των σύνολο των συναλλαγών που έγιναν στο διάστημα που κυκλοφόρησε η σχετική πληροφορία και πίεσε υπέρμετρα τις μετοχές, έως την ώρα που δόθηκαν οι διευκρινίσεις.

ΟΤΕ-Τηλεπικοινωνίες: Σε μικρή αναβάθμιση της τιμής στόχου για τον ΟΤΕ, στα 20,20 ευρώ, προχώρησε η JP Morgan, διατηρώντας ουδέτερη σύσταση για τη μετοχή. Κεντρικό σημείο της έκθεσης αποτελεί η ενίσχυση του ανταγωνισμού στη σταθερή τηλεφωνία. Η JP Morgan καταγράφει μειώσεις τιμών περίπου 4% από τη Vodafone και 10% από τη Nova. Ο ΟΤΕ και η ΔΕΗ δεν έχουν αλλάξει τιμολογιακή πολιτική, ωστόσο η ΔΕΗ διατηρεί τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς, με διαφορά 25% έως 45% έναντι του ΟΤΕ. Η πιθανή σύμπραξη ΔΕΗ και Vodafone στα δίκτυα οπτικών ινών προσθέτει ακόμη έναν παράγοντα αβεβαιότητας για τον ΟΤΕ. Η JP Morgan θεωρεί ότι η μεταφορά πελατών της Vodafone στο δίκτυο της ΔΕΗ μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω υποχώρηση των εσόδων χονδρικής του ΟΤΕ από το 2028.

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Εδώ και δεκαετίες οι φορείς της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου ζητούσαν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας. Η Βουλή άναψε το «πράσινο φως» για τη νέα εποχή του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», κυρώνοντας κατά πλειοψηφία τη σύμβαση παραχώρησης για τα επόμενα σαράντα χρόνια. Υπέρ του νομοσχεδίου, επί της αρχής και στο σύνολό του, ψήφισε μόνο η Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα κόμματα καταψήφισαν. Εκτός του ΠΑΣΟΚ που δήλωσε «παρών». Καλά ρε σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ ούτε και αυτό ψηφίζεται για να μην σας «κακοχαρακτηρίσουν» ότι στηρίζεται τη Ν.Δ;