Οδηγούν οι πελάτες σας με σαγιονάρες; Αν ναι, πείτε τους να σταματήσουν!

Η διαδρομή μέχρι την παραλία διαρκεί λίγα λεπτά. Ένα γλίστρημα του ποδιού πάνω στο φρένο μπορεί να αλλάξει μια ζωή. Γιατί ο ασφαλιστής έχει κάθε λόγο να προειδοποιεί τους πελάτες του ότι η πιο συνηθισμένη καλοκαιρινή συνήθεια μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό κίνδυνο.

Υπάρχουν ορισμένες συμπεριφορές που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι σχεδόν μηχανικά. Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο βρεγμένοι από τη θάλασσα, φορτώνουμε πετσέτες και ψυγειάκια, αφήνουμε τις σαγιονάρες στα πόδια μας και ξεκινάμε για την παραλία ή την επιστροφή στο σπίτι.

Για τους περισσότερους οδηγούς, αυτή είναι μια απόλυτα φυσιολογική εικόνα. Για έναν ασφαλιστή, όμως, είναι μια συμπεριφορά που αξίζει να συζητηθεί.

Όχι επειδή οι σαγιονάρες είναι από μόνες τους παράνομες, αλλά επειδή μπορούν να μειώσουν τον έλεγχο του οχήματος ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται μια γρήγορη και ακριβής αντίδραση.

Το πρόβλημα δεν είναι η σαγιονάρα. Είναι ο έλεγχος

Πολλοί οδηγοί πιστεύουν ότι αφού πρόκειται για μια μικρή διαδρομή ή επειδή οδηγούν χρόνια χωρίς πρόβλημα, δεν υπάρχει πραγματικός κίνδυνος.

Στην πράξη, όμως, οι σαγιονάρες μπορούν να γλιστρήσουν από το πόδι, να μετακινηθούν κάτω από τα πεντάλ ή να μην επιτρέψουν στον οδηγό να ασκήσει τη δύναμη που απαιτείται σε ένα φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης. Ακόμη και μια καθυστέρηση κλάσματος του δευτερολέπτου μπορεί να είναι αρκετή για να αλλάξει την έκβαση ενός περιστατικού.

Το ίδιο ισχύει και για άλλα ακατάλληλα υποδήματα, όπως πολύ χαλαρές παντόφλες, ψηλοτάκουνα ή παπούτσια με ιδιαίτερα χοντρές σόλες που μειώνουν την αίσθηση των πεντάλ.

Τι λέει πραγματικά ο Κ.Ο.Κ.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η οδήγηση με σαγιονάρες, παντόφλες ή συγκεκριμένο άλλο είδος υποδήματος. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να φορά οτιδήποτε χωρίς συνέπειες.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του νέου Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι ο οδηγός οφείλει να είναι σε θέση να ελέγχει το όχημά του και να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων, ώστε να εκτελεί ανεμπόδιστα τους απαραίτητους χειρισμούς. Επομένως, αν σε τροχονομικό έλεγχο κριθεί ότι οι σαγιονάρες περιορίζουν τον έλεγχο των πεντάλ ή τις κινήσεις του οδηγού, μπορεί να βεβαιωθεί παράβαση.

Η συγκεκριμένη παράβαση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε3-Β και επισύρει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.

Ναι, παράδοξο, η σαγιονάρα δεν απαγορεύεται αυτομάτως ως υπόδημα, αλλά επειδή εμποδίζει τις κινήσεις του οδηγού, μπορεί, να οδηγήσει σε σοβαρή κύρωση όταν θεωρηθεί ότι δεν επιτρέπει στον οδηγό να έχει πλήρη και ασφαλή έλεγχο του αυτοκινήτου.

Η ευθύνη δεν σταματά στο πρόστιμο

Για έναν ασφαλιστή, το πρόστιμο δεν είναι το σημαντικότερο θέμα.

Το πραγματικό ερώτημα είναι τι συμβαίνει αν ο οδηγός δεν καταφέρει να φρενάρει εγκαίρως επειδή το πόδι του γλίστρησε από το πεντάλ ή επειδή η σαγιονάρα σφήνωσε κάτω από αυτό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, μια επιλογή που αρχικά φαινόταν ασήμαντη μπορεί να συμβάλει στην πρόκληση ενός ατυχήματος, με συνέπειες πολύ σοβαρότερες από μια διοικητική παράβαση.

Ο ασφαλιστής δεν χρειάζεται να φοβίσει τον πελάτη του. Χρειάζεται, όμως, να του υπενθυμίσει ότι η πρόληψη ξεκινά από μικρές καθημερινές αποφάσεις.

Η λύση όμως είναι απλή και δεν κοστίζει τίποτα.

Αν ο οδηγός πηγαίνει στην παραλία φορώντας σαγιονάρες, αρκεί να έχει μέσα στο αυτοκίνητο ένα ζευγάρι ελαφριά, κλειστά παπούτσια αποκλειστικά για την οδήγηση. Η αλλαγή διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, αλλά προσφέρει καλύτερο έλεγχο στα πεντάλ και μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας.

Είναι μια μικρή συνήθεια που μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα ενός λάθους σε μια κρίσιμη στιγμή.

Και εσείς ως ασφαλιστής είστε πάντα δίπλα στον πελάτη σας να του θυμίσετε τι είναι σωστό για την ασφάλειά του.